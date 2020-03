Pili belilo, ker so na Facebooku prebrali, da to pomaga

Polresnice so včasih bolj nevarne kot naravnost napačne informacije, ker jih je težje prepoznati in ovrednotiti, a v strahu in občutku nemoči nekateri verjamejo tudi naravnost norim informacijam, ki krožijo.

Tudi pri nas, predvsem po družbenih omrežjih, a tudi prek osebnih sporočil raznih orodij za hipno sporočanje, kot so WhatsApp, Viber in Messenger, krožijo razne duhovite in kreativne večpredstavne šale, a tudi nasveti – in tudi "nasveti".

Skromen izbor zablod ter napačnih in škodljivih informacij o koronavirusu, ki krožijo po družbenih omrežjih.

Ali res pravilno in dovolj pogosto umivamo roke?

Upajmo, da nihče ne dvomi, da ima redna in temeljita osebna higiena izjemno pomemben prispevek zajezitve epidemije koronavirusa (in ob tem morda niti ne pomisli, da to zelo pomaga pri zajezitvi vsake okužbe!), čeprav bi že hiter preizkus gotovo pokazal, da še vedno razmeroma majhen delež prebivalstva roke umiva tako in toliko, kot bi zanesljivo učinkovalo proti širitvi epidemije.

Osvežimo spomin: zakaj sta higiena rok in socialna distanca v teh razmerah največjega pomena

A med tem in podobnimi koristnimi nasveti se pretakajo tudi številne zmote, ki segajo od tistih brez resnih posledic do takšnih, ki so smrtno nevarne.

(Korona)virusi, ko napadejo, niso samo v požiralniku

Tudi po Sloveniji se še marsikdo sprašuje ali celo verjame v to (ker če je na Facebooku, že mora biti res, ali ne?), da bo pitje kozarca (mlačne) vode vsakih 15 do 20 minut odplaknilo virus iz grla v želodec, kjer ga bo pokončala želodčna kislina.

To preprosto ni res. Tudi če bi voda splaknila nekaj virusov in bi te uničila želodčna kislina (obstajajo namreč znanstvene domneve, da bi virus lahko preživel tudi to), kdo jamči, da bi velike količine vode sprale vse virusne delce, ki se med boleznijo razpasejo po celem telesu?

Najbolj nevarne so izkašljane in izkihane kapljice

Glavna pot okužbe s koronavirusom ne gre skozi požiralnik, temveč z vdihovanjem zraka, v katerem so kapljice s številnimi virusnimi delci – kapljice, ki jih lahko okuženi izstreli s kašljanjem ali kihanjem in v katerih virus lahko še dolgo živi in deluje, odvisno od materiala, na katerem pristane (ali ste pomislili, kaj vse je na kljuki, ki se je dotaknete?).

Seveda pa je priporočljiv vsakodnevni vnos vode in drugih primernih tekočin, s katerim se ohranjata hidracija telesa in pravilno delovanje telesnih funkcij, kjer voda nastopa, a to z bojem proti koronavirusu ali kateremukoli drugemu virusu nima veliko skupnega.

Ali ste opazili, da Japonci radi pogosto izpirajo usta z vodo?

Na Japonskem je sicer dokaj običajno pogosto izpiranje ust z vodo in velja prepričanje, da to pomaga pri varovanju pred okužbami dihal.

S tem so se že pred časom pozabavali znanstveniki, poroča medijska hiša BBC. Raziskave so sicer pokazale, da tisti, ki so v 60 dneh trikrat dnevno izpirali usta z vodo, res imajo manjšo verjetnost za razvoj simptomov okužbe dihal kot tisti, ki so za izpiranje uporabljali antiseptično tekočino ali sploh niso izpirali.

Covid-19 ne napada samo zgornjih dihalnih poti

Toda tovrstnih pozitivnih obetov ni mogoče povezati z novim koronavirusom. Omenjene raziskave so preučevale okužbe zgornjega dela dihalnih poti, covid-19 pa napada tudi spodnje dele dihalnih poti in pljuča.

Težava je tudi, da se je ta raziskava zanašala na poročanja preiskovancev, zaradi česar je tudi manj zanesljiva.

Vsekakor pa je prepričanje, da izpiranje z vodo varuje pred koronavirusom ali ga celo zdravi, nevarno, ker ljudem daje zgrešen občutek varnosti in odvrača njihovo pozornost od pomembnih in učinkovitih preventivnih ukrepov – umivanje rok in izogibanje nepotrebnim (tesnim) stikom in dotikom.

Kokain NI zdravilo za koronavirus

Eden od prvih nasvetov "Doktorja Facebooka" je zatrjeval, da je koronavirus mogoče zdraviti s – kokainom.

Ne, ne in ne - ne glede na to, kar eni pišejo, ni prav nobenega dokaza ali celo namiga, da bi kokain kakorkoli pomagal pri zdravljenju koronavirusa. Foto: policija

Potem ko se je ta škodljivi nasvet začel širiti hitreje od samega koronavirusa, so oblasti zaznale potrebo hitro in odločno sporočiti, da je to bizarno, napačno in škodljivo.

Med prvimi, ki so to javno začeli sporočati, tudi prek svojih profilov, je bila francoska vlada – a se njihova in druga svarila, da kokain ne zdravi koronavirusa, ne širijo niti približno tako hitro kot lažna novica, ki trdi drugače.

Sladoled NE ogroža obrambe pred koronavirusom

Na družbenih omrežjih smo lahko prebrali "zanesljiva" odkritja, da je eden od načinov boja proti koronavirusu izogibanje sladoledu.

Če si privoščite sladoled, ne boste zaradi tega bolj ogroženi pred okužbo z novim koronavirusom. Foto: Getty Images

Že res, da bi se pretirana količina sladoleda lahko pokazala na tehtnici, toda izogibanje sladoleda ne naredi prav ničesar, kar bi razorožilo koronavirus. Celo Unicef je to moral uradno pojasniti, a njihove razlage še vedno ne najdemo tako pogosto v oceanu objav družbenega omrežja kot pozivov za izogibanje sladoledu.

Če dvomi sploh obstajajo, preverite, kaj piše na nalepki!

Še najbolj škodljivo v tej vrsti priporočil, ki so jih družbena omrežja polna, je, da pitje belila zdravi koronavirus. Ampak res, kdo temu lahko verjame?

Če sploh kdo pomisli, da bi bilo smiselno spiti belilo, naj vsaj na hitro pogleda nalepko na embalaži belila, kjer je polno varnostnih nasvetov, česa vse se z belilom ne sme delati in dvomi bi morali izginiti.

Še nekaj koristnih nasvetov za obdobje, ko so običajni družbeni stiki tvegani in zato nezaželeni: