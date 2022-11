Panični dvigi bitcoina in svarilo: "Padale bodo domine"

Od dima do apokaliptičnega požara v devetih dneh

Stvari so se odvile bliskovito hitro: 2. novembra je medij Coindesk objavil raziskavo, ki je opozorila na morebitno tvegano početje kriptoborze FTX, ene od petih največjih na svetu, in njene investicijske veje Alameda Research. Pri Binance, največji borzi za kriptovalute na svetu, so 6. novembra oznanili, da bodo prodali vse svoje rezerve kriptovalute FTT, internega žetona borze FTX. Pri tej so 7. novembra vlagatelje mirili, da je vse v najlepšem redu. Trg kriptovalut se je nato sesul, bitcoin je med 7. in 9. novembrom izgubil 25 odstotkov vrednosti. 11. novembra so pri FTX razglasili bankrot. Sam Bankman-Fried, ustanovitelj borze in še do začetka meseca čudežni deček industrije kriptovalut, je odstopil kot direktor FTX.

Sama Bankmana-Frieda, ustanovitelja in direktorja borze za kriptovalute FTX, trenutno nadzoruje policija na Bahamih, saj naj bi obstajala verjetnost, da bi se pred morebitnimi pravnimi postopki lahko umaknil v Dubaj, ki velja za varno zatočišče nekdanjih cesarjev propadlih imperijev kriptosveta, "kriptopiramidašev" in podobnih kalibrov. Zadnje dni sicer nekoliko odmeva tudi bizarna informacija, da je Bankman-Fried borzo FTX in investicijsko družbo Alameda Research z ekipo samo devetih mladih sodelavcev vodil iz svojega luksuznega stanovanja na Bahamih, vsi pa naj bi bili na neki točki zapleteni v romantična razmerja z drugimi člani oziroma članicami ekipe. Foto: Sam Bankman-Fried

V zadnjih dneh se je začela izrisovati slika, kaj je šlo narobe pri FTX, toda še vedno je odprtih več vprašanj, kot je odgovorov. Za zdaj je jasno, da je FTX kritje za sredstva uporabnikov in naložbe v Alameda Reseach v veliki meri zagotavljal z žetoni FTT, kar je bila izredno tvegana strategija, saj bi kolaps vrednosti FTT, ki je bila tako rekoč ustvarjena iz zraka, lahko pomenil zlom tako FTX kot Alameda Research (to se je tudi zgodilo). Po poročanju CNBC si je Alameda Reseach za naložbe na skrivaj tudi izposojala milijarde evrov v kriptovalutah, ki so pripadali strankam borze FTX. Ali bodo ta denar kdaj dobile nazaj, ni jasno. Dvigi sredstev na borzi FTX trenutno niso mogoči. Reuters je v petek tudi poročal, da je z borze FTX izginilo za vsaj milijardo ameriških dolarjev kriptovalut, ki so pripadale vlagateljem. Ali je šlo za hekerski napad ali kaj drugega, še ni znano.

FTX in njenega direktorja Sama Bankmana-Frieda je zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, pretekli konec tedna začela preiskovati policija na Bahamih, kjer ima FTX uradno sedež.

Šef Binance: Položaj spominja na odločilni trenutek finančne krize leta 2008, padale bodo domine

Changpeng Zhao, ustanovitelj in direktor Binance ter trenutno najbrž najvplivnejši človek v svetu kriptovalut, je v petek na kriptokonferenci v Indoneziji pritrdil moderatorju debate, ki ga je vprašal, ali je kolaps FTX po pomenu in potencialnem vplivu mogoče primerjati z bankrotom ameriške investicijske banke Lehman Brothers, ki je veljal za odločilni sprožilec svetovne finančne krize leta 2008.

Bankrot banke Lehman Brothers, največji v zgodovini Združenih držav Amerike, je 15. septembra razblinil mit o bankah oziroma korporacijah na splošno, ki so "prevelike, da bi propadle". Foto: Guliver Image

"To je verjetno kar točna analogija. Dogodki takšne magnitude so katastrofalni za industrijo kriptovalut. Zaupanje potrošnikov je na veliki preizkušnji. Po mojem mnenju smo zaradi tega nazadovali za nekaj let," je dejal Zhao.

Izrazil je še pričakovanje, da bo propad borze FTX povzročil verižno reakcijo. "Videli bomo padanje domin. Še posebej prizadeti bodo vsi tisti, ki so bili zelo izpostavljeni FTX." Med tistimi, ki imajo del svojih sredstev vezanih pri FTX, je nekaj velikih imen iz sveta kriptovalut, v bankrotirano kriptoborzo pa so med drugim vlagali tudi investicijska banka SoftBank, svetovno znana kapitalska sklada BlackRock in Sequoia Capital, po mnenju mnogih najboljši igralec ameriškega nogometa vseh časov Tom Brady. V nedeljo je sodelovanje s FTX prekinil globalni finančni velikan Visa.

Sam Bankman-Fried je prejšnji teden v enem dnevu izgubil 94 odstotkov vrednosti svojega premoženja in postal prvi milijarder v zgodovini, ki mu je to uspelo, obenem pa dobesedno čez noč tudi nekdanji milijarder, saj je njegovo premoženje zaradi sesutja kriptovalut predstavljala samo še osemmestna, ne več devetmestna številka. Foto: Sam Bankman-Fried

Prva domina je že padla, vlagatelji rešujejo svoje bitcoine

Načeto zaupanje potrošnikov, ki ga je omenjal Changpeng Zhao, se je že pokazalo. Podjetje Glassnode, ki se ukvarja z analizami digitalnega premoženja, je danes razkrilo, da je kolaps borze FTX povzročil množično prenašanje kriptovalute bitcoin z menjalnic v zasebne denarnice, nad katerimi ima neposredni nadzor vlagatelj in ne posrednik, torej kriptoborza.

Following the collapse of FTX, #Bitcoin investors have been withdrawing coins to self-custody at a historic rate of 106k $BTC/month.



This compares with only three other times:

- Apr 2020

- Nov 2020

- June-July 2022https://t.co/92aYVYU4Yt pic.twitter.com/em7CsDBWUf — glassnode (@glassnode) November 13, 2022

Po podatkih, s katerimi razpolaga medij CoinTelegraph, je bilo samo zadnjih sedem dni v zasebne digitalne denarnice prenesenih za blizu tri milijarde evrov kriptovalute bitcoin.

Vlagatelje v kriptovalute je k neposrednemu nadzoru njihovega digitalnega premoženja, torej shranjevanju bitcoinov in drugih kriptovalut, na Twitterju pozval tudi Changpeng Zhao.

Self custody is a fundamental human right.

You are free to do it at any time.

Just make sure you do do it right.

Recommend start with small amounts to learn the tech/tools first.

Mistakes here can be very costly.

Stay #SAFU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 13, 2022

Opozoril jih je, naj začnejo z manjšimi zneski, da se naučijo osnov, in da so napake pri tovrstnem početju lahko zelo drage. Dostopanje do kriptovalut v lastni denarnici je namreč pogojeno s poznavanjem oziroma posedovanjem zasebnega ključa, ki je ključnega pomena za dostop oziroma za dešifriranje vsebine denarnice. Kdor izgubi zasebni ključ, svojih kriptovalut najverjetneje ne bo nikoli dobil nazaj.

Je kolaps FTX začetek konca divjega zahoda v svetu kriptovalut?

Ob fiasku kriptoborze FTX so se močno okrepili pozivi za strožjo regulacijo področja kriptovalut.

Odbor za finančno stabilnost (FSB) Evropske unije, ki se je pretekli teden sestal v Lizboni, je v četrtek, ko je bilo tako rekoč že jasno, da je zlom FTX neizbežen, pozval k takojšnjemu ukrepanju: "Glede na nedavne dogodke morajo decentralizirani finančni sistemi, platforme za trgovanje in tako imenovani kriptokonglomerati, ki vertikalno integrirajo več različnih funkcij, dobiti takojšnjo pozornost regulatorjev," so zapisali v izjavi za javnost.

Po petkovi novici o bankrotu FTX so se oglasili tudi v Beli hiši. Oznanili so, da od blizu spremljajo dogajanje, povezano s kolapsom kriptoborze, in pozvali k regulaciji kriptovalut, je poročal poslovni medij Bloomberg. Pri SEC, ameriški komisiji za trg vrednostnih papirjev in borzo, so medtem za medij CoinDesk dejali, da je bil zlom FTX morda kaplja čez rob in sprožilec postopkov za začetek vsesplošne regulacije kriptovalut.

Za agresivno regulacijo področja kriptovalut se je prejšnji teden po rdečem vrtincu, ki je celotno vrednost trga kriptovalut zmanjšal za petino, zavzela tudi ameriška senatorka Elizabeth Warren.