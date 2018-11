Neustavljivo orožje z neba ali novo laganje tisočem Slovencev?

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Naslovna fotografija se po spletu že nekaj mesecev širi kot del kolaža v družbi še dveh drugih podobnih fotografij. Najpogosteje je opremljena z opisom, da gre za primere uporabe usmerjenih energijskih orožij oziroma DEW (Directed Energy Weapons) ali celo tako imenovano Božjo palico, satelitsko kinetično orožje, ki so ga znanstveniki načrtovali v resnici, a se zadeva ni premaknila dlje od enačb na tabli.

Takšna orožja so po mnenju zagovornikov teorij zarot eden od glavnih krivcev za požare, ki v zadnjem času pustošijo po ameriški zvezni državi Kalifornija. Američani naj bi z njimi po lastni državi streljali iz satelitov oziroma s posebnih letal, kot je tole:

Fotografija prikazuje izstrelitev nosilne rakete falcon 9 ameriškega vesoljskega podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Izstrelitev je bila 22. maja letos, raketa pa je v zemeljsko orbito odnesla dva satelita. Izstrelitveno ploščad so podjetju SpaceX kot že večkrat prej posodili v bazi ameriškega vojaškega letalstva Vanderberg v Kaliforniji:

Izstrelitev falcona 9. septembra 2013, ki je bila prav tako na ploščadi v bazi Vanderberg:

Fotografija je videti tako, ker je fotograf uporabil način z daljšim časom osvetlitve. To pomeni, da je hitrost zaklopa na fotoaparatu veliko nižja, zato na svetlobni senzor pade več svetlobe oziroma ta nanj pada dlje.

Daljši čas osvetlitve na izvirni fotografiji, ki jo lahko v polni velikosti vidite tukaj, med drugim sicer izdajajo tudi zelo "mehki" morski valovi in oblaki.

Izstrelitve raket falcon 9 so sicer priljubljeno zbirališče fotografov - poglejte, koliko rezultatov je na Googlu mogoče najti, če nas zanimajo fotografije falconov 9 z daljšim časom osvetlitve:

Zgornjo fotografijo so pravzaprav že januarja letos po dolgem in počez obdelali na znanem spletnem portalu Snopes, ki je najverjetneje vodilni neodvisni svetovni medij na področju temeljitega preverjanja verodostojnosti dejstev.

Velika eksplozija na fotografiji je v resnici nadzorovano izgorevanje v rafineriji v ameriški zvezni državi Michigan, ki so jo z več strani na družbenih omrežjih dokumentirali tudi uporabniki v ZDA:

Snop svetlobe, ki je na viden na fotografijah, je v resnici atmosferski optični pojav, ki mu znanstveniki pravijo svetlobni steber. Kot pojasnjuje spletna enciklopedija ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, so "razlog za njegov nastanek ledeni kristali, ki niso nujno visoko v ozračju, saj ga lahko opazimo že ob drobnem snegu".

V obdobju nastanka fotografije so bili ledeni kristali res prisotni, saj je bila posneta januarja v zasneženi in mrzli ameriški zvezni državi Michigan.

