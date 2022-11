Napovedi se uresničujejo: nova poguba v svetu kriptovalut

Stečaj podjetja BlockFi, katerega vrednost je bila po navedbah podjetja Pitchbook, ki analizira kapitalske trge, še lani ocenjena na skoraj pet milijard ameriških dolarjev, je najnovejši v vrsti zlomov velikih imen v svetu kriptovalut. Letos so ob FTX od bolj prepoznavnih kapitulirali še Voyager Digital, Celsius, Three Arrows Capital. Na vrhu spletne strani BlockFi je že sporočilo, da je podjetje razglasilo stečaj.

Stečaj podjetja BlockFi, katerega vrednost je bila po navedbah podjetja Pitchbook, ki analizira kapitalske trge, še lani ocenjena na skoraj pet milijard ameriških dolarjev, je najnovejši v vrsti zlomov velikih imen v svetu kriptovalut. Letos so ob FTX od bolj prepoznavnih kapitulirali še Voyager Digital, Celsius, Three Arrows Capital. Na vrhu spletne strani BlockFi je že sporočilo, da je podjetje razglasilo stečaj. Foto: Matic Tomšič

V ponedeljek je stečaj razglasila ameriška družba BlockFi, ki strankam ponuja trgovanje s kriptovalutami in kriptovalutna posojila. Poglavitni razlog za skrajni ukrep je spektakularen propad kriptoborze FTX, ki je bankrotirala pred dobrima dvema tednoma. BlockFi je imel precejšnjo izpostavljenost do FTX, denar pa po lastnih navedbah dolgujejo več kot 100 tisoč fizičnim in pravnim osebam. Zlom BlockFi kot posledico zloma FTX je pred dvema tednoma s prispodobo o padanju domin med vrsticami napovedal direktor največje borze za kriptovalute na svetu Binance.

Podjetje BlockFi se je z likvidnostnimi težavami spopadalo že v preteklosti, cunami, ki ga je pred tremi tedni sprožil začetek konca kriptoborze FTX, takrat še ene od petih največjih na svetu, pa je povzročil dokončno implozijo te platforme za kupovanje, prodajanje in izposojanje kriptovalut.

Kot je razvidno iz izjave za javnost, ki jo je z mediji prek portala BusinessWire delil BlockFi, in stečajne dokumentacije, vložene na sodišču v New Jerseyju, ima podjetje 100 tisoč upnikov, skupaj pa jim dolguje od ene do desetih milijard ameriških dolarjev. Za poplačilo dolga ima BlockFi trenutno na voljo le za okrog 250 milijonov dolarjev likvidnih sredstev.

Propad kriptoborze FTX je na trgu kriptovalut povzročil pravi polom. Cene tako rekoč vseh bolj prepoznavnih kriptovalut so od začetka novembra strmoglavile za od vsaj deset pa do več kot 30 odstotkov. Foto: Unsplash

BlockFi okrog 30 milijonov dolarjev med drugim dolguje ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo, eden od večjih upnikov pa je tudi ameriški milijarder Peter Thiel, so razkrili pri tiskovni agenciji Reuters.

BlockFi ima tudi ogromno izpostavljenost do propadle kriptoborze FTX in z njo povezanih poslovnih entitet, predvsem družbe Alameda Research, kamor se je stekal denar strank FTX brez njihove vednosti, kar so v izjavi za javnost tudi navedli kot poglavitni razlog za začetek stečajnega postopka.

Da je BlockFi zaradi FTX v težavah, je sicer znano že malce več kot dva tedna. Štirinajstega novembra so zaradi apokaliptičnega vzdušja na trgu kriptovalut, ki je bilo neposredna posledica zloma FTX, začasno zaustavili vsa izplačila sredstev.

Šef največje kriptoborze na svetu je napovedal, kaj se bo zgodilo

Changpeng Zhao, ustanovitelj in šef družbe Binance, trenutno velja za verjetno najvplivnejšega človeka v svetu kriptovalut. Foto: Guliver Image Ustanovitelj in direktor kriptoborze Binance Changpeng Zhao je na dan, ko je FTX oznanil stečaj, na kriptokonferenci v Indoneziji to označil za dogodek, ki bo katastrofalen za industrijo kriptovalut.



Napovedal je, da bo propad borze FTX povzročil verižno reakcijo. "Videli bomo padanje domin. Še posebej prizadeti bodo vsi tisti, ki so bili zelo izpostavljeni do FTX."