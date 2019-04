Novost v Lidlu navdušuje v tujini, še ta mesec tudi v Sloveniji

Kamero Lidlove lastne blagovne znamke Silvercrest, ki zna snemati video v supervisoki ločljivosti 4K s 30 slikami na sekundo in se lahko potopi do globine 30 metrov, je nemški diskontni trgovec v nedeljo na police britanskih trgovin poslal s ceno 69,99 funta, kar je okrog 81 evrov.

Lidl kamere sicer ni razvil sam, temveč je za osnovo vzel izdelek, ki je že na trgu, in nanj prilepil logotip znamke Silvercrest. Novost namreč temelji na akcijski kameri Akaso V50 Pro, ki jo je v spletni trgovini Amazon mogoče kupiti za približno 105 evrov.

Mnenja o Akaso V50 so na spletu večinoma zelo pozitivna, naprava velja za eno od tistih s funkcijami najbogatejših kamer za kupce z malce plitkejšimi žepi. Lidlovo različico so pohvalili že tudi prvi britanski kupci.

Silvercrest 4k in Akaso V50 Pro sta nedvomno ista oziroma vsaj zelo podobna naprava. Akaso namreč prodaja le eno kamero s prav takšnim ohišjem, kot ga ima Lidlov izdelek. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V Slovenijo še ta mesec

Pri Lidl Slovenija so za Siol.net potrdili, da bo akcijska kamera Silvercrest v drugi polovici aprila na voljo tudi slovenskim kupcem. Informacije o datumu začetka ponudbe in ceni izdelka za zdaj sicer še nimajo.

Kamero sicer že prodajajo tudi v čeških Lidlih, cena pa je 1.990 čeških kron oziroma malce manj kot 80 evrov.

Primerjave z GoPro: razpon v kakovosti in ceni je velik



Foto: Reuters

Da gre za dobro kupčijo, so v zadnjem tednu Britancem svetovali znani otoški mediji, kot sta Mirror in Lad Bible.



Primerjavam z GoPro, najbolj prepoznavno znamko akcijskih kamer, se niso mogli izogniti. Lidlovo novost so opisali kot veliko cenejšo alternativo najnovejši generaciji kamer GoPro Hero7, a razpon v njihovi kakovosti in ceni je velik.



Silvercrest 4K se glede na seznam lastnosti najbolj približa modelu Hero7 Silver, ki stane okrog 300 evrov in pomeni srednji razred trenutno aktualne GoProjeve ponudbe, ne pa tudi napravi Hero7 Black, ki še za dobrih 100 evrov več ponuja precej boljšo kakovost zajema videoposnetkov in fotografij.



Poudariti je treba tudi, da se lahko Lidlova kamera sicer res potopi 20 metrov globlje od GoProjevih, ki pa to razliko nadomestijo z dejstvom, da jih ni treba zapirati v vodotesno ohišje. Foto: Lidl UK

