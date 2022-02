Facebook je v zadnjih treh mesecih leta 2021 doživel padec dnevno aktivnih uporabnikov glede na prejšnje trimesečje. To se je v skoraj 20-letni zgodovini najbolj uporabljanega družbenega omrežja na svetu zgodilo prvič. Vlagatelji so se odzvali skoraj panično.

Cena delnice Facebookove krovne družbe Meta je v sredo po koncu trgovanja na newyorški borzi padla za skoraj 23 odstotkov. Z drugimi besedami: po tržni kapitalizaciji še včeraj sedmo največje podjetje na svetu je izgubilo skoraj četrtino vrednosti.

Prepad, v katerega je cena delnice družbe Meta padla po koncu sredinega trgovanja na newyorški borzi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razlog za to so razmeroma depresivne številke, ki so jih v družbi Meta razkrili na sinočnji predstavitvi poslovnih rezultatov podjetja, in nekoliko negotova prihodnost.

Facebook je prvič v zgodovini zabeležil četrtletni upad aktivnih uporabnikov, projekcije za morebitno nadaljnjo rast pa niso spodbudne. Facebooku namreč predvsem mlajše uporabnike "kradejo" druga, bolj vizualno neposredna družbena omrežja, kot sta TikTok in Snapchat.

Iz štaba Marka Zuckerberga, ustanovitelja Facebooka, so vlagateljem v tem tednu sicer sporočili kar dve slabi novici. Ob medlih poslovnih rezultatih je v oči bodla tudi odločitev o ukinitvi projekta lastne kriptovalute Libra. Foto: Getty Images

Poglavitna posledica zmanjšane oziroma celo negativne rasti uporabnikov je seveda zmanjšanje prihodkov.

Pipice oglaševalskega denarja, glavnega vira prihodkov podjetja, se namreč zapirajo – Meta je s prihodki v zadnjem četrtletju leta 2021 za mišjo dlako presegla pričakovanja vlagateljev, za prvo četrtletje leta 2022 pa so napovedali bistveno nižje prihodke.

