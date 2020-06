Maroški preiskovalni novinar in aktivist za človekove pravice Omar Sadi je bil tarča napada s kontroverzno izraelsko tehnologijo za vohunjenje in kibervojskovanje Pegasus, ki jo svetovne vlade sicer uporabljajo za odkrivanje organiziranega kriminala in terorističnih celic. Gre za ponovitev odmevnega prisluškovalnega škandala iz leta 2016, ki je razkrinkal obstoj Pegasusa.

Kako so napadli novinarja?

Omar Sadi je bil tarča izredno sofisticirane in tako rekoč nevidne metode za vdor v pametni telefon, je razkrila človekoljubna organizacija Amnesty International. Napada kljub temu, da je izurjen v šifriranju podatkov in informacijski varnosti, Radi ni mogel predvideti ali preprečiti.

Novinar Omar Radi je maroški vladi trn v peti že več let, zaradi česar je bil idealna tarča za prisluškovanje. Foto: Reuters

Maroškemu novinarju je najverjetneje nekdo sledil in prestrezal signal njegovega mobilnega telefona. Ko je Radi obiskal katerokoli spletno stran – dovolj je bil samo en obisk – je bil spletni brskalnik za hip preusmerjen do mesta, od koder se je na njegov pametni telefon prenesel program, ki je napadalcem omogočil dostop do vseh njegovih podatkov in komunikacij.

Nato se je normalno naložila spletna stran, ki jo je Radi želel obiskati. Vse se je zgodilo v tisočinkah sekunde in povsem neopazno.

Kdo je Omar Radi



Gre za 33-letnega maroškega preiskovalnega novinarja, ki se osredotoča na poročanje o kršenju človekovih pravic, družbenopolitičnih gibanj in (politične) korupcije.



Njegove kritike maroških oblasti so ga večkrat spravile v težave, nazadnje so ga zaradi razžalitve enega od sodnikov na

družbenem omrežju Twitter aretirali decembra lani.



Omar Radi marca letos pred sodiščem v Casablanci. Foto: Reuters

Uporabili so razvpito izraelsko tehnologijo za odkrivanje teroristov in mafijcev

Amnesty International s prstom izrecno ne kaže na nobenega krivca, a močno namiguje, da za napadom najverjetneje stoji maroška vlada, ki ji je Omar Radi trn v peti že več let, zaradi česar je bil idealna tarča za prisluškovanje. Obenem je maroška vlada znana po tem, da je reden kupec novih tehnologij, ki omogočajo vohunjenje.

Preiskava je sicer razkrila vrsto tehnologije, s katero so vdrli v zasebnost novinarja, in sicer gre za razvpiti Pegasus, programsko opremo za prisluškovanje in prestrezanje podatkov, ki jo je razvilo izraelsko podjetje s področja kibervojskovanja NSO Group.

Pri NSO Group se radi pohvalijo, da so s pomočjo tehnologije Pegasus ujeli enega najbolj zloglasnih kriminalcev vseh časov, mehiškega kralja mamil Joaquina Guzmana. Foto: Reuters

Obstoj Pegasusa, ki je v prvi vrsti sicer namenjen preprečevanju terorizma in organiziranega kriminala, je znan od leta 2016, ko so z njim napadli političnega aktivista Ahmeda Mansoorja iz Združenih arabskih emiratov.

Strokovnjaki za informacijsko varnost, ki so ga analizirali, so Pegasus opisali kot morda najnaprednejšo obliko kibernetskega vohunjenja vseh časov.

Izraelsko podjetje NSO Group je zaradi sodelovanja s številnimi svetovnimi vladami že od leta 2017 predmet preiskave ameriške obveščevalne agencije FBI, je januarja letos razkrila tiskovna agencija Reuters. Foto: Reuters

Razkritje Pegasusa je pred štirimi leti povzročilo mednaroden politični škandal. Razvedelo se je namreč, da to izredno napredno programsko opremo za vohunjenje uporabljajo vlade številnih držav, ki so znane po kršenju osnovnih človekovih pravic.



Obenem je razkritje zelo vznejevoljilo ameriško tehnološko podjetje Apple. Pegasus je v različici, ki je bila uporabljena za napad na arabskega aktivista Mansoorja, namreč zlorabljal do takrat neznano varnostno luknjo v operacijskem sistemu Applovih pametnih telefonov iPhone.

Tarči Pegasusa tudi najbogatejši človek na svetu in umorjeni novinar

Savdska Arabija naj bi s pametnega telefona Jeffa Bezosa, ustanovitelja podjetja Amazon, ukradla več deset gigabajtov podatkov in čeprav Savdijci to ostro zanikajo, so dokazi zelo prepričljivi. Foto: Reuters

O tehnologiji Pegasus se je nazadnje glasneje spet govorilo januarja letos, ko se je razvedelo, da je Savdska Arabija leta 2018 kar prek savdskega princa Mohameda bin Salmana vdrla v pametni telefon Jeffa Bezosa, najbogatejšega človeka na svetu. Pri tem naj bi uporabili prav eno od različic Pegasusa.

Leta 2018 so podobno kot pri Jeffu Bezosu z orodjem Pegasus najverjetneje po naročilu Savdske Arabije napadli tudi pametni telefon Bena Hubbarda, novinarja medijske hiše The New York Times. Hubbard, sicer libanonski dopisnik svetovno znanega medija, je v preteklosti poročal tudi o savdskem režimu in o princu bin Salmanu napisal knjigo.

Savdska Arabija naj bi z uporabo izraelskega orodja vohunila tudi za nekdanjim novinarjem Washington Posta (lastnik tega je prav Jeff Bezos) Džamalom Hašokždijem, ki so ga oktobra 2018 po naročilu savdskega princa bin Salmana mučili in umorili na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu.

