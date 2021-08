Cepljenje proti covid-19 tudi na ljubljanskem letališču

Kot so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, brezplačno cepljenje vsem potnikom in splošni javnosti omogočajo v sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Zdravje. Za to potezo so se odločili, ker je, kot so poudarili, za varno in odgovorno prehajanje mednarodnih meja v luči zajezitve in obvladovanja pandemije potrebno izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Cepljenje bo mogoče tri dni v tednu, in sicer ob ponedeljkih od 9. do 12. ure, ob sredah od 11. do 14. ure in ob petkih od 17. do 20. ure. Predhodno naročanje na cepljenje ni potrebno, izvaja pa se na covidni točki v terminalu A.

Ljubljansko letališče je pripravljeno

Zainteresirani za cepljenje potrebujejo kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument. Tujci morajo imeti urejeno EU zdravstveno zavarovanje in morajo ob testiranju predložiti EU zdravstveno kartico ter osebni dokument. Oseba mora pred cepljenjem izpolniti tudi soglasje in vprašalnik, zdravstveno osebje pa z njo opravi krajši pogovor.

Kot poudarjajo v Fraportu Slovenija, je ljubljansko letališče dobro pripravljeno na varen sprejem potnikov in varno delo zaposlenih, saj je, kot so zagotovili, varnost njihova najpomembnejša prioriteta. Uvedli so številne preventivne zaščitne ukrepe, za katere so s strani mednarodnega združenja letališč ACI (Airport Council International) pridobili tudi certifikat AHA (Airport Health Accreditation), ki potrjuje, da zagotavljajo varne pogoje za potnike in zaposlene.