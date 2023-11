Novo upanje za skoraj tri četrtine prebivalstva

Po uradnih podatkih NIJZ so kronične in akutne bolečine v hrbtenici eden najpogostejših razlogov za odprte bolniške staleže v Sloveniji, z njimi se vsaj enkrat v življenju sreča kar 70 odstotkov ljudi. Nove tehnologije odpirajo nove priložnosti za zdravljenje, o čemer so spregovorili na strokovnem srečanju v Ljubljani.

Na srečanju Annual Spine Experts Group Meeting 2023, ki v organizaciji Vertebrološkega združenja Slovenije poteka te dni v Ljubljani, so sodelujočim zdravnikom, predvsem nevrokirurgom, travmatologom in ortopedom, ki se ukvarjajo s kirurgijo hrbtenice, predstavili nove, večinoma robotsko podprte pristope za zdravljenje hrbteničnih bolezni.

Rentgenski posnetek ledvene hrbtenice po operaciji Foto: Lovro Suhodolčan

Visoki razširjenosti ne sledi široka ozaveščenost

Kljub razširjenosti hrbteničnih bolečin in drugih težav se bolniki pogosto pritožujejo, da ne pridejo do pomembnih informacij o preventivnih ukrepih, kar njihov položaj dodatno oteži. Ne pomaga niti dejstvo, da jugovzhodna Evropa nima enakega dostopa do tehnološke podpore kot razvite države na zahodu, so še izpostavili na srečanju.

Zato je predstojnik Ortopedske klinike v Ljubljani in vodja Oddelka za kirurgijo hrbtenice ter strokovni vodja tega dogodka doc. dr. Miha Vodičar prepričan, da "če bo vsak kirurg s tega simpozija odnesel eno stvar in jo implementiral v svojo klinično prakso, bodo s tem največ pridobili bolniki".

Predstojnik Ortopedske klinike v Ljubljani in vodja Oddelka za kirurgijo hrbtenice ter strokovni vodja simpozija Annual Spine Experts Group Meeting 2023 doc. dr. Miha Vodičar Foto: Vertebrološko združenje Slovenije

Robotska pomoč

Veliko zanimanja je pritegnila predstavitev učinkovite, varne in natančne robotske rešitve za uvajanje vijakov v hrbtenico. Njena snovalca dr. Alexandru Thiery iz Romunije in dr. Yunus Uysal iz Turčije sta odkrito spregovorila o prednostih, a tudi omejitvah te rešitve.

Ugledna strokovnjaka na področju tumorjev hrbtenice dr. Aron Lazary iz Budimpešte in prof. dr. Ufuk Aydinli iz Istanbula sta predstavila najnovejše trende in raziskave na področju zdravljenja primarnih kostnih tumorjev hrbtenice in medenice ter sodelovala z nasveti pri predstavitvah primerov pacientov s težkimi redkimi boleznimi.

Dr. Aron Lazary in prof. dr. Ufuk Aydinli Foto: Vertebrološko združenje Slovenije

Proti bolečini brez izgube krvi

Dr. Lovro Suhodolčan z Ortopedske klinike ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra je predstavil tudi novo operacijsko metodo XLIF, ki jo v sklopu posodabljanja uvajajo v klinično prakso te ustanove.

Ta metoda pri bolnikih s kronično mehanično bolečino v križu nadomešča dolgo operacijo z obsežno krvavitvijo s kratko operacijo brez izgube krvi, kar pomeni manj invaziven poseg in krajše obdobje rehabilitacije.

Pristop v medvretenčno ploščico med operacijo po metodi XLIF Foto: Lovro Suhodolčan

Slovensko znanje za večjo uspešnost odstranitve tumorja

Na srečanju so nove protokole in postopke predstavili tudi drugi strokovnjaki iz regije. Med njimi sta tudi prof. Oguz Karaeminoğlu iz Istanbula in vodja zdravniške skupine iz Klinične bolnice Dubrava v Zagrebu dr. Darko Perovića, ki sta predstavila uvedbo endoskopske kirurgije hrbtenice v klinični praksi.

Dr. Miha Vodičar je poročal o primeru, ko je pri odstranitvi ponovljenega agresivnega kostnega tumorja v vretencu prvič uporabil feromagnetno navigacijo, ki je sad slovenskega znanja. S feromagnetno navigacijo je odstranitev tumorja, ki je praktično enak normalni kosti in zato s prostim očesom neviden, natančnejša od predhodnih tehnik, posledično pa se po posegu tumor tudi precej redkeje ponovi.

Dr. Lovro Suhodolčan z Ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Foto: Vertebrološko združenje Slovenije

Z naložbami v operativno tehnologijo do bistveno večjih prihrankov za zdravstveno blagajno

Velikokrat se naložbe v nove operativne tehnologije zdijo zunaj dosega, a te bi delodajalcem in državni ter zdravstveni blagajni zagotovo prinesle veliko večje prihranke. Statistika razkriva, da traja bolnišnična odsotnost zaradi težav v hrbtenici 25 dni letno, če pa bi bil vsak od teh pacientov bolniško odsoten le en dan manj, bi to prineslo več kot poldrugi milijon evrov prihranka.

Kako pri teh prizadevanjih lahko pomagajo evropska sredstva, je ponazoril dr. Alexandru Thiery iz Romunije, kjer so s pomočjo evropskih sredstev v celoti uspeli sodobno opremiti bolnišnice s tehnološko opremo za računalniško navigacijo in robotsko kirurgijo.