Nemška banka v Slovenijo končno prinaša nov način plačevanja

Kdaj bo banka N26, ki je v Evropi zelo priljubljena, zato ker omogoča preprosto pridobitev debetne kartice MasterCard kar prek spleta, v Slovenijo pripeljala plačilni servis Apple Pay, še ni znano, so pa v objavah na Twitterju in na Facebooku zapisali, da kmalu.

Prek banke N26 Apple Pay ob Sloveniji prihaja še v Estonijo, Grčijo, na Slovaško in Portugalsko.

