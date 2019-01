Prihaja nov format televizorjev: eden sliko riše drugače, drugi izgine

Pretekli teden je tehnološki svet zaznamoval sejem zabavne elektronike CES (Consumer Electronics Show), ki tradicionalno zariše smernice za nadaljnji razvoj in dogajanje na trgu za tekoče leto. Prečesali smo vse novosti in pripravili izbor nekaterih najbolj obetavnih prihajajočih tehnologij in naprav, ki lahko na svojih področjih povzročijo pravo revolucijo.

MicroLED - tehnologija za naslednje desetletje gledanja televizije

Foto: Samsung

Južnokorejski Samsung je lani predstavil ogromen televizor The Wall (stena ali zid v neposrednem slovenskem prevodu) z diagonalo kar 3,7 metra (146 palcev), ki je ob velikosti izstopal predvsem zaradi tehnologije, na kateri je zasnovan.

Temelj televizorja The Wall so svetleče diode MicroLED, pravzaprav milijoni njih, ki imajo v primerjavi s trenutno najbolj kakovostno tehnologijo prikazovanja TV-slike, to je OLED, več prednosti - višjo maksimalno svetlost, boljši prikaz črne barve, izjemen barvni razpon in daljšo življenjsko dobo.



Zaslonska tehnologija MicroLED se od obstoječih in uveljavljenih tehnologij OLED in LED LCD razlikuje v tem, da zaslone sestavljajo dobesedno milijoni svetlečih diod LED. Vsako piko, ki jo vidimo na zaslonu, namreč sestavljajo tri diode Led - po ena za vsako od treh osnovnih barv (rdeča, modra, zelena). Na zaslonu, ki lahko pokaže sliko v ločljivosti 4K in temelji na tehnologiji MicroLED, je tako okrog 25 milijonov posameznih diod. Foto: Reuters

Po pričakovanjih in napovedih strokovnjakov je MicroLED naslednja velika zaslonska tehnologija in bo na trgu televizorjev najverjetneje že v prihodnjih letih za tržni delež tekmovala z najbolj znanima standardoma LED LCD in OLED.

Letos je Samsung pokazal podoben televizor (na fotografiji zgoraj), ki pa je z diagonalo 1,9 metra (75 palcev) precej manjši in bolj primeren za namestitev na steno povprečne dnevne sobe.

Naprava je ogromen korak naprej za tehnologijo MicroLED, saj bo Samsungov 75-palčni TV kupcem kot prvi primerek svoje vrste najverjetneje na voljo že prihodnje leto (vir). Prihod takšnega televizorja na trg je bil najprej napovedan šele za leto 2021.

Samsungova tehnologija MicroLED sicer omogoča tudi prilagajanje velikosti zaslona potrebam uporabnika. Na televizor je mogoče zaradi zasnove tehnologije MicroLED namreč namestiti zaslonske module in slika se prilagodi novi velikosti zaslona:

Da ne bo pomote - Samsung na letošnjem sejmu CES ni pokazal samo 75-palčnega televizorja, ki je videti kot okno, temveč tudi novo 219-palčno oziroma kar 5,56-metrsko pošast (na tej fotografiji). Foto: Samsung

Še en televizor, kot ga še niste videli

LG, še drugi južnokorejski tehnološki velikan, bo predvidoma še letos začel prodajati televizor OLED R. Kot pojasnjujejo pri LG, črka "R" pomeni revolucijo. Ko televizorja ne uporabljamo, je namreč videti kot kos pohištva, kot TV-omarica za dnevno sobo, na primer.

Ko uporabnik pritisne za gumb za vklop, pa se televizor dvigne iz omarice, v kateri je bil prej zvit kot preproga. To je videti takole:

Stojalo oziroma omarica, v kateri je med nedelovanjem pospravljen televizor, je sicer tudi zmogljiv zvočnik oziroma sistem za hišni kino, ki ga je mogoče uporabljati samostojno, torej tudi takrat, ko je televizor izklopljen.

Takole je LG OLED R videti v vseh stanjih:

OLED v imenu televizorja seveda pomeni, da bo imel pregovorno kakovosten LG-jev zaslon, ki je zasnovan na tehnologiji organskih svetlečih diod LED. Foto: LG Display

Tako je zaslon LG OLED R videti s hrbtne strani. Ta slika vsaj malce pojasni, kako je mogoče, da je televizor v notranjosti enote zvit. Gibljiv zaslon je nameščen na dolgih vzdolžnih ploščicah, ki se med pospravljanjem televizorja v enoto zvijejo v kolut. Tisti, ki so televizor že videli, pravijo, da zaslon ne kaže nobenih sledov pregibanja. LG sicer zagotavlja, da lahko televizor iz svojega ležišča vstane in se vanj vrne kar 50.000-krat. Tudi če ga prižgemo in ugasnemo desetkrat dnevno, to pomeni življenjsko dobo več kot 13 let. Foto: YouTube

Holoride - nov način potovanja z avtomobilom?

Ne sicer za voznika, temveč za njegove sopotnike. Holoride, plod sodelovanja med nemškim proizvajalcem avtomobilom Audi in japonskim razvijalcem igralnih konzol in videoiger Nintendo, potniku v avtomobilu omogoča, da si nadene očala za prikazovanje navidezne resničnosti in se z njihovo pomočjo namesto po dolgočasni cesti vozi po virtualnem svetu ter se vanj tudi aktivno vživi.

Poglejte, kako je to videti:

Ob tem, da Holoride popestri izkušnjo vožnje na sovoznikovem ali zadnjem avtomobilskem sedežu, lahko na daljših poteh tudi pomaga odpraviti simptome slabosti, ker se dogajanje v virtualnem svetu sproti prilagaja resničnim zavojem in pospeškom avtomobila, trdijo vodilni pri Holoridu.

Najbližje, kar smo bili v zadnjem času revoluciji ličenja

Pri podjetju Procter & Gamble, enem največjih proizvajalcev čistil in izdelkov za osebno nego na svetu, so razvili pripomoček, ki mu pravijo Opté Precision Skincare System, omogoča pa izredno natančno nanašanje ličil, kot je puder, ali različnih krem.

Paličica Opté s pomočjo kamere, ki vidi več barvnih odtenkov kot človek, na koži zazna področja, katerih odtenek se ne ujema z okolico, in jih prekrije s kirurško natančnostjo.

Pripomoček je tako natančen, da je količina ličil, ki jih nanese Opté, merjena v tisočinkah mililitra.

Izdelke Procter & Gamble ima doma tako rekoč vsak. Med njihove znamke namreč spadajo šamponi Head & Shoulders in Pantene, pralni praški Ariel, pripomočki za britje Gillette, plenice Pampers, izdelki za ustno higieno Oral-B, vložki Always, dezodoranti Old Spice. Foto: Reuters

Lexar 1TB 633x

Gre za tehnološki preboj, ki bo razveselil predvsem (profesionalne) fotografe in snemalce. 633x je namreč prva spominska kartica z zmogljivostjo enega terabajta oziroma tisoč gigabajtov.

To je dovolj prostora za shranjevanje do okrog 500 ur videa v ločljivosti 4K (snemanje pri 30 slikah na sekundo) oziroma za več kot 30 tisoč fotografij v formatu RAW, če predpostavimo, da je velikost posamezne fotografije 30 megabajtov.

Uporabnik takšne kartice bo, razen za ustvarjanje varnostnih kopij, težko našel razlog, da bi imel dve spominski kartici. | Foto: Lexar

Tako prostorno spominsko kartico je sicer prvo že leta 2016 predstavilo podjetje SanDisk, a je nikoli niso začeli prodajati. Okrog 500 evrov bo medtem kot prvi na svetu zanjo zahteval Lexar, ki je pred časom že skoraj propadel, trgu prenosnih medijev za shranjevanje podatkov pa se je znova priključil šele lani.

Matrix PowerWatch 2

PowerWatch 2 je pametna športna ura z večino lastnosti, ki jih od takšne naprave pričakujemo. To pomeni, da ima merilnik srčnega utripa, anteno GPS za navigacijo, je vodoodporna, ima merilnik korakov in podpira delovanje najbolj razširjenih aplikacij za beleženje športnih dejavnosti in telesne aktivnosti, kot je Google Fit.

A Matrix PowerWatch 2 ima tudi lastnost, ki je na trgu sodobnih športnih ur z vsemi najbolj naprednimi funkcijami še nismo videli: njene baterije tako rekoč ni treba polniti. Kadar jo uporabljamo na prostem in je vreme lepo, jo napaja sončna celica, sicer pa v elektriko s pomočjo posebnega generatorja pretvarja našo telesno toploto.

HTC Vive Pro Eye

Prikazovalniki navidezne resničnosti med širšo populacijo še vedno veljajo za eksotičen nakup, a podjetje HTC je z novo dodelavo njihovih zelo velikokrat pohvaljenih očal Vive naredilo pomemben korak k približanju tehnologije še večjemu krogu uporabnikov.

Kot pove že ime, ima prikazovalnik navidezne resničnosti HTC Vive Pro Eye vgrajen senzor za sledenje premikanju oči. Ta uporabniku omogoča, da določene vidike upravljanja aplikacij v navidezni resničnosti, kot je na primer pomikanje po menijih aplikacije, opravi brez pomoči rok oziroma namenskih senzorjev za premikanje, ki jih je treba držati v rokah, temveč s pogledom v vse smeri.

Največja tehnološka novost, ki je ne poganja elektrika

Ameriško podjetje Impossible Foods je na sejmu CES predstavilo novo različico svojega tako imenovanega "nemogočega burgerja" Impossible Burger 2.0.

"Nemogoč" je zato, ker ga je domnevno zelo težko oziroma skoraj nemogoče ločiti od burgerja z živalskim mesom, pa čeprav ne vsebuje mesa.

Foto: Reuters Pri Impossible Foods so znani po tem, da so se ustvarjanja burgerja z izključno rastlinskimi sestavinami lotili zelo znanstveno. Analizirali so molekularno sestavo živalskega mesta, ugotovili, katere sestavine morajo najti v rastlinskem svetu, da bodo ustrezale tistim v mesu, in to tudi storili.



Rezultat je bila pleskavica, ki je občasni uživalec hitre hrane ne bo ločil od "prave".

Osé - daleč najbolj kontroverzna naprava sejma CES

Pripomoček za intimno osebno masažo Osé je oktobra lani pred sejmom CES prejel nagrado za najbolj obetavno tehnologijo na področju robotike, ki jo bodo predstavljali na sejmu.

This Female Sex Toy Had Its Award Revoked for Being 'Obscene' @papermagazine #CESGenderBias https://t.co/dGVfGJuUkN — LoraDiCarlo Official (@LoraDiCarlo_HQ) January 13, 2019

Gre za seksualno igračko, ki s pomočjo naprednih senzorjev in mikrorobotskih premikal ustvari vse občutke, ki jih ženska lahko doživi med spolnim odnosom, se glasi uraden opis napravice.

Organizacija CTA, pod okriljem katere potekajo sejmi CES, je nagrado prejšnji teden nato vzela nazaj, češ da je naprava "nespodobna".

S to potezo si je organizacija CTA prislužila ogromno kritik tako tehnološke industrije kot skupnosti LGBT, češ da so starokopitni in ne diskriminirajo le žensk, ki želijo uporabljati tak izdelek, temveč tudi inženirke, ki so ga zasnovale in razvile.

