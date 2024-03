Zaradi covid-19 življenjska doba odraslih krajša za 1,6 leta

Covid-19 je v prvih dveh letih pandemije – 2020 in 2021 – povzročil skrajšanje pričakovane življenjske dobe odraslih ljudi po vsem svetu za 1,6 leta, je pokazala obsežna raziskava ameriškega inštituta za meritve in vrednotenje na področju zdravja (IHME), ki so jo danes objavili v strokovni medicinski reviji Lancet.

"Na odrasle po vsem svetu je imela pandemija covid-19 večji vpliv kot katerikoli dogodek v zadnjega pol stoletja, vključno s konflikti in naravnimi nesrečami," je danes povedal raziskovalec na IHME in glavni avtor študije Austin Schumacher, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V letih 2020 in 2021 se je pričakovana življenjska doba skrajšala v 84 odstotkih od 204 analiziranih držav in ozemelj, kar "kaže na morebitne uničujoče posledice" tovrstnih novih virusov, je dodal Schumacher. Ta statistika pomeni tudi izjemo v desetletja trajajočem globalnem trendu naraščanja pričakovane življenjske dobe.

Stopnja umrljivosti se je pri moških povečala za 22 odstotkov, pri ženskah za 17 odstotkov

Raziskovalci ocenjujejo, da se je stopnja umrljivosti oseb, starejših od 15 let, v preučenem obdobju povečala za 22 odstotkov pri moških in za 17 odstotkov pri ženskah. Na inštitutu IHME ob tem sicer kot pozitiven vidik izpostavljajo, da je kljub skrajšanju pričakovane povprečne življenjske dobe v času pandemije covid-19 ta še vedno precej daljša, kot je bila pred desetletji.

Med letoma 1950 in 2021 se je povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu namreč podaljšala za 23 let in narasla z 49 na 72 let, so navedli raziskovalci. Ob tem poudarjajo, da se mora zdaj svet "osredotočiti na morebitno naslednjo pandemijo in odpravljanje velikih razlik med državami na področju zdravstva".

Raziskovalci so ocenili še, da je covid-19 v letih 2020 in 2021 povzročil 15,9 milijona presežnih smrti bodisi neposredno zaradi okužbe s koronavirusom bodisi posredno zaradi motenj, povezanih z njim. To pomeni približno milijon primerov več, kot je pred tem ocenila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).