Kuverta za molk: huda blamaža znanega kritika cepiv

Štiriinsedemdesetletni Piers Corbyn, starejši brat nekdanjega prvega moža britanske stranke laburistov Jeremyja Corbyna in nekdanji vremenar, ki v vodah oceana teorij zarot pluje že dolga leta, že poldrugo leto bodisi zanika obstoj bolezni covid-19 bodisi trdi, da je bil virus sars-cov-2 ustvarjen naklepno, simptome bolezni pa pripisuje drugim povzročiteljem, na primer mobilnim omrežjem pete generacije (5G).

Corbyn je goreč nasprotnik omejevanja javnega življenja, med zaprtji je večkrat organiziral proteste ter bil tudi nekajkrat aretiran, in cepljenja proti bolezni covid-19. Cepiva razglaša za nevarna in strupena ter podpira znane teorije zarot, da so v resnici namenjena depopulaciji planeta.

Štiriinsedemdesetletni Piers Corbyn je od začetka obdobja koronavirusne pandemije ušpičil in povedal toliko stvari, da samo razdelek o njegovih pandemičnih aktivnostih na njegovi strani v spletni enciklopediji Wikipedia vsebuje več kot 1.600 besed. Foto: Reuters

Toda Corbyn je bil na svoja načela in svoje obtožbe farmacije, politikov, zdravnikov, medijev in Billa Gatesa, da s pandemijo kujejo dobiček, pripravljen pozabiti za pravi znesek.

Josh Pieters in Archie Manners, šaljivca z YouTuba, sta Corbyna pred kratkim namreč pripravila do tega, da je pristal na sestanek z domnevnima delničarjema švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca, ki je razvilo eno od cepiv proti bolezni covid-19. Zanju sta se pretvarjala sama.

Na srečanju sta mu zagotovila, da imajo deljene interese in da se lahko dogovorijo za nadaljnje sodelovanje. Corbynu sta tudi pokazala resničen sveženj denarja, pospremil ga je z besedo "fantastično".

Corbynu sta Pieters in Manners ponudila deset tisoč britanskih funtov (11.800 evrov), da bi v svojih kritikah cepiv in njihovih proizvajalcev manj omenjal cepivo AstraZenece in se bolj osredotočil na druge proizvajalce, na primer Pfizer in Moderno.

Po začetni negotovosti, da bo denar vzel samo v primeru, če ga ne bosta pogojevala s kakršnimikoli zahtevami po vplivanju na njegove dejavnosti, uperjene proti cepivom, je Corbyn temu prikimal. Zapisal si je tudi pozitivne lastnosti cepiva AstraZenece.

Josh Pieters in Archie Manners sta znana po videoposnetkih, v katerih razgaljata neiskrenost in ošabnost znanih javnih osebnosti. Med drugim sta razkrinkala znane analitike dogajanja na britanskem kraljevem dvoru, ki so pred njunimi kamerami močno kritizirali intervju princa Harryja in Meghan Markle z Oprah Winfrey, čeprav ga po lastnem priznanju sploh niso videli, kontroverzni britanski televizijski voditeljici Katie Hopkins, ki je znana po svojih homofobnih stališčih, pa sta v Pragi organizirala gala prireditev, na kateri sta ji podelila priznanje CUNT ("cunt" je v angleškem slengu zelo slabšalen izraz za žensko). Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Preden sta mu predala denar, sta Pieters in Manners kuverto, v kateri je bilo res deset tisoč funtov in ki jo je predhodno videl Corbyn, s pomočjo prijatelja zamenjala s kuverto, v kateri je bil denar za družabno igro monopoli.

Corbyn se je na videoposnetek za britanske medije odzval z ostro kritiko šaljivcev z YouTuba, ki naj bi njegove besede vzela iz konteksta oziroma izrezala dele sestanka, ki niso ustrezali njuni agendi. Dejal je tudi, da se nikoli ni strinjal s prenehanjem kritiziranja katerega od cepiv in dodal, da za noben znesek ne bo spremenil svojega aktivističnega poslanstva. Pietersa in Mannersa je obtožil še, da sta ga poskusila inkriminirati.

Piers Corbyn says he "perhaps naively" accepted £10,000 - which later turned out to be Monopoly money - from a man posing as a shareholder in AstraZeneca to stop criticising their vaccine, describing the prank as an "attempted frame up". pic.twitter.com/Lqb9hb3sLP — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 31, 2021

