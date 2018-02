Slovensko podjetje na dresih katalonskega kluba

Slovensko startup podjetje SportyCo bo vsaj do konca letošnje sezone sponzoriralo španski nogometni klub Espanyol, ki nastopa v prvi ligi. Ime podjetja, ki si želi spremeniti športno industrijo in pomagati mladim talentom na nadaljnji poti, se bo pojavilo na rokavih in hlačkah katalonskega kluba.

Pri SportyCo so zapisali, da so postali prvo podjetje iz Slovenije, ki je v zadnjem desetletju podpisalo sponzorsko pogodbo s katerim klubom iz petih najmočnejših lig na svetu. Logotip podjetja se bo na dresih Espanyola pojavil na rokavih in hlačkah, pogodba pa velja do konca sezone z nekaterimi možnostmi za podaljšanje. Kakšna je višina posla, ne razkrivajo.

Premiero na dresih bodo doživeli na velikem katalonskem derbiju proti evropskemu velikanu Barceloni.

Platforma, ki pomaga želi pomagati mladim športnim talentom

SportyCo je platforma, katere soustanovitelja sta Marko Filej in Simon Žgavec, želi mladim športnikom pomagati na njihovi poti in jim pomagati, da lažje pridobijo finančna sredstva za svoj razvoj, na drugi strani pa športnim navdušencem in vlagateljem omogočiti vlaganje v šport, postopek pa bo podobno enostaven, kot je podpora projekta na svetovno znani platformi za zbiranje zagonskega kapitala Kickstarter.

"Decentraliziran športni investicijski ekosistem želi odstraniti ovire, ki nadarjenim športnikom onemogočajo razvoj nadaljnje kariere, obenem pa hoče 1,3 milijarde dolarjev veliko športno industrijo odpreti malim investitorjem. Z revolucionarnim modelom financiranja bo SportyCo odprl novo poglavje v športni industriji in demokratiziral naložbe v športu," pravijo v podjetju.

Platforma bo omogočala združevanje mladih športnikov in talentov, ki so šele na začetku svoje športne poti in investitorje ter športne navdušence na drugi strani, ki bodo lahko vložili v mlade talente in jim tako pomagali na njihovi poti. Foto: printscreen

Številni znani obrazi

Načrtujejo, da bo platforma zaživela marca. Začetni kapital so zbirali z izdajo svoje oblike kritpovalute. V sredini novembra so izdali 20 milijonov žetonov in zbrali okrog pet milijonov dolarjev. Takrat so delovali še pod imenom SportFy, vendar so se pozneje zaradi podobnosti s svetovno znano aplikacijo za predvajanje glasbe SpotyFy odločili za spremembo. Veliko ljudi, ki jih je zanimal projekt, je zašlo na napačno spletno stran.

"Za preboj med profesionalce za mlade športnike ni dovolj samo talent, saj se prevečkrat kariera ustavi, ko zmanjka sredstev za treninge in tekmovanja, sponzorjev pa še nimajo. Verjamem, da bomo z našo platformo številnim olajšali ta preskok," pravijo.

Med ambasadorji platforme so tudi številni znani svetovni športniki, med drugim nogometni zvezdniki Ronaldinho, Savo Milošević in Roberto Carlos, ki je pred kratkim postal vodja mednarodnega sodelovanja s športniki, pa tudi smučarski skakalec Noriaki Kasai in drugi.

Pred desetletjem se s tujim klubom sodelovalo tudi velenjsko Gorenje. Bili so na dresih francoskega prvoligaša Nice.

Dresi Nice iz leta 2005, ko so imeli na prsih napis Gorenja. Foto: Reuters