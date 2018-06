Kaj je v strogo varovani škatli, ki Kim Džong Una spremlja vsepovsod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnokorejska tiskovna agencija The Chosunilbo je v ponedeljek poročala, da je bila v enem od treh letal, s katerimi je ekipa Kim Džong Una prispela v Singapur na srečanje s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, obvezna potovalna oprema severnokorejskega voditelja. Mednjo The Chonusilbo prišteva neprebojno limuzino, izbrano hrano in predvsem prenosna stranišča.

Kim Džong Un namreč nikoli, sploh pa ne med obiski v tujini, ne uporablja drugih stranišč razen tistega, ki ga je preverilo in ga varuje njegovo spremstvo. To je pred časom za ameriške medije potrdil tudi prebežnik iz Severne Koreje Li Džun Keol, ki je bil član severnokorejske elitne državne straže.

Eno stranišče naj bi Kim Džong Un imel celo v svoji limuzini znamke Merdeces-Benz. Foto: Reuters

Voditelj najbolj zaprte države na svetu lastno stranišče skoraj vedno uporablja zato, ker severnokorejski politični vrh skrbijo morebitni poskusi pridobivanja "bioloških vzorcev", ki bi jih v stranišču gostitelja, v aktualnem primeru sta to hotela Capella in St. Regis v Singapurju, pustil Kim Džong Un.

Če bi njegove iztrebke ali urin nekdo odnesel na analizo, bi bilo mogoče ugotoviti, v kakšnem zdravstvenem stanju je severnokorejski voditelj, to pa je seveda strogo zaupen podatek, pišejo južnokorejski mediji. Vsebino prenosnih stranišč Kim Džong Una medtem sicer redno analizirajo člani njegove ekipe in ga sproti obveščajo o njegovem zdravju.