Družbeni omrežji Facebook in Instagram imata v Evropi po zadnjih razpoložljivih podatkih skupaj okrog 400 milijonov uporabnikov (številni se prekrivajo, saj se v Instagram večina prijavlja prek svojega računa na Facebooku). Poznavalci opozarjajo, da bi bile posledice umika Facebooka in Instagrama z evropskih trgov katastrofalne predvsem za medije, glasbene skupine in založbe, tako imenovane vplivneže ter različne organizacije in iniciative, ki se za svoje delovanje, širjenje skupnosti in prihodke zanašajo predvsem oziroma skoraj izključno na Facebook ali Instagram. Foto: Unsplash