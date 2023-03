Pod Poncami junaki niso samo naši skakalci

Množica strokovnjakov in pridnih delavcev, ki je poskrbela, da je največja in najzahtevnejša športna prireditev v zgodovini samostojne Slovenije potekala brezhibno, ostaja neopažena v senci tega velikega dogodka. Ogledali smo si delo nekaterih med njimi.

Ob spremljanju športnih uspehov naših in drugih športnikov v dolini pod Poncami le redki pomislijo na vse ljudi, ki so omogočili tako velik dogodek. Voznike avtobusov, ki so poskrbeli za prevoze, gostince, ki so skrbeli, da ni bilo lakote in žeje, reditelje, ki na srečo niso imeli veliko dela, prostovoljce, ob tem pa tudi vse, ki so vzpostavili infrastrukturo in kakorkoli drugače poskrbeli, da je dogodek uspel in da sta slika in zvok iz Planice prišla tudi v najbolj oddaljene države sveta.

Bistveno večje število ljudi na tako velikem dogodku je zahtevalo posebne okrepitve telekomunikacijske opremljenosti Planice. Foto: Ana Kovač

Planica je tudi sicer komunikacijsko napredna

Nordijski center Planica in športno prizorišče okrog njega so že dalj časa zgledno komunikacijsko preskrbljeni tako z optičnimi širokopasovnimi povezavami kakor tudi s signalom mobilnih omrežij 4G in 5G Telekoma Slovenije – ne nazadnje je bila ravno Planica na prednostnem seznamu krajev za prihod najsodobnejših telekomunikacijskih povezav.

Toda dogodek takih razsežnosti s toliko več poročevalci in drugimi uporabniki omrežja ter toliko več potrebami po omrežnih zmogljivostih zahteva dodatne posege in nadgradnje. V Telekomu Slovenije so, kot so pojasnili za Siol.net, zato zagotovili dodatne zmogljivosti v svojih mobilnih omrežjih četrte in pete generacije, nadgradili magistralne optične povezave od Planice do pomembnih evropskih komunikacijskih vozlišč ter za potrebe obiskovalcev, organizatorjev in številnih predstavnikov medijev vzpostavili zelo obsežno in enotno brezžično omrežje WiFi na celotnem prizorišču.

Nordijski center Planica in športno prizorišče okrog njega so že dalj časa zgledno komunikacijsko preskrbljeni tako z optičnimi širokopasovnimi povezavami kakor tudi s signalom mobilnih omrežij 4G in 5G Telekoma Slovenije Foto: Ana Kovač

Povsod enotno omrežje

Enotno omrežje WiFi je bilo vzpostavljeno povsod v Planici, kjer so se gibali udeleženci svetovnega prvenstva: ob vseh tekmovališčih, tribunah, šotorih, garažah, zabojnikih, prodajnih mestih, točilnih pultih, plesiščih, odrih …

Prav tako na prizoriščih Ledine v Ratečah, kjer je bila vstopna točka za obiskovalce, na parkirišču Podkoren, kjer je bila akreditacijska pisarna, ter v Kranjski Gori, kjer so bili slovesnosti ob podelitvi medalj in nastopi glasbenih skupin. V Planici je bilo tako vzpostavljenih več kot deset kilometrov dodatnih telekomunikacijskih povezav.

V Telekomu Slovenije so, kot so pojasnili za Siol.net, zato zagotovili dodatne zmogljivosti v svojih mobilnih omrežjih četrte in pete generacije, nadgradili magistralne optične povezave od Planice do pomembnih evropskih komunikacijskih vozlišč ter za potrebe obiskovalcev, organizatorjev in številnih predstavnikov medijev vzpostavili zelo obsežno in enotno brezžično omrežje WiFi na celotnem prizorišču. Foto: Ana Kovač

Zmogljivost zahteva tudi zanesljivost

Tudi ob skakalnicah so bile zagotovljene internetne in IPTV-povezave. Ker pa zgolj zmogljivost brez zanesljivosti ne zadošča, so strokovnjaki, ki so bili ves čas prisotni v Planici več tednov pred dogodkom in med njim, poskrbeli tudi za nadomestne scenarije in rezervne sisteme.

A še tako obsežni in raznovrstni scenariji ne morejo predvideti vsega, kar se ob tako velikem številu ljudi na tako velikem dogodku zgodi, so pojasnili pri Telekomu Slovenije. "Naši strokovnjaki so bili ves čas pripravljeni in so uspešno odpravljali težave," je povedal krovni koordinator izvedbe projekta vzpostavitve komunikacijskih povezav v Planici Boštjan Podrepšek.

Tudi ob skakalnicah so bile zagotovljene internetne in IPTV-povezave. Foto: Ana Kovač

Težave so se občasno pojavile predvsem v novinarskem središču, kjer so nekatere novinarske ekipe uporabljale opremo, ki je motila uradno brezžično omrežje in zmanjševala njegovo učinkovitost. "A z dobro voljo in nekaj potrpežljivosti smo tudi to hitro odpravili in rešili," je povedal Podrepšek.

Kar 40 komunikacijskih vozlišč

Drugod na prizorišču svetovnega prvenstva in tudi v drugih okoliških krajih, povezanih z izvedbo tega dogodka, pa težav niso imeli, je še povedal Podrepšek.

Enotno omrežje WiFi je bilo vzpostavljeno povsod v Planici, kjer so se gibali udeleženci svetovnega prvenstva. Foto: Ana Kovač

Lokalni operativni center z dežurno ekipo Telekoma Slovenije je v vsakem trenutku sodeloval s preostalimi ekipami, vse naprave v dobrih 40 komunikacijskih vozliščih na prizorišču pa so bile vključene prek posebnega operacijskega sistema za 24-urni vsakodnevni nadzor nad delovanjem opreme in storitev, je za Siol.net pojasnil Podrepšek..

Varnost na prvem mestu

Ker zanesljivost pomeni tudi varnost in ker so tako veliki in odmevni dogodki lahko še posebej na udaru hekerjev in podobnih nepridipravov, so strokovnjaki v Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije skrbno bedeli tudi nad vsemi biti in bajti, ki so potovali do Planice in iz nje.

Skoraj vsa komunikacijska oprema in viri napajanj so bili podvojeni. Foto: Ana Kovač

Zgodba se nadaljuje

Junaki, ki so omogočili veličastno dogajanje v Planici in tako ta veliki izpit uspešno opravili, časa za počitek nimajo, saj bo Planica že konec meseca gostila smučarske polete.

Med prizadevnimi ustvarjalci bodo tudi tokrat strokovnjaki Telekoma Slovenije, dolgoletnega partnerja informacijske in komunikacijske tehnologije največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Naslednji dogodek bo po obsegu manjši, a poslanstvo in z njim povezani izzivi ostajajo nespremenjeni: zagotoviti brezhibne, varne in zanesljive telekomunikacijske povezave navijačem, medijem, organizatorjem in drugim obiskovalcem Planice.