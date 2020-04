Koliko resnice je v trditvi, da so odkrili zdravilo za novi koronavirus

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Trditev, da je na zgornji fotografiji zdravilo za bolezen covid-19, ki jo povzroča sars-cov-2, se je na spletu začela pojavljati 22. marca oziroma dan po tem, ko je fotografijo na družbenem omrežju Twitter v pravem kontekstu objavil novinar Florian Witulski.

Korea finished developing the 10 minute Covid-19 diagnostic kit and is now ramping up production. They plan to export 300.000 test-kits per week - pic.twitter.com/DpJCph9RT7