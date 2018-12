Najprej na Kitajskem, zdaj še v Evropi: na ulice sporna tehnologija

Preizkus sistema poteka tako, da se policist na ulici približa naključnemu mimoidočemu in ga vpraša, ali želi sodelovati. Če mimoidoči odgovori pritrdilno, ga najprej fotografirajo, nato pa sistem ustvari digitalno repliko njegovega obraza in poskusi ugotoviti, ali se ujema s fotografijo.

Del preizkusa prepoznavanja obrazov poteka prek londonske nadzorne infrastrukture. Foto: Londonska metropolitanska policija (Met)

Sodelovanje v preizkusu lahko zavrne vsak, saj je izključno prostovoljno, so sporočili iz metropolitanske policije. Preizkus poteka na treh svetovno znanih londonskih območjih: v Sohu, na Leicestrskem trgu in na križišču Piccadilly Circus.

Piccadilly Circus:

Prepoznavanje človeških obrazov izvaja metropolitanska londonska policija, ki nadzoruje območje celotnega širšega Londona z izjemo najstrožjega središča mesta.

Levo obvestilo o tem, da na ulicah poteka prepoznavanje obrazov, desno policijsko vozilo, ki je del sistema:

This morning officers from across Westminster are accompanied by the Violent Crime Taskforce & ward officers from @MPSSoho whilst testing is carried out of the latest facial recognition technology. #Soho #Technology



For more info head to: https://t.co/a0rGQrY8Bx pic.twitter.com/83hDOBikiR — MPS Westminster (@MPSWestminster) December 17, 2018

Cilj policije je, da bi jim sistem omogočil učinkovito prepoznavanje in lociranje osumljencev, katerih fotografije so v policijski bazi podatkov.

V prihodnjih tednih ga nameravajo preizkusiti tudi na območjih, kjer se pogosto zadržujejo storilci kaznivih dejanj: na nogometnih stadionih, na glasbenih festivalih in javnih prireditvah ter na avtobusnih postajah in postajah podzemne železnice.

Policist mimoidočemu v Londonu izroča letak z informacijami o preizkusu tehnologije za prepoznavanje obrazov. Foto: Londonska metropolitanska policija (Met)

Glavni razlog za to, da londonska metropolitanska policija svojo tehnologijo za prepoznavanje človeških obrazov preizkuša s pomočjo prostovoljcev, je najverjetneje njena katastrofalna natančnost.



Do zdaj so jo v praksi že uporabili na peščici velikih dogodkov, med drugim na tekmi v ragbiju in na nekaj sejmih, a se je izkazalo, da ljudi ne zna identificirati prav dobro. Zmotila se je namreč v več kot 98 odstotkih primerov.

Uporaba tehnologije za prepoznavanje obrazov ima v Veliki Britaniji precej nasprotnikov. Verjetno najglasnejša je aktivistična organizacija Big Brother Watch, pri kateri menijo, da vzpostavitev takšne nadzorne infrastrukture preveč posega v zasebnost civilistov.

Tomorrow, police will use live facial recognition in London, scanning everyone in view.



We're fighting this for all the people who don't want to be walking ID cards in a surveilled nation.



Join the 199 people who are helping us bring a legal challenge: https://t.co/0DurhCWNTJ — Big Brother Watch (@bbw1984) December 16, 2018

Pri Big Brother Watch proti sistemu ne le protestirajo, temveč so tudi že vložili tožbo zoper britansko vlado. Zdaj s pomočjo množičnega financiranja na spletu zbirajo sredstva za pokrivanje sodnih stroškov.

Preberite, kako tehnologijo za prepoznavanje obrazov že uporabljajo na Kitajskem: