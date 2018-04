Na vzhodu nastaja država, v kateri se kriminal ne bo več izplačal

Iz Kitajske prihaja novica, da so tamkajšnje oblasti s pomočjo tehnologije za prepoznavanja obrazov odkrile in aretirale osumljenca za gospodarski kriminal. To ne bi bilo nič posebnega, če tehnologija osumljenca ne bi prepoznala med kar 60 tisoč obiskovalci glasbenega koncerta. Tako napredna tehnologija bo v kombinaciji s tako imenovano osebno bonitetno oceno, ki jo bo kmalu imel vsak državljan, Kitajsko v nekaj letih spremenila v državo, kjer ne bo pametno kršiti zakonov.

Kitajska ima danes najobširnejši sistem za prepoznavanje obrazov, ki ga vladne agencije že uporabljajo in z njim sledijo gibanju državljanov. Foto: Reuters

Kitajska vlada je od leta 2015 ogromno vlagala v tehnologijo za prepoznavanje obrazov, ki je po prepričanju kitajskih strokovnjakov med najboljšimi, če ne kar najboljša na svetu (vir).

Sredstva za razvoj te tehnologije so na Kitajskem praktično neomejena, saj ji je tamkajšnja vlada zelo naklonjena. Kitajci tehnologije za prepoznavanje obrazov namreč nimajo zato, da bi uporabniki z obrazi odklepali pametne telefone, temveč za odvračanje državljanov od kriminala.

Kamere so ga našle v množici 60 tisoč plešočih ljudi

Kako dobra je že danes kitajska tehnologija za prepoznavanje obrazov, smo lahko videli ta teden, ko so varnostne kamere prepoznale in s prstom pokazale na točno določen obraz med več desettisočimi, ki so se na majhnem prostoru premikali v ritmu glasbe.

Strašljiva natančnost tehnologije je kitajski policiji namreč omogočila, da je v množici na koncertu pevca Jackyja Cheunga prijela 31-letnika, ki je obtožen gospodarskega kriminala, so v četrtek poročali tamkajšnji mediji.

Kitajski medij South China Morning Post je kasneje objavil izjavo osumljenca, ki je dejal, da ni vedel, da ga lahko ulovijo na tak način. Če bi vedel za tehnologijo za prepoznavanje obrazov, ne bi šel na koncert, je pojasnil. | Foto: 163.com

Kitajska bo do leta 2020 postala prava filmska antiutopija

Tehnologije za natančno prepoznavanje obrazov Kitajci sicer ne bodo uporabljali le za lov na kriminalce. Gre namreč zgolj za del velikega načrta kitajske vlade, da do leta 2020 na nacionalni ravni vzpostavi sistem za popoln nadzor nad državljani.

Osrednjo vlogo bo v tem sistemu igrala tako imenovana osebna bonitetna ocena, ki bo tako kitajski vladi kot sodržavljanom posameznika povedala, kako dobro nekdo upošteva zakone (vir). Če jih bo kršil, bo za to kaznovan z odvzemom številnih ugodnosti, ki mu lahko tudi uničijo življenje.

Trenutno v pilotnem projektu preizkušanja bonitetne ocene sodeluje nekaj milijonov Kitajcev, ki sodelovanja niso mogli zavrniti, saj je bilo obvezno, ne prostovoljno.

Kako bo deloval sistem bonitetnih ocen?

Kitajec bo leta 2020 lahko prepričan, da ga bo kjerkoli v javnosti posnela varnostna kamera.

Kitajska ima že danes eno najobširnejših mrež varnostnih kamer med vsemi državami na svetu. Foto: Thinkstock

Če ga bo varnostna kamera zasačila med prečkanjem ceste tam, kjer ni prehoda za pešce, ali med vstopanjem na avtobus pri zadnjih vratih brez plačila vozovnice, bo tehnologija za prepoznavanje obrazov umetni inteligenci, ki bo bdela nad sistemom, povedala, kdo je posameznik, ki ne upošteva pravil.

Državljan bo nato prejel sporočilo, naj poravna kazen za kršenje zakona. Če je ne bo, se bo njegova bonitetna ocena znižala. Ko bo imel enkrat nižjo od zahtevane za vožnjo z javnim prevozom, ga ne bodo več spustili na avtobus, vlak, tudi letalo.

Ne samo, da bo Kitajec moral hoditi peš: če bo pravila ignoriral prepogosto, lahko postane izobčenec



Kitajski sistem bonitetnih ocen zelo spominja na zgodbo epizode Nosedive Netflixove odlične TV-serije Black Mirror. Epizoda se dogaja v bližnji prihodnosti, ljudje pa lahko prek aplikacije na mobilnem telefonu ocenjujejo druge. Če njihova ocena pade pod sprejemljivo raven, so posledice lahko katastrofalne in tak nasmešek se lahko hitro spremeni v jok in stok. | Foto: Netflix Javni prevoz je sicer samo en primer, kaj lahko povzroči nižja družbena bonitetna ocena. Iz Kitajske so med drugim že poročali tudi o naslednjih primerih:



- Tisti, ki so zavrnili ali se tako ali drugače izognili služenju vojaškega roka, so imeli prenizko oceno, da bi se lahko vpisali na fakulteto oziroma so morali celo zapustiti študij.



- Prenizka bonitetna ocena je nekaterim onemogočila rezervacijo hotelskih sob ali miz v restavracijah.



- Državljanom, ki so na internetu počeli bedarije (širili lažne novice, predolgo igrali računalniške igre in na družbenih omrežjih objavljali neumnosti), so zaradi nižje bonitetne ocene omejili hitrost internetne povezave.



- Posamezniki, obtoženi finančnih prevar ali drugih oblik gospodarskega kriminala, so imeli prenizko bonitetno oceno, da bi dobili zaposlitev, primerno svojemu poklicu, ali pa niso dobili bančnega posojila.

Delitev na "poredne" in "pridne"

Kitajska vlada domnevno pripravlja tudi seznam tako imenovanih porednih državljanov, na katerega se bodo uvrstili tisti s posebej nizkimi bonitetnimi ocenami. Cilj takšnega seznama naj bi bil opozarjanje javnosti in delodajalcev, naj se ogibajo posameznikov, ki niso vredni zaupanja.

Kitajski sistem ocenjevanja državljanov glede na njihovo uklonljivost zakonom je že bil tarča kritikov, ki jih skrbi, da bi si ljudje zaradi ene ali dveh nepremišljenih oziroma celo nepredvidenih potez uničili življenje, ker bi zaradi tega imeli prenizko bonitetno oceno. Foto: Reuters

Državljani, ki bodo imeli dobre bonitetne ocene, bodo za to po drugi strani nagrajeni z možnostmi za vpis na kakovostnejše šole, lažje bodo dobili posojila in ceneje potovali z letali, na primer.