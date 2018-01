V pripravi velika tehnološka revolucija, ki lahko pretrese splet

Prvega septembra 2015 so ustanovili Združenje za odprtost multimedijskih standardov. Člani združenja so skoraj vsa največja tehnološka podjetja na svetu, njihovo glavno poslanstvo pa je razviti nov brezplačen in vsem dostopen format za kodiranje videa. A združenje pripravlja še na en projekt. Če bo uspešen, lahko razmeroma neopazno, a popolnoma spremeni svetovni splet.

Osrednja misija Združenja za odprtost multimedijskih standardov je razviti format za shranjevanje videoposnetkov, ki teh ne bo le zmanjšal, temveč bo dostopen vsakomur, ki ga bo želel uporabiti v komercialne, neprofitne ali zasebne namene. Foto: Thinkstock

Združenje za odprtost multimedijskih standardov, v nadaljevanju AOMedia (Alliance for Open Media), razvija tehnologijo za stiskanje videa (to pomeni, da na disku zavzame manj prostora oziroma ob gledanju porabi manj mobilnih podatkov), za katero tisti, ki jo bo želel uporabiti, ne bo prisiljen spoštovati nobenega patenta, kupiti licence ali pridobiti dovoljenja. Bo namreč odprtokodna, kar pomeni, da jo bo lahko po mili volji uporabljal in spreminjal vsak.

Novemu standardu za stiskanje oziroma kompresijo videa, ki je še v fazi razvoja, v združenju AOMedia pravijo AV1. Vizija AOMedia je, da bi ta format kmalu nasledil standard H.264, ki se za prikazovanje videa trenutno uporablja skoraj vsepovsod, a je zaščiten s patenti.

S projektom se ukvarja smetana

Zamenjava vsesplošno uporabljanega formata z novim, ki sploh še ni pokazal ničesar, se morda zdi privlečena za lase, a ne v tem primeru. Pri razvoju AV1 v združenju AOMedia namreč sodelujejo skoraj vsa največja tehnološka imena na svetu: Google, Microsoft, Mozilla, Facebook, IBM, Nvidia, Intel, Apple.

Podjetja, ki sodelujejo v združenju AOMedia. Appla na seznamu ni, ker se je pridružil šele v začetku tega meseca. Foto: zajem zaslona

AV1 ima tudi podporo ustvarjalcev videa in platform, na katerih je največ ogledov videoposnetkov, kot so Netflix, Amazon, Hulu, YouTube in (še enkrat) Facebook. Takšno zaledje pomeni preprosto implementacijo formata AV1, ko bo ta pripravljen za množično rabo.

Zanimiva je zgodba o AOMedia in podjetju Apple, ki se je združenju zelo potihoma pridružil šele januarja letos. Eden od mogočih razlogov za to je, da je Apple lani izdal nov slikovni format HEIC, ki temelji na tehnologiji formata za stiskanje videoposnetkov HEIV, ta pa je naslednik zgoraj omenjenega standarda H.264, ki si ga bo prizadeval izkoreniniti AV1. Foto: Reuters

Lahko pade imperij, ki ga je več kot dve desetletji gradil nesporni kralj računalniških slik?

Stranski, a zelo pomemben projekt združenja AOMedia je tudi razvoj novega formata za stiskanje slikovnih datotek (slik, fotografij).

Izpeljan bo neposredno iz formata za stiskanje videoposnetkov AV1, njegovo poslanstvo pa bo veličastno: postopoma nadomestiti in nato z mesta glavnega slikovnega formata izriniti JPEG, ki na področju stiskanja slikovnih datotek vlada že od devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Format JPEG najpogosteje prepoznamo po datotečnih končnicah .jpg in .jpeg. Foto: Matic Tomšič

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo na pomanjkljivosti formata JPEG, v zadnjih letih še toliko bolj, saj je tehnologija za zajem in prikaz slik že dosegla in začenja presegati zgornjo mejo tega, kar je JPEG zmožen ponuditi.

Prototip slikovnega formata, ki je izpeljan iz AV1, JPEG na številnih področjih že prekaša. Ob zmanjševanju velikosti datoteke ohrani boljšo kakovost slike, boljši je pri poustvarjanju barv in kontrastov, primernejši za logotipe, besedilo in grafe. Poglejte primerjavo med AV1 (levo) in JPEG (desno):

Kliknite na fotografijo in si oglejte še več primerjav. Foto: people.xiph.org

Kdaj se revolucija lahko začne, ni znano, saj bo AOMedia najprej razvila format za stiskanje videa. Slikovni datotečni format je pomemben, a ni prioriteta.

Format AV1 bo sicer naletel na še kar nekaj tehničnih preprek, eden od vprašajev pa je tudi Apple. Čeprav je član združenja AOMedia, prisega na to in bo v prihodnosti še naprej razvijal svoj lastni slikovni format HEIC, ki je že zdaj zmožen fotografije stisniti dvakrat bolj kot JPEG.

V združenju AOMedia sicer opozarjajo, da bo največji izziv ne razviti nov slikovni datotečni format, temveč vojna s standardom JPEG. Ta je kljub svojim pomanjkljivostim tako na spletu kot na področju digitalne fotografije še vedno skoraj nedotakljiv. Alternativ, ki so mu poskusile vzeti krono, je bilo do zdaj že kar nekaj, a so bile vse po vrsti neuspešne.

