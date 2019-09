Kaj se dogaja s stolpnico v Ljubljani, ki jo financirajo kriptomilijoni?

Viberate, v mednarodnem merilu eno najbolj prepoznavnih in uspešnih slovenskih kriptopodjetij, je aprila lani potrdilo sofinanciranje gradnje nove 11-nadstropne poslovne stolpnice v Ljubljani . A parcela ob krožišču med Savsko in Flajšmanovo ulico, kjer naj bi novo poslopje stalo, po skoraj letu in pol še vedno ni gradbišče. V Viberate pravijo, da se trenutno osredotočajo na druge stvari.

Podjetje Viberate, ki razvija istoimensko platformo in aplikacije za povezovanje glasbenikov, organizatorjev dogodkov in obiskovalcev koncertov, je pred dvema letoma, 5. septembra 2017, izvedlo javno prodajo kriptožetonov in v samo petih minutah pridobilo za skoraj devet milijonov evrov novega kapitala v kriptovaluti ether.

Kar zadeva industrijo glasbe, se lahko Viberate pohvali z eno največjih baz podatkov na svetu. Njihova platforma namreč povezuje 460 tisoč glasbenikov, sto tisoč prizorišč, dva tisoč glasbenih agencij in kar 500 tisoč različnih dogodkov, je zapisano na spletni strani viberate.io. Foto: STA

Sveža sredstva so bila namenjena nadaljnjemu razvoju Viberatove platforme, ker pa je tečaj kriptovalute ether med septembrom 2017 in januarjem 2018 skokovito zrasel, so del presežka odprodali in ga preusmerili v nepremičninsko naložbo.

Ta nepremičninska naložba je bila nova stolpnica v Ljubljani, kamor bi Viberate, katerega delovna sila se je od prodaje kriptožetonov povečala za več kot desetkrat, še vedno pa tudi zaposlujejo nove kadre, razširil svoje prostore. Del teh bi bil namenjen tudi oddajanju drugim tehnološkim startupom v upanju, da bi nova stolpnica postala eno od ljubljanskih tehnoloških središč.

Po ocenah poznavalcev bi gradnja stolpnice, kakršno bi imel Viberate, stala od 15 do 20 milijonov evrov. Foto: Pixabay

Ker je parcela, na kateri bi stala Viberatova stolpnica, razmeroma majhna, bi bilo treba graditi v višino. Stolpnica bi imela 11 nadstropij, vprašanje parkiranja pa bi reševala bližnja kletna garažna hiša pod poslovno stavbo, v kateri imata sedež Finančna uprava RS in DUTB.

Pri Viberatu so se v odzivu na informacijo, da bo podjetje gradilo stolpnico, aprila lani odzvali s pojasnilom, da gre za premišljeno in varno poslovno odločitev. Po njihovem mnenju bi bilo neodgovorno, predvsem do vlagateljev v platformo Viberate, če bi ves zbran kapital držali v kriptovalutah, saj se lahko razmere na trgu v škodo imetnikov kriptovalut spremenijo dobesedno čez noč.

V sporočilu za javnost so pri Viberate tudi opozorili, da so se za sodelovanje v projektu gradnje stolpnice odločili izključno s ciljem nadaljnjega razvoja in trženja spletnega mesta Viberate. Viberate je pomiril tudi tiste, ki jih je skrbelo, da bi jim zaradi naložbe v nepremičnino zmanjkalo denarja. "Kljub temu, da pospešeno zaposlujemo ter ogromno vlagamo v razvoj in marketing, se zbrane glavnice nismo še niti dotaknili, temveč razvoj financiramo le iz rasti tečajev kriptovalut," so pojasnili takrat. Na fotografiji ekipa podjetja Viberate. Foto: Viberate

Viberate: Osredotočamo se na razvoj storitev

Podjetje Viberate smo že pred več kot enim mesecem vprašali, ali so načrti za gradnjo stolpnice še aktualni. Odgovor smo prejeli prejšnji teden, in sicer, da o zadevi trenutno ni nobenih novic.

Nato smo na Viberate naslovili še bolj neposredno vprašanje: ali se bo stolpnica sploh gradila oziroma kaj zavira začetek gradnje? Vasja Veber, soustanovitelj Viberate, je odgovoril, da se v podjetju za zdaj popolnoma osredotočajo na razvoj storitev, (nepremičninska) investicija pa jim prinaša pasivni dohodek. Več novih informacij o gradnji stolpnice bodo sporočili, ko jih bodo imeli tudi sami, dodaja Veber.

Pri Viberate so že lani spomladi sicer opozorili, da gradnje stolpnice ne bodo financirali v celoti, temveč bodo zgolj udeleženi kot soinvestitor.

Kdor je kriptožeton podjetja Viberate, VIB, kupil z namenom, da bi zaslužil s prodajo, danes ne more biti dobre volje. Cena kriptožetona VIB, ki sicer kotira na nekaterih najbolj prepoznanih borzah s kriptovalutami, kot so Binance, OKEx in Bittrex, je danes okrog 1,3 centa. V času oznanila, da bo Viberate gradil stolpnico, je bila skoraj štirinajstkrat višja, na vrhuncu 4. januarja 2018 pa skoraj 50-krat tolikšna kot danes. Foto: Coinmarketcap.com

Za izvedbo projekta gradnje nove stolpnice je bilo lani ustanovljeno novo podjetje Nakamoto, katerega tretjinski lastnik je Viberate, dvotretjinski lastnik pa podjetje AT Invest, katerega direktor je Andrej Plankar.

Plankar je sicer tudi ustanovitelj podjetja Netis, ki je pri javni prodaji kriptožetonov s svetovanjem pomagalo več odmevnim slovenskim projektom, ob Viberate so bili to še Eligma, SportyCo in InsurePal (danes VouchForMe).

Tudi Andreja Plankarja smo prosili za komentar glede napredka oziroma začetka gradnje Viberatove stolpnice v Ljubljani. Odgovoril nam je, da bo javnost obveščena takoj, ko bo na voljo več informacij.

Preberite tudi: