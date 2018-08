Razkritje Googlovega skrivnega projekta dviguje prah: si še lahko premisli?

Nekaj zaposlenih pri ameriškem internetnem velikanu Google je v začetku avgusta razkrilo , da namerava Google znova vstopiti na kitajski trg, in sicer s spletnim iskalnikom, ki bi se podrejal strogim kitajskim zakonom o cenzuriranju vsebin. Njihovemu nasprotovanju takšni potezi so se zdaj pridružile človekoljubne organizacije, ki Google opozarjajo na kitajsko kršenje temeljnih svoboščin in zahtevajo, da projekt ukine.

Štirinajst organizacij za zaščito človekovih pravic, med katerimi sta tudi Amnesty International in Human Rights Watch, v odprtem pismu Googlu sporoča zahtevo, naj si premisli o načrtih za ponoven zagon svojega spletnega iskalnika na Kitajskem.

Tako imenovani projekt Kačji pastir (Dragonfly), kot mu pravijo Googlovi zaposleni, bi po prepričanju podpisnikov pisma direktorju Googla Sundarju Pichaiju pomenil, da Google popušča represivnemu režimu, ta namerava še naprej početi to, zaradi česar je Google leta 2010 pravzaprav zapustil kitajski trg.

Zakaj Googla ni na Kitajskem



Foto: Reuters

Google je bil leta 2010 tarča kibernetskega napada, njegov cilj je bil med drugim tudi vdor uporabniške račune spletne pošte Gmail, ki so bili v lasti kitajskih aktivistov za človekove pravice.



Takrat so pri Googlu sporočili, da s kitajsko vlado ne bodo več sodelovali pri cenzuriranju vsebin prek spletnega iskalnika google.cn.



Zaradi tega so Googlove spletne platforme postopoma postale tarča kitajskega vladnega požarnega zidu, ki tamkajšnjim uporabnikom preprečuje dostop do nekaterih vsebin.

Človekoljubne organizacije od Googla zahtevajo, da ne privoli v pogoje razvoja spletnega iskalnika, o katerem naj bi se po pričevanjih Googlovih zaposlenih njihov direktor Sundar Pichai s kitajsko vlado dogovarjal že decembra lani.

Projekt Kačji pastir bi namreč postal spletni iskalnik, pri katerem bi lahko kitajska vlada poljubno filtrirala oziroma cenzurirala vsebine, ki bi se prebile do končnega uporabnika, obenem pa bi kitajskim oblastem tudi razkril, kakšne teme zanimajo določene uporabnike. Foto: Thinkstock

Aktivisti od Googla v pismu zahtevajo tudi, da jasno javno predstavi svoje mnenje o kitajski cenzuri spleta in da ne kaznuje zaposlenih oziroma zavaruje tiste, ki bi se zaradi etičnih in moralnih zadržkov javnost odločili obvestiti o po njihovem mnenju spornih projektih podjetja.

Google odprtega pisma organizacij za zaščito človekovih pravic še ni komentiral.

Preberite tudi: