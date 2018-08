Kako velik TV kupiti, da vam pozneje ne bo žal

Za veliko uporabnikov se najbolj pravilen odgovor na vprašanje iz naslova glasi: Tako velikega kot si ga lahko privoščimo in da se ne bo tepel s pohištvom. Za najbolj optimalno izkušnjo gledanja televizije lahko sicer upoštevamo tudi priporočila proizvajalcev TV-zaslonov. Odkar so najbolj prodajani modeli postali televizorji z ločljivostjo slike 4K, so se pravila igre tudi malo spremenila.

Kakšna je najpomembnejša razlika med televizorji prejšnje generacije in generacijo 4K?

Televizorji, za katere se danes odloča največ kupcev, prikazujejo sliko v ločljivosti 4K. Oznaka 4K predstavlja približno število vzdolžnih slikovnih pik (ali pikslov) na zaslonu. Približno zato, ker so standardizirane mere večine sodobnih TV-zaslonov 3.840 x 2.160 slikovnih pik.

Najbolje prodajani TV-zasloni prejšnje generacije, ki jih še vedno marsikdo uporablja, so medtem prikazovali sliko v ločljivosti Full HD, kar pomeni 1.920 x 1.080 slikovnih pik.

Tehnologija prikaza slike na zaslonu 4K je v zadnjih letih postala standard. Do danes se je namreč pocenila dovolj, da si televizor z ločljivostjo 4K lahko privošči marsikdo. Največja težava ostajajo vsebine, ki v tej ločljivosti še niso vseprisotne. Foto: Reuters

Preprost izračun nam pove, da lahko televizor z ločljivostjo 4K gledalcu prikaže približno štirikrat toliko slikovnih pik kot televizor z ločljivostjo Full HD. Več slikovnih pik omogoča prikazovanje več podrobnosti, slika pa je zato bolj kakovostna.

Prav ta razlika v kakovosti slike je glavno vodilo pri izbiranju velikosti TV-zaslona. Boljša kot je slika, manjša je namreč lahko oddaljenost gledalca od televizorja. To pomeni, da lahko v dobi 4K kavč premaknemo bližje TV-zaslonu.

Gledalec, ki sedi preblizu ali pa predaleč od TV-zaslona, ne bo doživel optimalne izkušnje gledanja televizije. V prvem primeru si lahko pokvari vživetje v dogajanje na zaslonu, saj bo, ker je preblizu, lahko videl posamezne piksle. V drugem primeru bo medtem oči moral napenjati bolj, da bi lahko razločil vse podrobnosti na zaslonu. Foto: Matic Tomšič

Kako blizu oziroma daleč je ravno prav za 4K TV?

Proizvajalci nove smernice za iskanje pravšnje oddaljenosti gledalca od TV-zaslona zvečine izdajajo samo še za televizorje 4K, saj so se v zadnjih letih dovolj pocenili, da se uvrščajo na vrh seznamov najpogostejših izbir kupcev novih naprav.

Vsi proizvajalci uporabnikom svetujejo, da pred nakupom novega televizorja vsaj približno dorečejo, kako daleč od njega mislijo sedeti oziroma s kakšne razdalje ga nameravajo gledati večino časa.

Južnokorejski LG optimalno oddaljenost od televizorja 4K priporoča v razponu od najmanjše do največje:

- za diagonalo 40 palcev (101 centimeter) od 107 do 167 centimetrov oddaljenosti,



- za diagonalo 50 palcev (127 centimetrov) od 122 do 213 centimetrov oddaljenost,



- za diagonalo 55 palcev (140 centimetrov) od 137 do 243 centimetrov oddaljenosti,



- za diagonalo 60 palcev (152 centimetrov) od 167 do 260 centimetrov oddaljenosti,



- za diagonalo 65 palcev (165 centimetrov) od 167 do 290 centimetrov oddaljenosti,



- za diagonalo 75 palcev (190 centimetrov) od 198 do 320 centimetrov oddaljenosti.

Po priporočilih japonskih proizvajalcev Sony in Panasonic je optimalna razdalja med gledalcem in TV-zaslonom z ločljivostjo 4K 1,5-kratnik višine zaslona televizorja:

Višina zaslona pomeni zgolj del, ki kaže sliko, in ne tudi robov ali podstavka televizorja. Če bomo izmerili še ta, lahko optimalna oddaljenost od televizorja hitro postane manj kot optimalna. | Foto: Panasonic

Razdalja za podobno velike televizorje z ločljivostjo Full HD naj bo po priporočilih Sonyja in Panasonica ter drugih proizvajalcev medtem dvakrat tolikšna.

Za določanje najbolj ustrezne velikosti televizorja glede na oddaljenost lahko uporabite tudi orodje na spletni strani Rtings.com, ki temelji na priporočilih industrije:

Zgornji drsnik, Distance, določa razdaljo med gledalcem in TV-zaslonom, spodnji, Size, pa dolžino diagonale TV-zaslona v palcih oziroma inčih. En palec meri 2,54 centimetra. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na kaj še ne smemo pozabiti pri izbiranju prave velikosti televizorja

Pri nakupovanju televizorja upoštevajte tudi druge dejavnike in, če ni ravno pribita na tla, ne le položaja sedežne garniture (ali drugega pohištva, na katerem boste med gledanjem televizije sedeli ali ležali).

Bo televizor počival na namenskem regalu ali stojalu? Morda ga boste namestili na stenski nosilec? Boste v prihodnosti spreminjali postavitev pohištva v dnevni sobi? Različni odgovori na ta vprašanja lahko pomenijo razliko med 50- in 60-palčnim televizorjem, saj se z njimi spreminja tudi razdalja med zaslonom in gledalcem.

Razen tistih, ki niso izmerili dimenzij pohištva in se ušteli na ta način, še nikoli nihče ni kupil tako velikega televizorja, da bi mu bilo pozneje žal, pravi nenapisano pravilo nakupovanja TV-zaslonov. Foto: Reuters

