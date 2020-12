Planico pokrili s 5G in širokopasovno optiko

Letos poteka tudi "Planica" drugače kot vsa leta. Ne le, da letošnje tekmovanje svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na skakalnici pod Poncami poteka decembra namesto marca in pod žarometi namesto v dnevni svetlobi, še največja posebnost letošnjega tekmovanja je odsotnost gledalcev zaradi epidemioloških ukrepov.

To pomeni, da bo veliko več gledalcev poskusilo vsaj virtualno obiskati Planico, kar bo veliko večje breme za komunikacijsko infrastrukturo.

Vsa najzmogljivejša širokopasovnost

Telekom Slovenije, ki že vrsto let sodeluje z organizatorji tekmovanja v Planici, je zato na celotnem območju doline zagotovil signal mobilnega omrežja 5G, edinega v Sloveniji, ter v medijskem središču in nordijskem centru Planica vzpostavil dostop prek optičnih širokopasovnih povezav.

Optično omrežje omogoča povezave s hitrostmi do deset gigabitov v sekundi, mobilno omrežje pa do 450 megabitov v sekundi v smeri do uporabnika in do 100 megabitov v sekundi v obratni smeri.

Domaće in tuje medijske hiše bodo prek desetgigabitnega optičnega omrežja Telekoma Slovenije iz Planice posredovala vsa pomembna dogajanja tekmovanja v smučarskih poletih. Foto: Telekom Slovenije

Optične povezave predvsem za medije

Gigabitne optične povezave so namenjene predvsem medijskim hišam, ki bodo prek njih posredovale predvsem živo sliko in zvok, tako za dogodke kakor tudi za spremljajoče vsebine, kot so intervjuji in zgodbe iz ozadja, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Komunikacijsko infrastrukturo Telekoma Slovenije v nordijskem centru Planica, novinarskem središču in celotnem prizorišču v dolini pod Poncami uporabljajo tudi tuje televizijske hiše.

Tako bo, denimo, nemška medijska hiša ZDF svojim gledalcem tekmovanje prenašala prek omenjenega desetgigabitnega omrežja, naprave v Planici pa bodo povezane z njihovim nadzornim centrom v Nemčiji, od koder bodo upravljali z vsebinami za svoj spored.