Naš sosed zaradi bitcoinov v primežu FBI: je to šele začetek?

Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo (SEC) ni sprožila samo postopka proti šefu Tesle Elonu Musku , temveč tudi proti 26-letnemu Avstrijcu Patricku Brunnerju, direktorju znane posredniške družbe 1Broker. Ta je vlagateljem omogočala trgovanje z vrednostnimi papirji, ki so jih kupili s kriptovaluto bitcoin. 1Broker ga je po mnenju SEC in tudi FBI šest let tako zelo "lomil", da ni več poti nazaj. Kriptosvet medtem že skrbi, da bi dogodek lahko pomembno vplival na prihodnost.

Avstrijec Patrick Brunner je spletno stran 1Broker, na kateri omogoča trgovanje z delnicami svetovno znanih podjetij in valutami (tako imenovano trgovanje forex), ki jih lahko vlagatelji kupijo in prodajo izključno za kriptovaluto bitcoin, postavil leta 2012. Brunner je bil takrat star samo 20 let.

Tri leta pozneje je na Marshallovih otokih registriral podjetje 1pool Ltd., ki je postalo upravljavec platforme za trgovanje z delnicami 1Broker.

1Broker je kar znano ime predvsem v kriptosvetu postal zato, ker je kot eden prvih posrednikov povezal delniške trge in kriptovalute. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prek 1Brokerja je z vrednostnimi listinami predvsem prek terminskih pogodb trgovalo okrog 20 tisoč ljudi z vsega sveta. Med njimi ni bilo Brunnerjevih sodržavljanov Avstrijcev, saj jim je po navedbah SEC Brunner to onemogočil, da ne bi imel težav z domačimi finančnimi regulatorji. Precej uporabnikov 1Broker je bilo medtem Američanov, kar je zmotilo ameriško komisijo za trg vrednostnih papirjev in borzo (SEC).

1Broker ne pri SEC ne pri CTFC, to je ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, v vseh letih delovanja namreč ni pridobil licence za ponujanje storitev borznega posredništva na ameriških tleh, s čimer je po navedbah SEC kršil zvezne zakone ZDA.

Brunner je na platformi začetek trgovanja za nameček omogočal tudi vsakemu, ki je imel uporabniško ime in geslo ter ni razkril nobenih drugih informacij o sebi, kar je prav tako kršitev pravil ameriške borze. Vsa plačila in izplačila so potekala izključno v bitcoinih, kar pomeni, da so bile stranke 1Broker lahko tako rekoč anonimne.

Vmešala se je tudi obveščevalna agencija FBI

Preiskavo nezakonitega trgovanja na 1Broker je za SEC izvedel agent obveščevalne agencije FBI, ki je na platformi večkrat kupil in prodal različne vrednostne listine. Ko je bila preiskava končana, je FBI Brunnerju zasegel spletno stran 1broker.com, ki je zdaj videti takole:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

FBI v izjavi za javnost kot glavni razlog za zaseg spletne strani 1broker.com navaja sum na storitev kaznivih dejanj trgovanja z vrednostnimi listinami ter terminskimi pogodbami brez licence in pranje denarja.

Mladega Avstrijca čaka velika kazen, vprašanje je, ali bo 1Broker lahko deloval še naprej

SEC od sodnika v Washingtonu, kjer so vložili tožbo zoper podjetje 1Pool Ltd., ki upravlja platformo 1Broker, in Patricka Brunnerja, zahteva plačilo visoke globe, vrnitev vseh sredstev, ki jih je Brunner, ki je sicer tudi edini delničar podjetja 1Pool Ltd., pridobil z dejavnostjo na platformi 1Broker, in trajno prepoved nadaljnjega opravljanja podobnih dejavnosti v ZDA.

To sicer pomeni, da bi 1Broker lahko dostop preprosto onemogočil Američanom in ga naprej ponujal še vsem drugim. A Patrick Brunner je na spletni strani 1Pool Ltd. danes sicer zapisal, da je njegova največja prioriteta trenutno izplačilo bitcoinov vsem vlagateljem, ki jim je 1Broker še dolžan, nato pa bodo videli, kako naprej. Dovoljenje za to jim mora sicer izdati SEC.

Kriptosvet se je ustrašil, da je to šele začetek



Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Potem ko se je danes razširila novica o akciji SEC in FBI zoper spletno stran 1Broker, so se na spletu že pojavile skrbi, da bi to lahko bil celo znak začetka konca nekaterih spletnih borz, na katerih se trguje tudi s terminskimi pogodbami za kriptovalute in ki od uporabnikov za zdaj še ne zahtevajo identifikacije. Vse samo zato, ker je 1Broker posloval izključno z bitcoini.



SEC je namreč zelo zbodlo to, da 1Broker pri uporabnikih ni uporabljal tako imenovanega protokola KYC (Know Your Customer ali "poznaj svojo stranko"), ki finančnim institucijam nalaga obvezno identifikacijo strank za preprečevanje morebitnega pranja denarja ali drugih kaznivih dejanj. Uporabniki 1Broker so namreč lahko trgovali zgolj z uporabniškim imenom, e-poštnim naslovom in denarnico za bitcoine.



V največji slovenski skupini na Facebooku, namenjeni kriptovalutam, so se pojavila tudi ugibanja, da bi lahko ukrepanje SEC zoper 1Broker vplivalo na prihodnost tako imenovanih vrednostnih kriptožetonov, tehnološko naprednejših alternativ vrednostnim listinam, kot so delnice podjetij.

