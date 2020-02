Resnica o novici iz Švice: razočarala bo tisoč Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Omrežja pete generacije oziroma omrežja 5G so v zadnjih mesecih zelo kontroverzna tema. Najbolj vročekrvni nasprotniki v 5G vidijo veliko zaroto svetovne elite in jih primerjajo z orožjem, večina bolj racionalnih nasprotnikov uvedbe 5G pa opozarja predvsem na morebitne zdravstvene posledice uvajanja nove tehnologije. Tretjo ločino nasprotnikov 5G skrbi nekaj povsem drugega: da bo 5G omogočal popoln nadzor nad ljudmi oziroma nad pretokom podatkov.

Omrežja pete generacije oziroma omrežja 5G so v zadnjih mesecih zelo kontroverzna tema. Najbolj vročekrvni nasprotniki v 5G vidijo veliko zaroto svetovne elite in jih primerjajo z orožjem, večina bolj racionalnih nasprotnikov uvedbe 5G pa opozarja predvsem na morebitne zdravstvene posledice uvajanja nove tehnologije. Tretjo ločino nasprotnikov 5G skrbi nekaj povsem drugega: da bo 5G omogočal popoln nadzor nad ljudmi oziroma nad pretokom podatkov. Foto: Reuters

Več kot tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka je v zadnjih dneh delilo članek spletnega portala Ni nam vseeno z naslovom "Švica zaustavila uvajanje omrežja 5G zaradi možnih vplivov na zdravje". Članek nasprotniki omrežja 5G v Sloveniji slavijo kot dokaz, da ena na področju uvajanja 5G sicer najbolj naprednih držav na svetu deli njihovo stališče. To ne drži, saj je povzetek izvirnega članka, ki ga je objavil portal Ni nam vseeno, nepopoln, obenem pa so malce zavajajoče že navedbe v izvirniku.

Kaj se je zgodilo v Švici?

Laik, ki je prebral med Slovenci na Facebooku zelo priljubljen članek spletnega portala Ni nam vseeno, ki v zadnjih tednih aktivno opozarja na morebitne nevarnosti elektromagnetnega sevanja, bi lahko sklepal, da mobilno omrežje pete generacije oziroma 5G v Švici po posredovanju tamkajšnje okoljevarstvene agencije Bafu do nadaljnjega ne bo delovalo.

Temeljno sporočilo članka, ki ga je portal Ni nam vseeno povzel po poslovnem mediju The Financial Times, je, da je Švica po ukazu tamkajšnje okoljevarstvene agencije Bafu zaustavila uvajanje tehnologije 5G.

Razlog za to naj bi bila trenutna nezmožnost agencije Bafu za predlaganje univerzalnih kriterijev za varno izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju, ki ga oddaja 5G.

V Sloveniji se je v zadnjih mesecih oblikovalo kar nekaj gibanj nasprotnikov uvajanja tehnologije 5G. Najštevilčnejše je skupina na Facebooku z imenom "Za Slovenijo proti 5G", ki ima že skoraj 10.000 članov. Foto: Reuters

Slovenski povzetek članka, ki ga je delilo več kot tisoč uporabnikov Facebooka, izpušča pomemben del izvirnika

Povzetek članka Financial Times se, kar zadeva podrobnosti o švicarskem moratoriju na uvedbo 5G, na tej točki v veliki meri konča, toda portal Ni nam vseeno je izpustil pomemben odstavek izvirnika.

Financial Times namreč navaja tudi izjavo Swisscoma, največjega švicarskega telekomunikacijskega operaterja, da bo kljub oceni agencije Bafu nadaljeval z izgradnjo infrastrukture in uvedbo omrežja 5G tako, da nove antene zaradi podrejanja trenutno dopustnim mejam elektromagnetnega sevanja, ki so v Švici sicer desetkrat strožje od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, ne bodo delovale pri polni zmogljivosti.

Kljub temu bi lahko mobilni internet pete generacije v Švici že zdaj dosegal hitrosti do dveh gigabitov na sekundo, kar je bistveno hitreje kot danes.

Švica je v zadnjih letih postavila več kot 2.000 anten 5G in na tem področju velja za eno najnaprednejših držav v Evropi. Švica ima sicer tudi zelo močno gibanje nasprotnikov uvajanja 5G, ki je med drugim trenutno v postopku zbiranja 100.000 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma, s katerimi bi lahko spremenili švicarsko ustavo. Iniciative nasprotnikov 5G v Švici se zavzemajo tudi za uvajanje pravne odgovornosti za telekomunikacijske operaterje, če bi elektromagnetno sevanje ljudem povzročilo telesne poškodbe oziroma če operaterji ne bi mogli dokazati, da so bazne postane mobilnega omrežja nenevarne, in za to, da bi lokalni prebivalci dobili možnost veta na gradnjo nove telekomunikacijske infrastrukture v njihovi neposredni okolici. Foto: Reuters

Pred stavbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve je v začetku januarja potekal miroljuben shod nasprotnikov 5G v Sloveniji. Preberite, za kaj se zavzemajo:

Ali to pomeni, da se švicarski operater požvižga na mnenje okoljevarstvene agencije? Ne ravno.

Dan po objavi, ki sta je med drugim povzela tudi slovenska spletna stran Ni nam vseeno in revija Monitor, ki pa je omenila, da omrežje 5G v Švici vseeno bo, a ne bo delovalo pri polni zmogljivosti, je švicarska okoljevarstvena agencija Bafu izhodišče članka v mediju Financial Times označila za zavajajoče,

To je razkril portal Mobile World Live, ki ga izdaja organizacija GSMA, največje svetovno združenje telekomunikacijskih operaterjev in proizvajalcev mobilnih tehnologij.

Predstavnik Bafu je v izjavi za Mobile World Live pojasnil, da so res bili v stiku s predstavniki oblasti šestindvajsetih švicarskih zveznih dežel oziroma kantonov, a jim niso naročili, naj preprečijo uvajanje 5G, temveč so jim predali smernice, kako lahko do sprejetja univerzalnih kriterijev še naprej dovoljujejo uvajanje 5G na temeljih obstoječe tehnologije.

Telekomunikacijska podjetja in mobilna industrija že nekaj let napovedujejo, da bo val komercialnih omrežjih 5G Evropo in svet zajel v letu 2020. Foto: Reuters

Nekateri švicarski kantoni in posamezne občine so sicer res že uvedle lastne moratorije na nadaljevanje uvajanje tehnologije 5G, a ti ne predstavljajo Švice kot celote, je po pisanju Mobile World Live še pojasnil predstavnik Bafu.

Preberite tudi: