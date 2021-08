Luč na koncu tunela: covid-19 se lahko znebimo za vedno, toda ...

Covid-19 je mogoče izkoreniniti, toda pot do tja bo dolga in trnova, lahko se izkaže tudi za nemogočo, opozarjajo znanstveniki.

Covid-19 je mogoče izkoreniniti, toda pot do tja bo dolga in trnova, lahko se izkaže tudi za nemogočo, opozarjajo znanstveniki. Foto: Unsplash

V zadnjem letu se ogromno govori o tem, ali bo bolezen covid-19, ki jo povzroča koronavirus Sars-CoV-2, sčasoma postala endemična , kar pomeni, da bomo morali z njo znati živeli. Toda nova znanstvena študija namiguje, da se je bolezni in z njo problematičnega koronavirusa morda vendarle mogoče znebiti za vselej. To sicer še zdaleč ne bo preprosto.

Bolezen covid-19 je globalna težava, ki že poldrugo leto močno obremenjuje zdravstvo, gospodarstvo in družbo, zato obstaja velik vsesplošni interes, da se zajezi njeno širjenje, so v študiji, ki je bila objavljena v ugledni akademski publikaciji s področja medicine The BMJ (British Medical Journal), zapisali novozelandski znanstveniki.

Ocenili so, da popolno izkoreninjenje bolezni covid-19 oziroma koronavirusa, ki jo povzroča, ni nemogoče. Za referenco so vzeli bolezni, ki ju je človeštvo po zaslugi cepiv že bolj ali manj pozabilo: črne koze in dva od treh sevov virusa, ki povzroča otroško paralizo.

Novi koronavirus bo globalna realnost kmalu že dve leti. Na svetovni ravni je bilo do zdaj potrjenih že 206 milijonov okužb, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo nekaj več kot 4,3 milijona ljudi. Foto: Reuters

Covid-19 bi premagali lažje kot otroško paralizo, a veliko težje kot črne koze

Pri presoji, kako dosegljivo je iztrebljenje bolezni covid-19, so znanstveniki upoštevali sedemnajst kriterijev, ki so segali od logističnih, kot je dostopnost cepljenja, do političnih (učinkovito vodenje epidemije), ekonomskih in družbenih (sprejemanje cepljenja med prebivalci). Vsak dejavnik so ocenili z največ tremi možnimi točkami.

Po ugotovitvah znanstvenikov bi bilo bolezen covid-19 izkoreniniti lažje kot otroško paralizo, saj je bil vsak od dejavnikov v povprečju ocenjen z 1,6 točke, otroška paraliza pa z 1,5 točke, toda veliko težje kot črne koze, pri katerih je bil vsak parameter ocenjen z 2,7 točke.

Črne koze so bile v svetu tako rekoč izkoreninjene konec 70. let prejšnjega stoletja. Šlo je za bolezen, ki je ni bilo mogoče zdraviti, za boj proti njej je bilo učinkovito le cepivo. Tega večina ljudi ni zavračala, saj so bile pogosto grozljive posledice obolenja s črnimi kozami zelo nazorne, smrtnost pa je bila pri hujših potekih bolezni tudi do 35-odstotna. Foto: Dr. Allan Warner / Atlas of Clinical Medicine, Surgery, and Pathology

Končni rezultat po mnenju znanstvenikov dopušča možnost, da je incidenco nič novih primerov okužb z novim koronavirusom v teoriji mogoče doseči.

A zagotovljeno ni nič, pot do izkoreninjenja bolezni covid-19 bo zahtevna, opozarjajo. Nič se ne more zgoditi brez občutnega vlaganja v nadaljnji razvoj cepiva in sisteme javnega zdravja, politične volje in pa predvsem ljudi, ki morajo razumeti, da se mora skrb za lastno udobje občasno podrediti prizadevanjem za interese skupnosti.

Ključno je cepljenje

Kot največje grožnje iztrebljenju koronavirusne bolezni znanstveniki vidijo zavračanje cepljenja, pojavljanje novih sevov koronavirusa Sars-CoV-2, ki bi bili še bolj nalezljivi oziroma bi zaobšli zaščito pred težjim potekom bolezni, ki jo nudi cepljenje, visoke stroške vlaganja v javno zdravstvo in izvajanje cepljenja ter ponekod tudi politiko, ki deluje v nasprotju z dognanji znanosti.

Študija zaključuje, da so na tem področju potrebne dodatne raziskave in da bi bilo smotrno opraviti še primerjavo z ošpicami, zelo nalezljivo boleznijo, ki smo jo v določenih delih sveta prav s cepivom že izkoreninili.

