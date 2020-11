Posmehujejo se epidemiji: v Ljubljani skrivni žur vplivnežev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto, 7. novembra, smo imeli v Sloveniji 22.195 potrjenih aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zaradi bolezni covid-19 zdravilo 1.084 ljudi, intubiranih je bilo 117 oseb. Javno življenje v državi je bilo ugasnjeno, veljali so podobno strogi ukrepi kot danes. A kljub temu je tistega dne zvečer na neznani lokaciji v Ljubljani potekala skrivna zabava z več deset udeleženci. Prek istoimenske aplikacije jo je organiziralo podjetje Tabler znanih slovenskih bratov Eferl .

Pri Tablerju so včeraj za Siol.net dejali, da se njihova storitev osredotoča predvsem na ameriški trg, kjer nočno življenje ni povsem ugasnjeno.

Zaradi tega je vsaj malo nenavadno, da je zadnji promocijski dogodek za njihovo aplikacijo potekal v Ljubljani, in to v času, ko je Slovenija v trdnem primežu epidemije bolezni covid-19, takšni dogodki pa so zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa prepovedani.

Na zabavi tudi nekateri prepoznavni obrazi slovenskega Instagrama

V soboto, 7. novembra, je bila na neznani lokaciji v prestolnici prek Tablerja namreč prirejena zabava za več deset ljudi, neuradno naj bi bilo gostov kar 50.

Organizator zabave z imenom Secret Room Ljubljana ni bil kateri od nekaj sto uporabnikov Tablerja (ki so večinoma Slovenci, in ne Američani, kot so včeraj zatrdili v podjetju), temveč Tabler sam, je razvidno na profilu podjetja v aplikaciji Tabler (spodaj levo). Na dogodek so opozarjali tudi na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram (spodaj desno).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Alan Amadej Eferl, ustanovitelj Tablerja, se je na družbenem omrežju Instagram svojim 10.000 sledilcem takrat pohvalil, da je bila zabava razprodana, razkriva posnetek zaslona, ki smo ga pridobili v uredništvu Siol.net.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zabave so se med drugim udeležila nekatera znana imena slovenskega Instagrama, med drugim fotomodeli ter vlagatelji v kriptovalute in delnice.

To je razvidno iz javnih objav na Instagramu, ki so jih na zabavi posneli nekateri prisotni in nato shranili med svoje poudarke (Highlights), zaradi česar si jih je še vedno mogoče ogledati tudi 13 dni pozneje.

Tabler: "Skrivnost" je bila v imenu zabave z razlogom



Tabler organizacije zabave, ki je potekala 7. novembra, ne zanika. V odgovoru na vprašanje Siol.net, ali so takrat res priredili zabavo, so zapisali, da je bila beseda Secret (skrivna) v imenu dogodka Secret Room Ljubljana z razlogom.

Skoraj komično: na zabavi med epidemijo bolezni covid-19 bi goste učili o ravnanju za preprečevanje širjenja bolezni covid-19

Da so se pri Tablerju dobro zavedali, da zabavo organizirajo med divjanjem epidemije, dokazuje dolg seznam ukrepov na promocijskem letaku za dogodek, ki naj bi se jih domnevno držali tako organizatorji kot gostje.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Med drugim so našteli zagotavljanje varne razdalje do drugih gostov, uporabo mask (ki je, kot je razvidno iz zgornjega videoposnetka, udeleženec zabave nima na obrazu), razkužil, steklenih pregrad in merjenje temperature.

Čisto na koncu je navedeno tudi izobraževanje in ozaveščanje o "anti-covid-19" ravnanju, čeprav je zabava potekala na vrhuncu drugega vala epidemije bolezni covid-19 v Sloveniji.

Uporabnikom so predlagali, naj sredi epidemije zabave organizirajo doma

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kot smo danes že razkrili na Siol.net, je Tabler na družbenem omrežju Instagram svojim sledilcem pred dnevi predlagal, naj zaradi zaprtih lokalov, kar je posledica epidemioloških ukrepov, zabave za do 20 ljudi organizirajo kar v svojih stanovanjih ali hišah.

Vsaj za zdaj njihovega predloga ni upošteval še tako rekoč nihče. Preverili smo namreč večino profilov uporabnikov aplikacije Tabler in ugotovili, da trenutno (najverjetneje) ni aktivnih vabil na domače zabave.

Preberite tudi: