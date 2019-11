Prvi v Sloveniji so skočili v posel, ki ustvarja zvezdnike prihodnosti

Ekipo podjetja Lemur Legal sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja prava in ekonomije. Od leve proti desni: pravnica Špela Mihelin, ekonomistka Vesna Drofenik, pravnica Petra Krilić, pravnik Peter Merc, ekonomistka Vanja Čas in ekonomist Gašper Grad.

Ekipo podjetja Lemur Legal sestavljajo strokovnjakinje in strokovnjaki s področja prava in ekonomije. Od leve proti desni: pravnica Špela Mihelin, ekonomistka Vesna Drofenik, pravnica Petra Krilić, pravnik Peter Merc, ekonomistka Vanja Čas in ekonomist Gašper Grad. Foto: Facebook / Lemur Legal

Doktor prava Peter Merc, ki spada med najproduktivnejše slovenske podjetnike ta hip, je prepričan, da je ešport oziroma profesionalno igranje videoiger trenutno ena najbolj perspektivnih svetovnih industrij.



Dr. Peter Merc je ustanovitelj in solastnik več startupov (Lemur Legal, Fintech Factory, Blocksquare, Progeny, LoCoins), sodeluje pa tudi v projektih, kot sta Blockchain Think Tank Slovenije, ki išče rešitve za implementacijo tehnologije veriženja podatkovnih blokov, in SporTech Stars, regijski projekt izbiranja najboljše tehnološke rešitve na področju športa. Foto: Facebook / Lemur Legal

Njegovo podjetje Lemur Legal, ki ga je z namenom ponujanja pravne pomoči zagonskim podjetjem (startupom) ustanovil leta 2016, se je zato specializiralo za področje ešporta in postalo prva pravna pisarna ne le v Sloveniji, temveč tudi v širši regiji, ki se je odločila za vstop v industrijo ešporta.

Zakaj ešport?

Številke dokazujejo, da je profesionalno igranje računalniških iger in iger za konzole, kot sta Playstation in Xbox, iz leta v leto večji posel.

Prihodkovni potencial ešporta, za katerega so se v zadnjih letih začela zanimati največja svetovna podjetja, kot so Intel, Red Bull in Mastercard, se meri že v milijardah evrov. Najuspešnejši ešportniki postajajo zvezdniki svetovnega formata in z zmagami na velikih turnirjih služijo milijone. Število gledalcev profesionalnega merjenja v videoigrah medtem dosega že milijardo.

Najboljši igralci videoiger na svetu imajo že danes status superzvezdnikov in so za svoj talent zvečine tudi dobro plačani. To je Kyle Giesdorf, ki je julija osvojil mednarodno tekmovanje v noro priljubljeni videoigri Fortnite in postal najbolje plačani zmagovalec katerega koli od turnirjev v videoigrah do zdaj. Domov je odnesel rekordnih 2,7 milijona evrov. Foto: Reuters

"V Lemur Legal vedno iščemo trge, ki imajo hiter lokalni, predvsem pa globalni potencial za rast. Pri ešportu nam še posebej ustreza to, da gre za povezavo športa in digitalnega. Oboje nam je v podjetju zelo blizu," je za Siol.net enega glavni razlogov za podajanje podjetja Lemur Legal v svet ešporta opisal Peter Merc.

Odločitev, da se v podjetju Lemur Legal specializirajo prav za ešport, je bila sicer tudi malce spontana.

"Pred približno letom dni sem se pogovarjal s prijateljem, ki je menedžer za nogometaše in veliko dela v ZDA. Omenil mi je, da je ameriška državna nogometna liga (Major League Soccer ali MLS) vzpostavila ešportno ligo eMLS. Potem sem začel spremljati industrijo okrog trenutno najbolj priljubljenih videoiger, kot sta Fortnite in League of Legends, in spoznal, da ustvarjajo celotne digitalne ekosisteme, ki precej spominjajo na tiste pri tradicionalnem športu. To prinaša zanimive in kompleksne pravne izzive, kar pa je vsekakor priložnost za naše podjetje," je pojasnil Merc.

Ešport bo počasi nemogoče ignorirati, saj se o njem govori vedno več, je prepričan Peter Merc. "Netflix o tem snema oddaje, internetni portali so začeli objavljati novice o zmagovalcih svetovnih turnirjev v videoigrah, v industrijo vstopajo največje krovne športne zveze in multinacionalke," je pojasnil razloge za svoje stališče. Tole je sicer prizor s septembrskega finala mednarodne lige v igri Overwatch v ZDA, ki jo je v živo spremljalo več tisoč ljudi, prek spleta pa več milijonov. Foto: Reuters

Ali profesionalni igralec videoiger res potrebuje pravnika?

Da, je prepričan Merc. Z vidika pravnih izzivov je ešport tako rekoč enak tradicionalnemu vrhunskemu športu. Tu so pogodbe igralcev s klubi, trženje podob igralcev, plače, prestopi, odškodnine, celo doping.

Razlika med vrhunskim športom in e-športom je sicer v tem, da so pravna dokumentacija in procesi pri prvem že precej standardizirani in pregledni, medtem ko so ešportniki, ker je področje razmeroma mlado, izpostavljeni večjim pravnim tveganjem.

"Lep primer, kako standardizirana je pravna dokumentacija v tradicionalnem športu, je profesionalni nogomet v Evropi. Krovna zveza UEFA ima predpisan vzorec pogodbe med klubom in igralcem, v katero klub in igralec vpišeta samo ključne podatke, kot so plača, odškodnina, trajanje pogodbe. Take standardizacije v ešportu še nekaj časa ne bo," je pojasnil Merc.

Omenili smo doping. V ešportu ta ne pomeni uživanja nedovoljenih poživil, temveč manipulacijo s strojno ali programsko opremo računalnika ali igralne konzole na način, ki bi igralcu nudil nepošteno prednost pred tekmeci. Gre za tako imenovani edoping. Foto: Reuters

"Naša prva stranka je bil igralec iz tujine, ki se je na nas obrnil za pomoč pri pogajanju s klubom in z organizatorji tekmovanja v Aziji. Nastopali smo kot njegovi menedžerji. To je bilo naše prvo neposredno srečanje z industrijo ešporta," je še razkril Merc.

Ešport je v Sloveniji še v plenicah, a morda ne bo več dolgo tako

Čeprav nekaj ešportnikov, ki so uspešni in prepoznavni tudi v mednarodnem merilu, izhaja tudi iz Slovenije, kultura igranja pa je prisotna in se počasi organizira, se področje ešporta tako pri nas kot v regiji šele razvija.

Ker ljudje pri nas večinoma ne poznajo niti pojma ešport, kaj šele, da bi vedeli za globalno dogajanje v tej industriji in predvsem za potencial te najhitreje rastoče športne panoge na svetu, obstajajo tudi številni stereotipi, je pojasnil Merc. "Igrice so za otroke" in tako dalje.

21-letni slovenski profesionalni igralec videoigre League of Legends je pretekli konec tedna sodeloval v najbolj gledanem prenosu tekme v videoigrah vseh časov. V živo so jo prek spletnega prenosa namreč spremljali skoraj štirje milijoni gledalcev. Mehle, ki je bolj znan po svojem vzdevku Mikyx, bo 10. novembra v Parizu igral v velikem finalu enega najbolj prestižnih turnirjev v videoigrah. Foto: Leaguepedia

A morda ne bo več dolgo tako, je napovedal. Lemur Legal namreč sodeluje pri vzpostavljanju dolgoročnega projekta v Sloveniji, v katerega je vključena ena od večjih slovenskih športnih zvez, kot komercialni partner pa se je pridružilo tudi ugledno slovensko podjetje.

Cilj projekta je vzpostaviti najprej slovensko in nato regionalno ligo v eni od športnih videoiger. Projekt bo v Sloveniji zaživel do konca leta 2019, je še obljubil Merc.

"Profesionalni ešport je v veliki meri enak profesionalnemu tradicionalnemu športu. Pred časom sem prebral članek, da so včasih starši v Veliki Britaniji izpisovali otroke iz šol, da so ti lahko profesionalno trenirali nogomet. Danes to delajo zato, da lahko otroci bolj resno trenirajo Fortnite," je pojasnil Merc. Foto: Reuters

Kaj "lemurji" svetujejo Slovencem, ki želijo zagnati svoj posel, a si ne upajo



Zaposleni v podjetju Lemur Legal, ki se med seboj ljubkovalno kličejo lemurji, se ob ešportu ukvarjajo še s pravnim svetovanjem zagonskim podjetjem, vlagateljem in podjetniškim pospeševalnikom, specializirani pa so tudi za podporo podjetjem, ki poslujejo ali pa želijo delovati na področju industrije konoplje.



Lemurji, primati, ki živijo samo na Madagaskarju, so zaščitni znak podjetja Lemur Legal. Ime pravne pisarne sovpada s smernicami za izbiro imena podjetja, ki so jih objavili na uradnem blogu: je kratko, preprosto si ga je zapomniti in nikogar ne bo užalilo. Foto: Facebook / Lemur Legal

Petra Merca smo vprašali, kaj bi v podjetju Lemur Legal svetovali Slovencu, ki meni, da ima dobro poslovno idejo, a si ne upa tvegati in odpreti podjetja:



"Idejo je potrebno čim prej začeti razvijati, z njo je potrebno iti čim prej tudi na trg. Dlje kot se čaka, večja verjetnost je, da bo nekdo razvil enako ali podobno rešitev. To se je v praksi zgodilo kar nekaj našim strankam. Drug nasvet je, da je treba biti pripravljen na hitre spremembe. Trg zelo hitro pokaže, kaj potrebuje, in lahko nas tudi preseneti, a če smo na to pripravljeni, lahko "pivotiramo" oziroma spremenimo naš poslovni model. Če smo tako fleksibilni in razumemo trg, potem je verjetnost za propad poslovne ideje bistveno manjša, le realizirala se bo v drugačni obliki."

