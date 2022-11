Kako napredne tehnologije (dobesedno) rešujejo življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi mož bangkoške bolnišnice Siriraj, prve tajske 5G digitalne bolnišnice, prof. dr. Apichat Asavamongkolkul: "V svojem 135. letu delovanja naših več kot 20 tisoč zaposlenih vsak dan med drugim poskrbi za več kot deset tisoč ambulantnih pregledov in sprotno usposabljanje zdravnikov na vseh ravneh." Foto: Srdjan Cvjetović

Prava vrednost tehnologije se odraža v tem, kako nam pomaga pri življenju ter pri dviganju učinkovitosti dela in kakovosti življenja. Največja tajska bolnišnica je z uvedbo najsodobnejših digitalnih tehnologij zgleden primer, kako je zdravstvo lahko še učinkovitejše tako pri zagotavljanju svojih poslanstev kot tudi gospodarnosti svojega poslovanja­.

Daljni vzhod je območje, ki se tradicionalno umešča med tehnološke pionirje in kjer nove tehnologije zelo hitro najdejo pot do svojih uporabnikov.

Čeprav morda ob tem najprej pomislimo na Japonsko, Južno Korejo in Singapur, se glede uvedbe komercialnih mobilnih omrežij pete generacije (5G) in na njih temelječih storitev nimajo česa sramovati niti na Tajskem – prav nasprotno.

5G ni več samo za bogate

Vodja mobilnih izdelkov za končne uporabnike pri tajskem operaterju AIS Saran Phaloprakarn je na konferenci Huawei Global Mobile Broadband Forum v Bangkoku spomnil, kako je bila ob prvem zagonu nekega omrežja 5G na Tajskem izbira ustrezno podprtih telefonov zelo omejena: "Takrat je bil iPhone 12 edina možnost, sledili so mu ravno tako dragi telefoni."

Na Tajskem se lahko pohvalijo, da s signalom 5G dosegajo večji delež prebivalstva od svetovnega povprečja. Na sliki: Saran Phaloprakarn, AIS. Foto: Srdjan Cvjetović

Danes je drugače in 5G ni več privilegij samo tistih, ki lahko za svoje mobilne telefone sežejo globlje v žep. "5G je zdaj povsem običajen tudi na napravah, katerih redna cena je pod 200 dolarjev (približno enako toliko evrov, op. avt.), kar omogoča splošno dostopnost najnovejših dosežkov mobilnih komunikacij, to pa še pospešujemo s subvencijami ob vezavi naročniškega razmerja," je razmere, ki so tudi drugod po svetu podobne, opisal Phaloprakarn.

Upa, da bomo že letos ali najpozneje prihodnje leto dobili naprave za končne uporabnike, ki bodo lahko delovale tudi v milimetrskem frekvenčnem območju – zdaj jih imajo samo v ZDA.

Dodatna frekvenčna območja lahko bistveno pomagajo pri zagotavljanju boljše pokritosti s signalom 5G v notranjih prostorih. Foto: Srdjan Cvjetović

Tajska nad svetovnim povprečjem

Tajski je uspelo doseči drugo mesto po dosegu 5G med državami ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije: Brunej, Filipini, Indonezija, Kambodža, Laos, Malezija, Mjanmar, Singapur, Tajska, Vietnam): z dosegom 9,2 odstotka Tajsko prehiteva le Singapur, kjer ta doseg znaša 13,9 odstotka. Medtem ko je svetovno povprečje dosega 5G okrog 29 odstotkov prebivalstva, dva pomembnejša tajska operaterja že dosegata po 85 odstotkov.

Del uspeha pripisujejo tudi sodelovanju z maloprodajnimi trgovinskimi verigami, med njimi vsemi največjimi, zaradi česar so naprave in storitve 5G v tej državi, ki šteje 70 milijonov prebivalcev, dostopne na približno 15 tisoč prodajnih mestih. Tajski operaterji tudi zadovoljno ugotavljajo, da se je, skladno z njihovimi načrti, delež prodanih mobilnih telefonov s podporo 5G v zadnjem letu potrojil.

Ni vse v številkah

Bolj kot spodbudne številke navdušenje nad tehnologijo 5G poganjajo uveljavljeni primeri rabe, kjer nove tehnologije nedvomno izboljšujejo kakovost življenja – ali pomagajo pri reševanju življenj.

Tako s(m)o udeleženci foruma v Bangkoku spoznali bangkoško bolnišnico Siriraj, ki je skoraj v vsakem svojem pogledu delovanja digitalizirana – tudi tam, kjer štejejo minute ali celo sekunde. Ambulante v bolnišnici so namreč prek omrežja 5G povezane z vsemi njihovimi rešilci, kar pomeni, da bolnišnica kot prva na Tajskem podatke o stanju bolnika ali ponesrečenca prejema že med njegovo potjo do bolnišnice, zato je sprejem veliko krajši, obravnava pa se lahko začne takoj ob prihodu.

Največja in najstarejša tajska bolnišnica Siriraj v Bangkoku od zunaj ne razkriva, da je tudi prva pametna bolnišnica v državi in širšem prostoru. Foto: Srdjan Cvjetović

"Z naprednimi tehnologijami bolje zdravimo ljudi"

Siriraj je najstarejša in največja bolnišnica na Tajskem, je pojasnil njen prvi mož, dekan medicinske fakultete pri univerzi Mahidol in bolnišnici Siriraj, prof. dr. Apichat Asavamongkolkul: "V svojem 135. letu delovanja naših več kot 20 tisoč zaposlenih vsak dan med drugim poskrbi za več kot deset tisoč ambulantnih pregledov in sprotno usposabljanje zdravnikov na vseh ravneh."

Pri uresničevanju svoje vizije si prizadevajo zagotoviti najboljšo zdravstveno oskrbo ne glede na lokacijo, obenem pa usposobiti zdravnike, ki so kos izzivom in priložnostim sodobnega časa, je predstavil Asavamongkolkul: "Želimo si zdravnikov, ki bodo imeli talent tudi za tehnologijo, saj uporabljamo virtualno in obogateno resničnost tako za usposabljanje kot za podporo našemu vrhunskemu raziskovalnemu delu. Napredne tehnologije nam omogočajo, da bolje zdravimo ljudi, s tem pa tudi ustvarjamo večjo dodano vrednost našega zdravstva in hkrati skrbimo, da je naša vizija trajnostna."

Trije P za transformacijo zdravstva: predvidi (Predict), prepreči (Prevent) in prilagodi posamezniku (Personalize). Foto: Srdjan Cvjetović

Uporabnik v središču

"Naše inovacije so bile radikalne, postopne, strukturne, morda celo nasilne, a smo s tem družbi pokazali, da tako lahko pomagamo bolje in večjemu številu ljudi," se prvih korakov digitalizacije spominja prvi mož največje tajske bolnišnice.

Tako kot zdravstvo po vsem svetu so se tudi na Tajskem spopadali z izzivi staranja prebivalstva, pomanjkanjem usposobljenega kadra, vedno večjimi finančnimi obremenitvami in naraščajočimi uporabniškimi pričakovanji. "Krepili smo digitalni način razmišljanja tako pri svojih zaposlenih kot tudi pri naših študentih, saj smo zdravstveno oskrbo tako še bolj približali uporabnikom, hkrati pa nam jo je uspelo zagotavljati decentralizirano."

"5G je resnično pomembna tehnologija za pametno bolnišnico"

Načrtov na poti v inteligentno zdravstveno in izobraževalno središče je še veliko, pojasnjuje Asavamongkolkul, ki je poleg že doseženih korakov digitalne preobrazbe predstavil tudi ambiciozne načrte za prihodnjih nekaj let.

Na poti do najboljše zdravstvene storitve, najboljše izkušnje bolnikov in najboljše učinkovitosti vodenja Foto: Srdjan Cvjetović

"S 5G nismo več omejeni na zagotavljanje zdravstvene oskrbe samo v naših prostorih, obenem pa ustvarjamo digitalno zdravstveno stičišče, kjer se bomo učili, usposabljali in ustvarjali nove primere učinkovite zdravstvene oskrbe. 5G je resnično pomembna tehnologija za pametno bolnišnico, ker pomaga tako pacientom kot zdravnikom, obenem pa zmanjšuje naše stroške."

Optimizma in zagona v bolnišnici Siriraj ne skrivajo, zato je njen prvi mož svoj nastop končal z besedami: "Upam in verjamem, da vam bom že kmalu lahko pokazal še več."

Načrti nadaljnje digitalizacije prve tajske pametne bolnišnice Foto: Srdjan Cvjetović

Ključ do napredka je sodelovanje

Prostora za napredek je še veliko. Potrebujemo še več sodelovanja pri iskanju še več takšnih primerov, ne le v zdravstveni oskrbi, temveč tudi na drugih področjih, saj bomo le tako omogočili, da sodobne tehnologije, kot je 5G, uresničijo vse svoje obljube in izkažejo vso svojo zmogljivost, so izpostavili vsi govorci iz vrst mobilnih operaterjev, proizvajalcev opreme in ponudnikov storitev na letošnjem dogodku Huawei Global Mobile Broadband Forum.

Kot je povedal predsednik oddelka globalne prodaje Huaweieve enote za omrežja James Chen, moramo za doseganje polne vrednosti 5G "pospešiti uvajanje, raziskati poslovne modele in primere rabe ter izkoristiti vsak košček frekvenc, vsak hertz, vsak watt – le tako bomo 5G nadgradili iz vodilne tehnologije v vodilno izkušnjo in uspešno poslovanje".