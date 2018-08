Donald Trump: Google prireja rezultate iskanja novic o meni

"Rezultati iskanja za 'Trump News' (novice o Trumpu) prikažejo zgolj poročanje lažnivih medijev," je zapisal. "Povedano z drugimi besedami, so prikrojeni, tako da so skoraj vse zgodbe in novice slabe. Prevladuje lažnivi CNN, republikanski/konservativni in pravični mediji pa so utišani. Nezakonito?" je dodal.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

"Google in drugi dušijo glasove konservativcev ter skrivajo dobre informacije in novice. Nadzorujejo, kaj lahko vidimo in kaj ne. To je zelo nevarno in s tem se bomo ukvarjali," je poudaril.

Junija objavljena raziskava centra Pew Research Center je pokazala, da po mnenju 43 odstotkov Američanov velika tehnološka podjetja stališčem liberalcev dajejo prednost pred stališči republikancev. 72 odstotkov jih je menilo, da družbeni mediji aktivno cenzurirajo politična stališča, nasprotna lastnim.

Različne študije sicer ugotavljajo, da so konservativci uspešni na družbenih omrežjih. Twitter in Facebook medtem zavračata pristranskost pri urejanju svojih platform.