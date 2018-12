Milijonski YouTube imperij mladih Slovencev, ki ju ne pozna skoraj nihče

Najuspešnejši slovenski profil na spletni strani YouTube ne pripada zvezdnici ali zvezdniku družbenih omrežij, športniku ali glasbeniku. Slovenski kanal, ki mu sledi največ ljudi, in sicer približno 2,74 milijona, se imenuje Tiger Productions, objavlja pa smešne videoposnetke živali, ki so skupaj dosegli že več kot 1,1 milijarde ogledov. Tiger Productions, ki ima v svoji mreži še nekaj kanalov, ti imajo skupno še dodatna skoraj sva milijona sledilcev, se je začel kot projekt dveh mladih Slovencev.

Kdor je na YouTubu že kdaj iskal smešne posnetke živali, je skoraj zagotovo naletel tudi na vsebine kanala Tiger Productions, ki pa z ničimer ne izdaja, da je v resnici slovenski. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kateri so najbolj priljubljeni slovenski profili na YouTubu, lahko ugotovimo na znani analitični spletni strani Social Blade, ki beleži podrobno statistiko o uporabnikih YouTuba in družbenih omrežij Instagram, Facebook, Twitter ter peščice drugih.

Na vrhu seznama najuspešnejših slovenskih kanalov na YouTubu glede na število uporabnikov, ki jim sledijo, je Tiger Productions. Trenutno ima približno 2,74 milijona sledilcev oziroma naročnikov, število pa se vsak mesec poveča za dodatnih skoraj 40 tisoč sledilcev.

Najhitreje je Tiger Productions rasel med oktobrom in novembrom 2017, ko je v enem mesecu pridobil 145 tisoč novih naročnikov. Foto: Matic Tomšič

Tiger Productions je svojo pot na YouTubu najprej začel z objavljanjem videoposnetkov o tem, kako so nastajale animacije z legokockami, ki jih je objavljal drug kanal, in sicer Tiger Stop Motion Animations, ki ga upravlja ista oseba oziroma osebe.

23. avgusta 2013 je Tiger Productions nato naložil videoposnetek, ki je začrtal prihodnost kanala. Šlo je za kolaž smešnih videoposnetkov psov, ki se ne želijo skopati. Trenutno ima kar 122 milijonov ogledov:

Tako rekoč vsi naslednji videoposnetki kanala Tiger Productions so vključevali smešne živali in otroke, najbolj priljubljen med njimi z naslovom "Pozabite živali - otroci v živalskem vrtu so še bolj smešni" pa ima 125 milijonov ogledov.

Objave slovenskega kanala dosegle tudi YouTubovo magično mejo števila ogledov

21 videoposnetkov, ki jih je objavil Tiger Productions, je preseglo mejo deset milijonov ogledov, vsi videoposnetki skupaj pa so zbrali kar 1,1 milijarde ogledov. Tiger Productions je zato največji slovenski kanal na YouTubu tudi na tem področju.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdor upravlja Tiger Productions, sicer ne vodi le tega profila, temveč mrežo še sedmih drugih kanalov, ki imajo skupno dodatnih 1,9 milijona sledilcev. Najbolj priljubljen med njimi je Tiger FunnyWorks, ki podobno kot kanal Tiger Productions objavlja smešne videoposnetke živali, a tudi ljudi.

Tiger FunnyWorks ima 1,04 milijona sledilcev in je s tega vidika četrti največji slovenski kanal na YouTubu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo je v ozadju najuspešnejšega slovenskega imperija na YouTubu in koliko zasluži?

Informacije o tem, kdo vodi Tiger Productions in sorodno mrežo kanalov, je skoraj nemogoče najti, saj vizitke kanalov na YouTubu ne izdajajo identitete osebe ali oseb v ozadju, prav tako informacij o tem ni mogoče najti na profilih posameznih kanalov na družbenem omrežju Facebook.

Zavrtati je treba malce globlje: vizitka Tiger Productions iz leta 2014, ki smo jo našli z orodjem Wayback Machine za ogled starejših različic spletnih strani, je razkrivala, da sta v ozadju projekta Slovenca Samo in Žiga:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tiger Productions ima tudi profil na skoraj pozabljenem družbenem omrežju Google+, ki se za vedno poslavlja aprila prihodnje leto. Vizitka profila potrjuje, da je Tiger Productions nastal kot projekt študentov strojništva Sama in Žige, objavi iz 3. decembra 2013 pa sta pripela tudi svoji fotografiji:

Levo Samo, desno Žiga, ustvarjalca YouTube kanala Tiger Productions. Foto: Tiger Productions / Google+

Na e-poštni naslov, ki ga je na YouTubu kot edini podatek za stik objavil Tiger Productions, smo poslali prošnjo za več informacij o tem, kdo in kako upravlja kanale v mreži Tiger Productions. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Analitična spletna stran Social Blade ponuja tudi okvirne informacije o tem, koliko lahko z ogledi videoposnetkov in prikazovanjem oglasov v enem letu zasluži posamezen kanal na YouTubu. Potencialni prihodek od YouTuba v primeru Tiger Productions znaša od 51 tisoč do skoraj 820 tisoč evrov letno.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razpon je zelo velik, zato ker je končni izkupiček odvisen od mnogo dejavnikov, kot so država, v kateri je registriran kanal, žanr videoposnetkov, število in cena oglasov, ki so prikazani v videoposnetkih, trajanje gledanja videoposnetkov, morebitno blokiranje oglasov z namensko programsko opremo in tako dalje.

Če upoštevamo vse kanale, ki so povezani s Tiger Productions, je njihov skupni potencialni letni prihodek glede na podatke na spletni strani Social Blade od 90 tisoč do 1,4 milijona evrov.

Kateri so še drugi veliki slovenski kanali na YouTubu?

Glede na število naročnikov se za Tiger Productions na seznamu na spletni strani Social Blade zvrstijo:

TimKo Kid - 2,23 milijona naročnikov: objavlja zabavne in poučne videoposnetke za otroke. Glede na Social Blade je upravljavec kanala TimKo Kid kljub manjšemu številu naročnikov še precej večji zaslužkar od Tiger Productions, njegov potencialni prihodek od ogledov videoposnetkov namreč znaša od 129 tisoč do 2,1 milijona evrov.

Talking Ginger - 1,95 milijona naročnikov: vsebine za otroke z liki iz aplikacij družine Talking Tom za pametne telefone, ki jih je razvilo slovensko podjetje Outfit7.

Tiger FunnyWorks - 1,04 milijona naročnikov: eden od sorodnih kanalov Tiger Productions, ki prav tako objavlja smešne videoposnetke. Spodnjega so na YouTube naložili prav danes:

Darkhorse - 980 tisoč naročnikov: večina najbolj gledanih videoposnetkov tega kanala je risank Mr. Bean, v preteklosti pa je objavil tudi nekaj slovenskim gledalcem dobro znanih risank Jajo in Pajo ter nekaj pesmi slovenskih glasbenikov, kot so skupina Kingston in Iztok Mlakar.

Aмαzιɴɢ Nιɢнтcore - 627 tisoč naročnikov: glasbeni videoposnetki zvrsti nightcore, katere temelj je malenkostna pohitritev izvirnih skladb. Na naslovnih slikah vseh videoposnetkov so dekleta iz japonskih risank oziroma animejev.

Mr.LoveYouTube - 483 tisoč naročnikov: glasbeni videoposnetki. Glasbo kanal pogosto tudi prenaša v živo.

Polenar Tactical - 379 tisoč naročnikov: kanal slovenskih navdušencev nad orožjem, ki je povezan z istoimensko spletno trgovino z dodatki za strelna orožja, noži, taktično opremo in oblačili.

Nika Erčulj - 334 tisoč naročnikov: najuspešnejša slovenska "vlogerka", ki na YouTubu objavlja videoposnetke o svojem življenju in nasvete s področij mode, ličenja, prehranjevanja in izboljševanja počutja. Preberite naš intervju z Niko:

DominikSky - 304 tisoč naročnikov: YouTube kanal Dominika Starašiniča, ki je zaslovel s svojimi akrobatskimi podvigi, verjetno najbolj prepoznaven je bilo plezanje na trboveljski dimnik, objavlja pa tudi videoposnetke z nasveti za trening mišic.

