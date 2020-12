Policija opozarja na prevare pri najemanju posojil prek spleta #foto

Policija opozarja na previdnost pri najemanju posojil prek spleta, saj gre lahko za prevaro. Kot pojasnjujejo, so prejeli prijave oškodovancev, ki so se odločili za najem posojila prek spleta, vsem pa je skupno to, da so se za posojilo odločili po prejetem elektronskem sporočilu ali na kakšni drugi reklamni povezavi na spletu.

V času epidemije covid-19 se kar nekaj podjetnikov in fizičnih oseb odloča za najem posojil prek spleta, kar pa lahko izkoristijo goljufi. Kot pojasnjujejo na ljubljanski policiji upravi, so prejeli več prijav oškodovancev, ki so se odločili za najem posojila prek spleta, pri tem pa so bili ogoljufani. Vsem primerom je skupno, da so se za najem posojila odločili po prejetem elektronskem sporočilu ali na kakšni drugi reklamni povezavi na spletu.

Notarska pogodba je lažna

Oškodovanci dobijo na elektronski naslov notarsko overjeno kreditno pogodbo, ki pa je lažna. V nadaljevanju oškodovanci prek neke tretje osebe (t. i. denarne mule) dobijo manjši del posojila na svoj tekoči račun, plačati pa morajo lažne neresnične pristojbine in takse, ki so potrebne pri odobritvi posojil.

Foto: PU Ljubljana

Oškodovanci denar pošiljajo prek različnih finančni mehanizmov (Western Union, Moneygram, Paypal, Xoom ipd.). V takih primerih gre za verižno goljufijo, v kateri storilci med seboj prepletejo večje število oškodovancev (t. i. denarne mule), ki si nevede pošiljajo denar, na koncu pa so vsi ogoljufani, saj večji del poslanega denarja konča v rokah storilcev.

"Vse opozarjamo, naj bodo pri najemu kreditov previdni in naj ne nasedajo lažnim mamljivim ponudbam. Najem kredita prek spleta, kjer se identiteta storilcev lahko zakrije, ni varen in gre v večini primerov za goljufije. Opisane denarne transakcije so težko izsledljive in oškodovanci nimajo veliko možnosti za povrnitev sredstev. Vsak sum goljufije takoj naznanite policiji," še pozivajo pristojni.

