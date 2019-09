Kaj kartici, ki jo ima že na tisoče Slovencev, prinaša 31. oktober

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporabniki Revoluta si lahko naročijo fizično debetno kartico (takšna, kot je na fotografiji, je brezplačna oziroma uporabnik plača samo šest evrov poštnine, obstajajo pa tudi dražje različice) ali pa uporabljajo samo virtualno, ki jim omogoča opravljanje plačil prek spleta in plačevanje na terminalih POS, ki to omogočajo, prek aplikacije Google Pay.

Uporabniki Revoluta si lahko naročijo fizično debetno kartico (takšna, kot je na fotografiji, je brezplačna oziroma uporabnik plača samo šest evrov poštnine, obstajajo pa tudi dražje različice) ali pa uporabljajo samo virtualno, ki jim omogoča opravljanje plačil prek spleta in plačevanje na terminalih POS, ki to omogočajo, prek aplikacije Google Pay. Foto: Matic Tomšič

Kaj je Revolut in koliko Slovencev ga že uporablja?

Spletna banka Revolut uporabnikom omogoča odprtje bančnega računa v Veliki Britaniji ter pridobitev virtualne (to pomeni, da obstaja samo v aplikaciji za mobilni telefon) ali fizične predplačniške debetne kartice Visa ali Mastercard.

Zaradi hitrega in razmeroma preprostega postopka registracije je Revolut ob nemški spletni banki N26 ena od najbolj priljubljenih tovrstnih storitev v Evropi in tudi med Slovenci.

Revolut ima od julija letos po vsem svetu oziroma v državah, kjer je na voljo, več kot šest milijonov uporabnikov. Foto: Matic Tomšič

Pri nas je imel Revolut po nekaterih ocenah že ob koncu leta 2018 skoraj 20 tisoč uporabnikov. Po podatkih Finančne uprave RS je bilo imetnikov britanskih računov prek Revoluta v prvem polletju 2019 sicer bistveno manj, in sicer samo 3.500.

Razlog za takšno razliko je dejstvo, da Furs v evidenci upošteva le tiste račune, ki so jih slovenski komitenti Revoluta finančni upravi prijavili sami. Po podatkih Fursa se je število uporabnikov Revoluta v Sloveniji med letoma 2018 in 2019 sicer povečalo za 150 odstotkov.

Mednarodna podjetja zaradi prihajajočega brexita sedeže podjetja iz Velike Britanije v zadnjem času pospešeno selijo v tujino. Samo na Nizozemsko jih je sedeže že preselilo okoli sto, še 325 pa se jih zanima za selitev, na primer. Foto: Reuters

Kako je Revolut pripravljen na brexit brez dogovora in kaj bi se v tem primeru spremenilo za uporabnike?

Revolut ima za uporabnike v EU, ki niso v Veliki Britaniji, za primer uresničitve brexita brez izhodnega sporazuma pripravljen rezervni načrt, ki bi vpliv izstopa Velike Britanije iz Evropske unije nanje zmanjšal na minimum.

Revolut od letošnje pomladi neposredno v aplikaciji ponuja tudi možnost nakup nekaterih najbolj znanih kriptovalut. Foto: Matic Tomšič

Že lani so v Litvi namreč vzpostavili podružnico Revolut Payments UAB, ki ima licenco za omogočanje storitev e-bančništva in obdelavo osebnih in finančnih podatkov uporabnikov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

V primeru brexita brez dogovora bo Revolut račune komitentov v EGP prenesel na litovsko družbo Revolut Payments UAB. Podjetje zagotavlja, da te selitve večina uporabnikov ne bodo občutila in da zanje ne bo nič drugače.

Revolut zagotavlja tudi, da bo denar komitentov v primeru uresničitve najbolj neželenega scenarija brexita varen in da ga ščiti evropska zakonodaja. Foto: Matic Tomšič

Edina sprememba, pri kateri bodo morali uporabniki Revoluta, ki jih zadeva, aktivno ukrepati, je povezana z dokazili o identiteti komitenta.

Za pridobitev britanskega bančnega računa mora uporabnik svojo identiteto potrditi tako, da Revolutu pošlje fotografijo sebe in enega od svojih osebnih dokumentov - potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja.

Ker litovska zakonodaja vozniškega dovoljenja ne prepoznava kot sprejemljive vrste osebnega dokumenta za potrditev identitete, bodo morali uporabniki, ki so z njim pridobili bančni račun, Revolutu posredovati fotografijo osebne izkaznice ali potnega lista. Poziv, naj to storijo, so ali pa še bodo prejeli prek elektronske pošte.

Preberite tudi: