Tabler je v sredo v seriji objav na družbenem omrežju Instagram svojim nekaj več kot deset tisoč sledilcem predlagal, naj prek njihove istoimenske aplikacije dvakrat na teden doma organizirajo zabavo za dvajset ljudi, kupijo pijačo, gostom zaračunajo vstopnino in tako zaslužijo tudi več kot tisoč evrov na mesec.

Iz ene od objav je bilo nedvoumno razvidno, da Tabler namiguje na organiziranje domačih zabav tudi v času pandemije bolezni covid-19 (spodaj levo).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Znano predlogo za spletne šale, sliko stripovskega superjunaka Batmana, ki klofuta svojega občasnega partnerja Robina, so namreč predelali z vprašanjem "Kako iti ven v času covid-19?" in odgovorom "Uporabi Tabler in organiziraj zabavo".

Nikjer v objavi namreč ni bilo zapisano, da je to v času trajanja epidemioloških ukrepov zelo tvegano (in v nekaterih državah tudi kaznivo) početje.

Ne le to, Tabler je pod objavo tudi zapisal, naj sledilci preverijo njihove zgodbe za "poslovni model" takšnih zabav (zgoraj desno).

Tablerjev predlog za "evropsko" zabavo vključuje precejšnjo količino alkoholnih pijač. Za dvajset oseb predlagajo slabih pet litrov žganih pijač, petnajst litrov belega vina in še dve steklenici penečega vina. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pojasnilo Tablerja neposredno nasprotuje njihovemu predlogu na Instagramu



Objavo z Batmanom je Tabler po našem vprašanju, ali si lahko njihove predloge za prirejanje domačih zabav razlagamo kot zavestno pozivanje h kršenju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, izbrisal.



Pri Tablerju so se za Siol.net odzvali s pojasnilom, da se njihova storitev osredotoča predvsem na ameriški trg, kjer nočno življenje kljub epidemiji koronavirusa trenutno ni na prisilnem odmoru, podobno pa je tudi v nekaterih evropskih državah, na primer na Hrvaškem, v Srbiji, na Finskem in Švedskem, so našteli.



Pojasnilo Tablerja sicer neposredno nasprotuje njihovemu predlogu na družbenem omrežju Instagram, ki ne omenja nočnega življenja, temveč uporabnikom svetuje, naj zasebne zabave za dvajset ljudi organizirajo v svojih stanovanjih. To pa v času epidemije covid-19 močno odsvetujejo ali pa prepovedujejo oblasti tudi v vseh naštetih državah.





Pri Tablerju se dobro zavedajo, da je covid-19 povsod po svetu močno omejil nočno življenje. Na družbenem omrežju Instagram so pred tremi dnevi delili novico o učinkovitosti cepiva Moderne ter pripisali, da se bo kolesje industrije klubov in lokalov zaradi tega znova zagnalo čez nekaj mesecev. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V konkretnem primeru težko vzdrži tudi argument, da je objava namenjena predvsem ameriškemu trgu. V vseh predlogih razen enem so predvideni stroški in izkupički domačih zabav navedeni v evrih.



Zgodbe Tablerja o organizaciji domačih zabav je od včeraj delilo tudi nekaj Slovencev, ki Tablerju na Instagramu kljub trditvi podjetja, da se ne osredotoča na naš trg, sledijo v velikem številu. Razlog za to je najverjetneje to, da je ustanovitelj Tablerja eden od bolj prepoznavnih slovenskih uporabnikov Instagrama.

V ozadju aplikacije Tabler sta znani imeni

Kot ustanovitelj Tablerja se na družbenih omrežjih Instagram in LinkedIn predstavlja znani Mariborčan Alan Amadej Eferl.

Eferla je slovenska javnost prvič spoznala leta 2010 kot finalista izbora Mister Slovenije, nato pa še leta 2012 kot tekmovalca v resničnostnem šovu Paradise Hotel.

V oddaji je tekmoval tudi njegov brat Deni Sebastian Eferl, ki je kasneje postal tudi zmagovalec šova. Deni Sebastian Eferl je direktor Tablerjevega matičnega podjetja Tabler UG, ki ima sedež v Münchnu v Nemčiji, sicer pa dela na slovenskem veleposlaništvu v Avstriji.

Deni Sebastian Eferl in Sara Tahirovič sta bila leta 2012 zmagovalca resničnostnega šova Paradise Hotel. Foto: Planet TV

Alan Amadej Eferl se je v slovenskih medijih znova pojavil leta 2013, ko je v Mariboru z avtomobilom zbil 74-letno peško, ki je kasneje umrla. Leta 2016 je na sodišču priznal krivdo za nesrečo ter bil obsojen na leto in štiri mesece pogojne zaporne kazni.

Eferl je kasneje imel ključne vloge v treh projektih, povezanih tudi s kriptovalutami, ki so se izkazali za piramidne sheme oziroma prevare - Coinspace, Bereal Estate in Estatium. O zadnjem smo podrobno poročali tudi na Siol.net.

