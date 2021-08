Zaradi enega potrjenega primera se zapira prestolnica Avstralije

V avstralski prestolnici Canberra so po več kot letu dni potrdili primer okužbe s koronavirusom. Mesto s 400 tisoč prebivalci se z današnjim dnem zato kratkotrajno zapira, so odločile tamkajšnje oblasti. Kje se je oseba pozitivna na covid-19 okužila, še niso uspeli ugotoviti, poroča BBC.

Javno življenje se bo za teden dni ustavilo, prebivalci lahko svoje domove zapustijo le v primeru nujnih opravkov. Pred popolnim enotedenskim zaprtjem so se pred trgovinami vile dolge vrste ljudi.

Razmere se zaostrujejo

Razmere v Avstraliji se sicer poslabšujejo in zdi se, da so v boju z novo delta različico virusa še vedno nemočni. V Sydneyju in Melburnu so razglasili strogo zaprtje. Prav tako je zaprt večji del New South Welsa.

Pred dobrim tednom dni so se policiji na ulicah Sydneya pri nadzorovanju upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi izbruha novega koronavirusa pridružili še vojaki.

Kljub temu da je Sydney zaprt že sedem tednov, število dnevno potrjenih okužb ostaja visoko. V četrtek so v Novem Južnem Walesu potrdili 345 novih primerov, dva moška v 90-letih sta umrla. Manj kot četrtina prebivalcev Avstralije je polno cepljenih. Zaradi vse strožjih protikoronskih ukrepov so ljudje v več mestih protestirali.

Nova Zelandija do konca leta ostaja zaprta

Meje države bodo ostale zaprte še vsaj do konca leta, je sporočila premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern: "To se je izkazalo za eno najboljših rešitev za zajezitev koronavirusa. Le tako bo gospodarstvo ostalo v pogonu."