Pompeo bo Prago zapustil brez dodatnega češkega podpisa o 5G

Kot še poroča omenjeni češki portal, je odsotnost novega češkega podpisa v nasprotju s pričakovanji ameriške administracije in namig, da Češka morda le ne bo privolila v brezpogojno izključevanje Huaweia kot potencialnega dobavitelja infrastrukture za mobilna omrežja pete generacije, temveč bo vsem naložila enake (stroge) varnostne zahteve.

Dodatnega dokumenta z ZDA češka stran ni podpisala, ker podpira stališče Evropske unije o postopku in pravilih, ki temeljijo na strogih varnostnih zahtevah.

Ameriški zunanji minister bo imel danes priložnost spremeniti češko stališče v pogovorih s premierjem Andrejem Babišem.

Telekom Slovenije ostaja zvest dozdajšnjemu dobavitelju

Švedski Ericsson pa je na svojih spletnih straneh zapisal, da se je pri vzpostavitvi prvega komercialnega omrežja 5G v Sloveniji, ki je za zdaj nadgradnja dela obstoječe infrastrukture 4G na obstoječem frekvenčnem spektru 2.600 megahercev, Telekom Slovenije odločil prav za njihovo ponudbo.

Omrežje je začelo delovati 23. julija, pogodbo pa sta Telekom Slovenije in Ericsson sklenila en teden prej. Švedska družba je bila na tem razpisu najugodnejša, sta potrdila podpisnika.

V Telekomu Slovenije imamo za vsako tehnologijo ali opremo pred samo uvedbo razdelan natančen proces preverjanja in verifikacije izpolnjevanja zahtev, tako za skladnost in združljivost z obstoječo tehnologijo, novimi standardi in zahtevami glede zanesljivosti kot za varnost, so nam povedali pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju. Poudarili so tudi, da je razvoj njihovega omrežja avtonomen, postopki pa enaki za vse tehnologije in proizvajalce.