Mladi propadli bogataš je denar dolžan milijonu ljudi

Bankrotirana kriptoborza FTX, ki je še teden dni nazaj veljala za peto največjo na svetu po volumnu trgovanja, svojim strankam trenutno dolguje okrog osem milijard ameriških dolarjev. To številko je v preteklih dneh objavilo več medijev, danes zjutraj jo je kot "likvidna sredstva" borze FTX navedel tudi njen ustanovitelj Sam Bankman-Fried. Dodal je, da ima FTX trenutno v portfelju za devet milijard dolarjev kriptovalut, ki so bolj ali manj nelikvidne, kar pomeni, da se z njimi ne more izkopati iz dolžniške luknje.

17) I know you've all seen this, but here's where things stand today, roughly speaking. [LOTS OF CAVEATS, ETC.]



Liquid: -$8b

Semi: +$5.5b

Illiquid: +$3.5b



And yeah, maybe that $9b illiquid M2M isn't worth $9b (+$1b net).



OTOH--a month ago it was worth $18b; +$10b net.



