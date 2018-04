Megalomanski nov projekt, ki bo spremenil naš pogled na Zemljo

Satelitov oziroma satelitskega sistema, kot ga predlaga in razvija projekt EarthNow, nad Zemljo za zdaj še ni. EarthNow namreč obljublja, da bo satelitsko sliko in video na Zemljo poslal v trenutku, ko bo to nekdo zahteval, zdajšnji sateliti pa za to potrebujejo minute, ure in celo dneve. Gre za astronomski korak naprej, ki bo spremenil marsikaj, zagotavljajo snovalci projekta EarthNow. Foto: Thinkstock

Kaj je EarthNow?

EarthNow je bil še donedavna startup oziroma zagonsko podjetje pod okriljem ameriškega podjetniškega inkubatorja ISF, zdaj pa mu je uspelo pritegniti dovolj velikih vlagateljev, da je postal samostojno podjetje.

Vizija EarthNow je vzpostaviti mogočen satelitski sistem za opazovanje površja našega planeta v realnem času, kar pomeni, da se bodo v podjetju lahko kadarkoli povezali s satelitom nad določenim delom Zemlje in gledali videoprenos dogajanja na tleh v visoki ločljivosti.

Pri EarthNow želijo ta sistem uporabiti v dobro človeštva in planeta. Kaj bo opazovala mreža njihovih satelitov, so opisali v prvi izjavi za javnost:

Foto: Thinkstock "Odkrivanje ribičev, ki lovijo tam, kjer ne bi smeli, zaznavanje gozdnih požarov v trenutku, ko bodo zaplesali prvi plameni, opazovanje migracij živali, zgodnje opozarjanje na oblikovanje ekstremnih vremenskih pojavov, kot so orkani, zaznavanje ognjeniške aktivnosti, opazovanje in poročanje o dogajanju v konfliktnih regijah sveta, pomoč medijem, izboljšanje učinkovitosti gradnje pametnih mest in še veliko več."

EarthNow želi tudi razviti aplikacije in storitve, ki bodo ljudem po vsem svetu omogočile opazovanje našega planeta tako od blizu in pri takšni stopnji podrobnosti, kot ga na fotografijah ali videoposnetkih niso videli še nikoli prej.

Kdo bo plačal EarthNow?

Na papirju se vizija EarthNow sliši kot zelo ambiciozen, megalomanski in predvsem izredno drag projekt, kar je res, a na srečo podjetja EarthNow jim sredstev za razvoj flote satelitov najverjetneje ne bo zmanjkalo, dokler ne bodo vsi v Zemljini orbiti.

EarthNow je namreč uspelo pridobiti podporo Airbusa, največjega evropskega in enega največjih svetovnih proizvajalcev letal, Softbank Group, enega največjih podjetniških konglomeratov na svetu, Billa Gatesa, drugega najbogatejšega Zemljana, in Grega Wylerja, staroste satelitske industrije.

Prvi trije bodo prispevali denar, Greg Wyler (na fotografiji) pa ima morda še pomembnejšo vlogo. Foto: Wikimedia Commons

Omrežje satelitov EarthNow bo zgrajeno na Wylerjevi satelitski platformi OneWeb, s katero želi 48-letni ameriški inženir in podjetnik do leta 2020 več sto milijonom ljudi, ki nimajo internetnih povezav, zagotoviti brezplačen dostop do satelitskega širokopasovnega interneta.

Satelitsko platformo OneWeb odlikujejo zelo nizki odzivni časi, kar pomeni, da je čas, potreben za komunikacijo med satelitom in prejemnikom signala na Zemlji, zelo kratek in merjen v milisekundah.

Softbank Group je do zdaj v Wylerjev projekt OneWeb že vložil 1,2 milijarde evrov. EarthNow je bil naslednji logičen korak. Softbank Group ima tako ali tako denarja kot pečka - med drugim so milijardo evrov vložili v razvijalca storitve za iskanje prevozov Uber, pa čeprav vsi vedo, da je Uber denarna jama brez dna. Foto: Reuters

Projekt EarthNow namerava Wylerjevo satelitsko tehnologijo še izboljšati. V enem njihovem satelitu bo več procesne moči kot v vseh drugih komercialnih satelitih, ki trenutno krožijo nad Zemljo, skupaj, zagotavljajo v podjetju EarthNow. Toliko naj bi je tudi potrebovali, saj bodo njihovi sateliti za čim hitrejši prenos videa sproti samostojno obdelovali zajete posnetke.

Kaj pa zasebnost? Me bo EarthNow lahko videl, da sem šel čez cesto tam, kjer ni prehoda?

Vodstvo podjetja EarthNow je sporočilo, da bo ob klasični menedžerski trojici - direktorju (CEO), tehničnem direktorju (CTO) in finančnem direktorju (CFO) - zaposlilo tudi direktorja za zasebnost (CPO), ki bo poskrbel za to, da bo podjetje upoštevalo ne le zakone o varovanju podatkov različnih držav, temveč tudi pravico družbe do zasebnosti.

Za zdaj sicer še ni znano, kako približana bo sploh slika Zemlje, ki jo bodo snemali sateliti. EarthNow se je neposrednemu odgovoru na to vprašanje na svoji spletni strani spretno izognil.

V podjetju EarthNow sicer zagotavljajo, da bodo storitev zagnali izključno za dobrobit človeštva in njegovega za zdaj edinega doma v vesolju, Zemlje, in ne kot pomoč svetovnim vladam pri vohunjenju za ljudmi.

