Google je poskusil skriti velik spodrsljaj. Kakšne bodo posledice?

Kaj se je zgodilo?

Da je Google v infrastrukturi družbenega omrežja Google+ že marca letos odkril varnostno luknjo, je v ponedeljek prvi razkril ameriški poslovni medij The Wall Street Journal, Google pa je poročanje medija nekaj ur pozneje potrdil z lastno izjavo za javnost.

Marca so Googlovi inženirji odkrili, da bi razvijalci aplikacij za Google+ v obdobju med letom 2015 in marcem 2018 lahko izkoristili napako, ki bi jim omogočila pridobitev dostopa do najbolj zasebnih podatkov lastnikov uporabniških računov Google+.

Zakaj javnosti o varnostnem incidentu Google ni obvestil takoj

Ker varnostne luknje po ugotovitvah Googla ni pred njihovimi inženirji nikoli našel nihče, so jo zakrpali in se zadevo taktično odločili pomesti pod preprogo, so priznali v obvestilu za javnost.

Če bi jo razkrili takoj, bi to storili prav v trenutku, ko se je ves svet zgražal nad incidenti, ki jih je Facebooku z zlorabami podatkov o milijonih uporabnikov zakuhalo britansko podjetje Cambridge Analytica.

Zelo mogoče bi bilo, da bi se gnev javnosti in regulatorjev zgrnil tudi nadnje, pa čeprav se po zagotovilih Googla zaradi pomanjkljivosti Google+ ni zgodilo nič slabega, saj ni bilo dokazov, da bi zanjo vedel kdor koli drug.

O varnostnem incidentu je bil obveščen tudi direktor Googla Sundar Pichai (na fotografiji), ki odločitvi, da se zadevo poskusi prikriti, ni oporekal. Po pisanju časnika The Wall Street Journal za zdaj tudi še ni zagotovil, da skrivanje varnostne luknje Googla čez čas ne bo še pošteno teplo po glavi. Foto: Reuters

Kaj se bo zgodilo zdaj?

Google bo v prihodnjih desetih mesecih postopoma ukinil družbeno omrežje Google+. Razkrita varnostna luknja je to odločitev verjetno sicer samo pospešila, saj bi se to skoraj zagotovo zgodilo kmalu.

Pri Googlu se namreč že nekaj časa zelo dobro zavedajo, da tega neuspešnega družbenega omrežja, s katerim je Google leta 2011 želel izzvati Facebook, danes aktivno ne uporablja skoraj nihče.

Večina uporabnikov na Google+ najverjetneje zatava po nesreči, kar posredno priznava tudi Google. 90 odstotkov vseh obiskov omrežja Google+ namreč traja manj kot pet sekund, so razkrili.

Na Googlovo pokopališče

Družbeno omrežje Google+ se bo avgusta prihodnje leto tako pridružilo dolgi vrsti neuspešnih Googlovih projektov, ki v nasprotju s spletno pošto Gmail, videoteko YouTube, urejevalnikom dokumentov Google Docs ali oblakom Google Drive nikoli niso pridobili kritične mase uporabnikov, ki bi jim pomagala obstati pri življenju. Obudimo spomin na nekaj bolj in nekaj manj znanih:

Google Buzz



Na fotografiji soustanovitelj podjetja Google Sergey Brin. Foto: Reuters Buzz je bilo v Googlovo spletno pošto Gmail integrirano družbeno omrežje, ki pa se je pri življenju obdržalo manj kot dve leti. Ob kapricah vmesnika, ki ni bil najbolj praktičen, tehničnih pomanjkljivostih ter skrbeh uporabnikov zaradi zasebnosti, številni so tarnali, da Google z drugimi deli njihove e-poštne imenike, je imel Buzz veliko težavo: Facebook. V začetku leta 2010, ko je izšel Google Buzz, je bil Facebook namreč že družbeno omrežje številka ena in izkazalo se je, da uporabniki niso potrebovali še enega.

Google Video



Foto: gHacks Google Video je kot spletna platforma, na katero je lahko vsak nalagal svoje videoposnetke, obstajal že pred YouTubom, in sicer od januarja 2005. Po prihodu YouTuba se je izkazalo, da ga imajo uporabniki raje kot Google Video, in Google je novembra 2006 kupil YouTube. Pozneje je postalo očitno, da ni potrebe po dveh podobnih platformah, tako je Google leta 2009 na spletni strani Google Video onemogočil nalaganje novih videoposnetkov, avgusta 2012 pa jo dokončno ukinil.

Google Talk



Foto: Wikimedia Commons Talk je bil od leta 2005 osrednja aplikacija za klepetanje med uporabniki uporabniških računov Google. Leta 2013 je izšla in ga začela postopoma nadomeščati danes aktualna klepetalna platforma Google Hangouts. Internetni velikan je leta 2015 z napovedjo zadnjega dne za Google Talk, to je bil 26. junij 2017, začel agresivno pozivanje uporabnikov, naj se vendarle preselijo na Hangouts. Ta je danes Googlova aplikacija za klepetanje, a ne edina: uporabnikom so na voljo tudi Allo, Duo in Android Messages, na primer.

Google Glass



Foto: Reuters Glass so pametna očala, ki jih je Google z velikim pompom predstavil leta 2012. Med potrošniki se v nasprotju s pričakovanji Googla in številnih tehnoloških navdušencev niso prijela, saj so bila predraga in so imela težave s programsko opremo, številni morebitni uporabniki pa so bili zaskrbljeni tudi zaradi zasebnosti. Google je očala Glass prenehal prodajati v začetku leta 2015, a se po poročanju več virov že nekaj časa ukvarja z njihovim naslednjim modelom.

Google Wave



Foto: Google

Wave je bil Googlov poskus povezovanja uporabnikov v delovne skupine, v katerih bi lahko na enem mestu skupaj urejali dokumente, izmenjevali sporočila in se družili na druge digitalne načine. Po začetnem valu navdušenja se je izkazalo, da platforme Wave ne uporablja skoraj nihče, ker je imela precej zmeden in neintuitiven vmesnik. Google je Wave za prosto uporabo po nekaj mesecev trajajočem preizkusnem obdobju izdal maja 2010, že avgusta istega leta pa oznanil, da storitve ne bo več razvijal.

Google Health



Foto: Google Platforma za vse mogoče zadeve, povezane z zdravjem, je delovala med letoma 2008 in 2011. Google jo je prenehal razvijati in nazadnje umaknil, ker se je izkazalo, da je bilo mogoče vse uporabnike prešteti na prste ene roke. "Google Health ni imel globalnega učinka, na katerega smo upali," so junija 2011 ukinitev platforme napovedali pri podjetju.

Google Lively



Foto: Twitter Lively je bilo Googlovo družbeno omrežje v virtualnem svetu. Uporabnik je ustvaril svoj avatar, navidezno različico sebe, in se v spletnih klepetalnicah nato pogovarjal z drugimi uporabniki oziroma igralci Lively. Aplikacija, ki je delovala samo v spletnih brskalnikih, se pri uporabnikih ni prijela: kdor si je želel tovrstnega druženja, je namreč že imel na voljo neprimerno bolj priljubljeno in obljudeno igro Second Life. Lively je Google zato decembra 2008 ukinil že po vsega šestih mesecih delovanja.

Google Reader



Foto: alternativeto.net

Reader je bila med letoma 2005 in 2013 Googlova centrala za spremljanje vseh najbolj aktualnih novic z vsega sveta. Imel je majhno, a zvesto bazo uporabnikov. Ko se je Google leta 2013 odločil, da je čas za Readerjevo selitev na digitalno pokopališče, so številni uporabniki vzkipeli, na spletu so se pojavile celo peticije za njegovo ohranitev.

Google X



Foto: Google Pod imenom Google X danes poznamo skrivnostni laboratorij, v katerem Google razvija številne nove in futuristične tehnologije. A Google X velja tudi za eno od najbolj nenavadnih stvari, kar jih je naredil Google, pojavila pa se je marca 2005. Šlo je za nenavadno sodelovanje z Applom, enim od Googlovih največjih današnjih rivalov. Plod sodelovanja je bil alternativni videz Googlovega iskalnika, ki naj bi bil poklon Applovemu operacijskemu sistemu OS X, a nihče ni natančno vedel, zakaj. Google X se je na spletu obdržal natanko en dan, nato pa ga je Google brez pravega pojasnila umaknil.

