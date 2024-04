Kaj se dogaja z našim denarjem na bankah?

Slovenci imamo po podatkih Banke Slovenije na bankah že skoraj 29 milijard evrov. Gre za skupek vlog v Sloveniji in v tujini, pri čemer po podatkih Fursa v tujini obstajajo številni, pri slovenskih organih, neprijavljeni računi, zato lahko sklepamo, da je končna številka vlog še višja. To nas med evropskimi državami uvršča v sam vrh po višini sredstev, naloženih na bankah. A tudi ta privarčevana sredstva lahko predstavljajo vir dohodka, če imate odprt račun pri pravi banki. Preverili smo, kje lahko z depozitom zaslužite največ.

Ustvarjanje prihrankov je za marsikoga težavno, saj številni tudi v Sloveniji živijo iz meseca v mesec, a še zdaleč ne vsi. Mnogi mesečno ustvarjajo prihranke, ki družini in posameznikom zagotavljajo varnost. Ščitijo jih pred težavami ob morebitni izgubi prihodka, obljubljajo preskrbljenost tudi v času upokojitve in nenazadnje omogočajo tudi uresničitev življenjskih ciljev, pa naj gre za nakup hiše, vikenda ali potovanja po svetu.

Ne glede na vaše kratkoročne ali dolgoročne cilje, se ob varčevanju vedno zastavlja vprašanje, kaj narediti s prihranki, da ti ne bodo izgubili vrednosti oziroma še bolje, kako bi lahko prihranke oplemenitili.

Tvegane investicije ali raje zagotovljene obresti na depozite?

Na trgu obstajajo številne rešitve, izmed katerih je velika večina tveganih, kar pomeni, da vlagatelji oziroma investitorji niso zaščiteni pred izgubo vloženih sredstev. Zato se takim investicijam številni izogibajo, še posebej če sami niso dovolj finančno podučeni oziroma nimajo dovolj časa, da bi spremljali novosti iz sveta investicij.

S tem v mislih ni presenetljivo, da Slovenci spadamo med konservativne varčevalce in se kot taki raje zatekamo k vlaganju v nepremičnine in denarne depozite na bankah. A tudi tovrstne naložbe so lahko še kako donosne, če le izberete pravo banko.

Depoziti – varna in donosna investicija

Vsi tisti, ki spodbujajo k tveganim investicijam, pogosto trdijo, da denar na banki izgublja vrednost in ne prinaša donosa. Čeprav je to še nedolgo nazaj držalo, danes temu ni nujno tako. V zadnjem času so banke začele zviševati depozitne obrestne mere, zaradi česar je lahko depozit ena najvarnejših in tudi donosnih možnosti.

Depozit ponuja zajamčeno donosnost za prihranke, naložene na banki, in sicer za določeno časovno obdobje, ki ga lahko izberete sami. Depozit je tako odlična izbira za vse, ki imate na voljo sredstva, ki jih ne nameravate potrošiti v bližnji prihodnosti, vendar želite z njimi ustvariti novi prihodek.

Takšna investicija je preprosta za razumevanje in zato enostavna tudi za vse tiste, ki nimate dovolj časa, da bi se ustrezno podučili o tveganjih in pasteh drugih vrst vlaganj. Poleg tega so depoziti tudi izjemno varna oblika varčevanja. Vezana sredstva do višine 100 tisoč evrov spadajo med zajamčene vloge.

Kje boste za svoj denar dobili največ? Izjemne obrestne mere ob sklenitvi depozita zagotavljajo novim strankam pri Intesi Sanpaolo Bank, in sicer: 6-mesečni depozit: 3,15 odstotka letno,

9-mesečni depozit: 3,0 odstotka letno.

Kar eno leto brez stroškov paketa

Izjemne obrestne mere ob sklenitvi depozita* so na voljo novim strankam, ki sklenejo paket Digital, Start ali Plus**. Poleg tega bodo vse nove stranke nagrajene še z eno ugodnostjo, in sicer z brezplačno uporabo izbranega paketa za obdobje 12 mesecev.

Sklenitev paketa Digital, Start ali Plus vam omogoča pridobitev najugodnejših obrestnih mer ob sklenitvi depozita in uporabo izbranega paketa 12 mesecev brezplačno. Foto: Shutterstock

Ne zamudite odlične priložnosti za povečanje donosnosti svojih prihrankov! Prepustite se stvarem, ki jih radi počnete, vaše prihranke pa zaupajte banki, ki bo iz njih ustvarila kar največjo vrednost. Odločite se za depozit pri Intesi Sanpaolo Bank in izkoristite izjemne obrestne mere, ki so na voljo novim strankam.

Kot nova stranka šteje fizična oseba, ki na dan 1. 4. 2024 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. ni imela odprtega transakcijskega računa.

*Posebna ponudba za sklenitev depozita velja od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Ponudba velja za sklenitev depozita v znesku od minimalno 300 evrov do maksimalno 100.000 evrov. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se obrestna mera za depozit zniža.