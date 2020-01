Bo telefon najbogatejšega Zemljana povzročil mednarodni škandal?

V torek je britanski medij The Guardian razkril bombastično informacijo, da je savdski princ Mohamed bin Salman leta 2018 vdrl v pametni telefon Jeffa Bezosa, najbogatejšega človeka na svetu. Savdska Arabija naj bi z Bezosovega telefona nato ukradla več deset gigabajtov podatkov in čeprav Savdijci to ostro zanikajo, so dokazi zelo prepričljivi. Bezos se je na vse bolj vročo mednarodno afero, v središču katere se je znašel povsem neprostovoljno, medtem odzval z eno samo fotografijo.

Prijateljsko kramljanje je postalo vohunska operacija

Ustanovitelj internetnega veletrgovca Amazon Jeff Bezos, ki je danes tudi najbogatejši človek na svetu, in savdski princ Mohamed bin Salman sta si aprila leta 2018 na večerji mednarodnih pomembnežev izmenjala telefonski številki. Moža sta nato začela komunicirati prek priljubljene šifrirane pogovorne aplikacije WhatsApp, ki jo vsak dan uporablja več kot milijarda ljudi.

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in savdski princ Mohamed bin Salman na konzulatu Savdske Arabije v ZDA 31. marca 2018. Foto: Konzulat Savdske Arabije v ZDA

1. maja 2018 je bin Salman sogovorniku Bezosu poslal videoposnetek, ki je bil okužen z zlonamernim programom, je v torkovem senzacionalnem razkritju poročal britanski medij The Guardian. Zlonamerni program je bin Salmanu omogočil neoviran dostop do vsebine pametnega telefona najbogatejšega Zemljana.

Ko je Bezos odprl videoposnetek, ki mu ga je poslal savdski princ, je z njegovega pametnega telefona kar iznenada začela odtekati ogromna količina podatkov. Po poročanju medija Financial Times je šlo za desetine gigabajtov oziroma tristokratnik količine podatkov, ki jih je Bezosov telefon v splet pošiljal pred 1. majem 2018.

Da je nekdo najverjetneje pridobil dostop do njegovih osebnih podatkov, je Jeff Bezos začel sumiti že pred enim letom. Foto: Reuters

Sumi, da se je Savdska Arabija vtikala v zasebno življenje Jeffa Bezosa, so obstajali že prej

Savdska Arabija je oktobra 2018 sprožila masivno spletno kampanjo zoper Jeffa Bezosa. Glavni razlog za to naj bi bilo dejstvo, da je Bezos lastnik znanega ameriškega medija The Washington Post, ki je takrat ostro obsojal smrt savdskega novinarja Džamala Hašodžija, ta je bil sicer reden pisec The Washington Posta. Hašodžija naj bi umorili prav po naročilu savdskega političnega vrha.

Novembra 2018 je princ bin Salman Bezosu prek aplikacije WhatsApp nato poslal šalo s fotografijo ženske, ki je bila precej podobna Lauren Sanchez. Ta ameriška novinarka je bila takrat na skrivaj že v zvezi s še vedno poročenim Bezosom.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez po njegovi ločitvi. Foto: Reuters

V začetku leta 2019 je Bezos najprej oznanil, da se ločuje, nato pa še razkril, da ga izsiljuje ameriški tabloid National Enquirer. Imeli naj bi podatke, ki niso obstajali nikjer drugje kot na njegovem pametnem telefonu, in celo njegove gole fotografije.

Bezos je nato najel zasebne preiskovalce, ki so konec marca lani z veliko verjetnostjo zatrdili, da je vlada Savdske Arabije nekako vdrla v pametni telefon najbogatejšega Zemljana. Savdska Arabija je takšna namigovanja takrat zanikala, za dovolj resna pa jih je vzela Organizacija Združenih narodov, ki je primer pod drobnogled vzela junija lani.

Savdska Arabija ostro zanika kakršne koli obtožbe, da bi bil princ Mohamed bin Salman povezan z vdorom v pametni telefon Jeffa Bezosa, oziroma jih označuje za smešne. Foto: Getty Images

OZN je sume včeraj nato dodatno potrdila in Združene države Amerike pozvala k takojšnji preiskavi primera in savdskega princa Mohameda bin Salmana. Razlog za to je bilo forenzično poročilo, ki ga je v torek prvi razkril britanski medij The Guardian in ki razkriva, da je v Bezosov pametni telefon z okuženim videoposnetkom vdrl prav bin Salman.

Bezos se je na razkritje Guardiana do zdaj odzval s samo eno besedo in sicer je v sredo na Twitterju objavil fotografijo sebe in žene Džamala Hašodžija ob grobu umorjenega savdskega novinarja, zravel pa je pripisal #Jamal:

V ZDA so mediji medtem že opozorili, da s savdskim princem bin Salmanom prek aplikacije WhatsApp od ameriških pomembnežev ni kramljal le Jeff Bezos, temveč tudi Jared Kushner, mož Ivanke Trump in zet trenutnega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa.

Za zdaj sicer ni dokazov, da bi savdski princ okužene videoposnetke pošiljal tudi njemu.

