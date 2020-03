Čeprav so zaradi novega koronavirusa ogroženi predvsem starejši in kronični bolniki, pa tudi mlajši niso povsem odporni proti zapletom.

Zaradi novega koronavirusa je po svetu do zdaj umrlo deset tisoč ljudi, samo v Italiji okoli 3.400 okuženih. Podrobnejši podatki iz Italije kažejo, da med umrlimi ni otrok in mlajših od 30 let. Bitko z virusom je izgubilo pet ljudi pod 40. letom, ki pa so vsi že imeli resne predhodne zdravstvene težave.

Na Kitajskem 14-letnik, v Evropi 21-letnik

Za zdaj za najmlajšo smrtno žrtev covid-19 velja 14-letnik iz Kitajske. Kot so v raziskavi, ki je vključevala več kot dva tisoč posameznikov, mlajših od 18 let, ugotovili ameriški pediatri, je 14-letnik umrl v provinci Hubei, katere glavno mesto je začetno žarišče koronavirusa Wuhan. Podrobnejših podatkov o poteku bolezni pri 14-letniku ni, umrl pa je 7. februarja.

V Evropi trenutno za najmlajšo žrtev koronavirusa velja 21-letnik iz Španije. Nogometnega trenerja iz Malage so zaradi značilnih simptomov napotili na testiranje, njegov test pa je bil pozitiven na koronavirus. V petek so ga zaradi težav z dihanjem sprejeli v bolnišnico, kjer so mu odkrili še levkemijo, tri dni za tem pa je umrl.

V Veliki Britaniji, kjer so do zdaj potrdili več kot tri tisoč primerov okužbe s koronavirusom, je imela za zdaj najmlajša smrtna žrtev, stara 45 let, amiotrofično lateralna sklerozo (ALS) oziroma bolezen motoričnega nevrona.

Pri nas je po zadnjih podatkih okuženih več kot 319 ljudi, do zdaj pa je umrl en človek. Šlo je za starejšega moškega, kroničnega bolnika, ki je bival v Domu starejših občanov Metlika.

Tudi pri mladih se lahko pojavijo zapleti

Otroci in mladi niso povsem odporni proti koronavirusu. Foto: Reuters Čeprav so med žrtvami v Italiji in tudi drugod po svetu večinoma starejši, ki so predhodno že imeli resna kronična obolenja, podatki iz Evrope in ZDA kažejo, da tudi mladi niso povsem odporni proti zapletom. Primeri iz Italije in Francije dokazujejo, da je hudo obolenje mogoče tudi pri posameznikih med 20. in zgodnjim 40. letom.

Podobne smernice so zaznali tudi v ZDA, kjer je bilo med 2.500 okuženimi 705 ljudi starih od 20 do 44 let. Med 15 in 20 odstotki teh obolelih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje, okoli štirje odstotki pa intenzivno nego, raziskavo povzema ameriški Bloomberg.

Tudi dojenčki in otroci lahko resno zbolijo

Čeprav je do zdaj veljalo, da novi koronavirus pri otrocih ne povzroči hujše bolezni, zadnje raziskave kažejo, da se lahko zapleti pojavijo tudi pri dojenčkih in otrocih. V eni od raziskav, v katero je bilo zajetih več kot dva tisoč okuženih otrok na Kitajskem in ki so jo objavili ta teden, so zdravniki pri 11 odstotkih dojenčkov poročali o kritičnem stanju, pri predšolskih otrocih pa so se resni zapleti pojavili pri sedmih odstotkih otrok.