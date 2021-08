Jeseni bo katastrofa, če se ne bodo cepili starejši od 50 let

"Projekcije kažejo, da se bolezen ob delta različici tako zelo hitro širi in okuži tako zelo veliko število ljudi, ki imajo dejavnike za hud potek bolezni in hkrati še niso zaščiteni, da lahko to preplavi bolnišnice. V tistih državah, kjer so v zadnjem času novi primeri okužb zelo narasli zaradi delta različice, a imajo zelo dobro precepljenost prebivalstva, niso tako naraščale potrebe po bolnišnični obravnavi,'' je opozorila Bojana Beović.

"Projekcije kažejo, da se bolezen ob delta različici tako zelo hitro širi in okuži tako zelo veliko število ljudi, ki imajo dejavnike za hud potek bolezni in hkrati še niso zaščiteni, da lahko to preplavi bolnišnice. V tistih državah, kjer so v zadnjem času novi primeri okužb zelo narasli zaradi delta različice, a imajo zelo dobro precepljenost prebivalstva, niso tako naraščale potrebe po bolnišnični obravnavi,'' je opozorila Bojana Beović. Foto: Reuters

Slovenija želi s cepljenjem proti bolezni covid-19 doseči tri cilje: zmanjšati umrljivost zaradi omenjene bolezni, zmanjšati število hospitalizacij in zaščititi prebivalce, ki so najbolj izpostavljeni okužbam. A podatki o precepljenosti prebivalstva so daleč od želenega cilja, 60-odstotne precepljenosti Slovencev.

V državah Evropskega gospodarskega prostora, ki poleg Evropske unije vključuje še Norveško, Liechtenstein in Islandijo, je trenutna precepljenost polnoletnih oseb z vsaj enim odmerkom 73-odstotna, v Sloveniji je takih 54 odstotkov prebivalcev.

Do danes se je pri nas z enim odmerkom torej cepilo 930.394 polnoletnih oseb oziroma 54 odstotkov, z vsemi odmerki je cepljenih 829.917 ali 48 odstotkov polnoletne populacije. Delež cepljenih oseb nad 18 let v Sloveniji danes znaša 47,8 odstotka.

Če upoštevamo vso populacijo, torej tudi otroke, so številke drugačne. Z enim odmerkom je cepljenih 946.819 oseb ali 45 odstotkov prebivalcev, z vsemi odmerki 840.023 oziroma 40 odstotkov populacije. Trenutna precepljenost prebivalstva tako znaša 39,8 odstotka.

Foto: NIJZ

Največ precepljenih nad 70 let, stroko skrbijo delovnoaktivni

Največ cepljenih je v starostni skupini od 70 do 74 let, sledijo stari od 75 do 79 let, nato 80 do 84 let in 65 do 69 let. Stroko skrbi predvsem slaba precepljenost delovnoaktivne populacije, ki bi ob najslabšem scenariju lahko pristala v bolnišnici s težkim potekom bolezni covid-19 predvsem zaradi zelo kužne različice delta.

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je že v začetku meseca opozorila, da je v Sloveniji več kot tretjina starejših od 50 let še vedno nezaščitenih proti bolezni covid-19. ''Ključno je, da se ta populacija že v avgustu precepi proti novemu koronavirusu, sicer nas jeseni čaka katastrofa, saj bodo bolnišnice znova prenapolnjene s covidnimi bolniki,'' je dejala.

Foto: NIJZ

Vse več pozivov je tudi k cepljenju mladih. ''Stroka je dosegla konsenz, da je cepljenje edina varna pot iz epidemije covida-19, poleg tega je cepiv dovolj, med njimi pa je mogoče izbirati,'' so pozvali v Mladinskem svetu Slovenije. Kljub temu v organizaciji opažajo, da je med mladimi še vedno veliko dvomov, zaradi katerih cepljenje prelagajo.

V starostni skupini od 12, ko je že dovoljeno cepljenje otrok, do 17 let, je v Sloveniji 120.278 otrok. Z enim odmerkom jih je doslej cepljenih 13,3 odstotka oziroma 16.102 otroka, z vsemi odmerki 8,1 odstotka oziroma 9.790 otrok.

Bodo plačljivi testi pospešili cepljenje?

V Nemčiji na primer zanimanje za cepljenje upada, v političnih krogih se krepijo pozivi k uvedbi plačljivih testov na koronavirus za tiste, ki se ne želijo cepiti. V bojazni pred četrtim valom epidemije bi s tem radi pospešili cepljenje. Podobno razmišljajo v Švici, kjer bi prav tako ukinili brezplačne teste, izjema pa bi ostali otroci do 12. leta in posamezniki, ki se ne smejo cepiti.

Pri nas je že padla odločitev, da 23. avgusta država ne bo več krila stroškov za hitre teste. Obveznost testiranja za potrebe dela bo glede na zakon o varnosti in zdravju pri delu stroške testa kril delodajalec, cena pa bo predvidoma 12 evrov.