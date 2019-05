Miki Miška prinaša podražitev, ki jo bo občutil skoraj ves svet

Netflix, največji spletni ponudnik ogledovanja filmov in televizijskih serij na zahtevo, bo v Veliki Britaniji dvignil cene mesečnih naročnin tudi do 20 odstotkov. Podražitev bo skoraj zagotovo dosegla še ostale evropske države, kjer je Netflix na voljo, med drugim tudi Slovenijo, kjer se Netflix ni podražil še nikoli. Glavni krivec za dvig cen je najverjetneje Disney, zaradi katerega se Netflixu v zadnjem času precej tresejo hlače.

Netflix je majski dvig cen naročnin v domačih ZDA napovedal že na začetku tega leta, v Veliki Britaniji pa zdaj draži standardni in premijski naročniški paket in sicer za en oziroma dva funta. Cena standardnega paketa bo po novem 8,99 funta (10,1 evra), cena premijskega pa 11,99 funta (13,5 evra).

Za primerjavo: standardni in premijski paket v Sloveniji staneta 9,99 oziroma 11,99 evra mesečno. Cena osnovnega paketa, ki omogoča hkratno gledanje vsebin na samo eni napravi in le v nizki ločljivosti, ostaja nespremenjena (v Sloveniji 5,99 evra, v Veliki Britaniji 5,99 funta).

Cene Netflixa v Sloveniji in kaj za svoj denar dobi naročnik. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Britanski medij The Guardian je poročal, da podražitvi Netflixa na Otoku zelo verjetno sledijo še dvigi cen storitve po celinski Evropi. Netflix je naročnine z majem že podražil tudi v večini držav Srednje in Južne Amerike. Za zdaj podražitev Netflixa ni napovedana le v azijskih državah.

V Sloveniji, kjer je Netflix na voljo od 6. januarja 2016, se cene naročniških paketov do zdaj še niso spreminjale. Nanje ni vplivala niti zadnja podražitev v Veliki Britaniji in na nekaterih drugih trgih leta 2017. A tokrat je vse drugače.

Čas podražitev ni naključen, Netflix zelo skrbi prihajajoči Miki Miška

Glavni razlog za dvig cen mesečnih naročnin je povečevanje Netflixovega proračuna za produkcijo izvirnih filmov in televizijskih serij pod blagovno znamko Netflix Originals.

Netflix je v lastni produkciji do zdaj ustvaril kar nekaj kakovostnih in precej razmeroma povprečnih vsebin. Med najboljše spadajo znanstvenofantastični seriji Stranger Things (na fotografiji njena zasedba) in Black Mirror, politična drama Hiša iz kart in pa nedavna dokumentarna serija Naš planet. Foto: Reuters

Kakovostne nove vsebine bo Netflix v prihodnosti zelo potreboval, da bo zadržal gledalce oziroma naročnike, saj iz ozadja s polno paro na ameriški trg še letos prihaja njegov novi neposredni tekmec Disney+ (ali Disney Plus).

Gre za še eno platformo za spletni dostop do filmov in TV-serij, ki jo razvija The Walt Disney Company, v Združenih državah Amerike pa bo za skoraj polovično ceno Netflixove naročnine na voljo od 12. novembra.

Tako bo predvidoma videti uporabniški vmesnik platforme Disney+. Foto: The Walt Disney Company / Disney+

A nižja cena še zdaleč ni osrednji razlog za Netflixove skrbi. Družba The Walt Disney Company je namreč zgradila pravi medijski imperij, ki na enem mestu združuje nekaj najbolj vročih podjetij in predvsem intelektualnih lastnin iz filmskega in televizijskega sveta.

Disney lahko zato gledalcem ponudi veliko več kot le svoje risane in animirane celovečerce, ki jih pozna ves svet. Pod okriljem The Walt Disney Company so namreč:

- Pixar, eden najbolj cenjenih studiev v svetu filmske animacije;

- Znamka Marvel, kar pomeni, da ima Disney vse pravice za snemanje filmov o priljubljenih superjunakih, kot so Spider-man, Stotnik Amerika, Iron Man, Hulk in seveda o njihovi skupini Maščevalci (Avengers), ki je v zadnjih letih zaslovela kot zelo dobičkonosna istoimenska filmska serija;

Tako imenovani Marvelov filmski univerzum, v katerem je od leta 2007 nastalo 22 superjunaških filmov, je najbolj uspešna filmska franšiza v zgodovini.

- Studio Lucasfilm, kar pomeni, da je Disney lastnik znamk Vojna zvezd (Star Wars) in Indiana Jones;

- Poljudnoznanstveni medij National Geographic.

- Televizija Fox, kar pomeni, da bodo na Disney+ dostopne vse sezone risanke za odrasle Simpsonovi.

Disney je tudi 80-odstotni lastnik konglomerata ESPN, ki velja za enega največjih svetovnih medijev na področju športa, pred nekaj tedni pa je prevzel tudi Hulu, Netflixovega velikega neposrednega tekmeca, ki ob filmih in TV-serijah ponuja še spletni dostop do televizijskih kanalov.

Eden od največjih adutov prihajajoče platforme Disney+ so tudi zelo globoki žepi starševske družbe The Walt Disney Studios. Ta namreč že pripravlja celo vrsto izvirnih vsebin, s katerimi bo Disney+ takoj poskusil tekmovati z nekaterimi odličnimi TV-serijami, ki jih pod lastno znamko Originals izdaja Netflix. Foto: Reuters

Po napovedih tržnih analitikov je zelo mogoča uresničitev scenarij, da bo Disney vse svoje vsebine, ki so trenutno še na voljo pri drugih ponudnikih videa na zahtevo, v prihodnosti ponujal ekskluzivno na svoji platformi Disney+.

To pomeni, da si z Netflixovo naročnino ne bo več mogoče ogledati Ledenega kraljestva (Frozen) ali Vojne zvezd. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Netflix težavo z odhodi vsebin, ki so močan magnet za gledalce, na druge platforme, kjer bodo na voljo kot ekskluziva, že ima. Prihodnje leto Netflix zapušča humoristična nanizanka Prijatelji (Friends), ki si jo bo mogoče ogledati samo še na novi platformi družbe WarnerMedia, katere lastnik je ameriški telekomunikacijski gigant AT&T.

Prav Prijatelji so eden od razlogov, zaradi katerega ogromno uporabnikov še ni zapustilo Netflixa in presedlalo na konkurenčno storitev. Nedavna raziskava v ZDA je namreč pokazala, da bi kar tretjina uporabnikov preklicala svoje naročnine, če bi Netflix ostal brez nekaterih priljubljenih vsebin, kot so Prijatelji, Pisarna in prav filmi, ki izhajajo pod blagovnima znamkama Disney in Marvel.

