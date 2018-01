Huda napaka: kaj naše računalnike čaka v prihodnjih tednih?

Strokovnjaki za informacijsko varnost so v računalniških procesorjih znamke Intel, ki so bili razviti, narejeni in prodajani v zadnjih desetih letih, odkrili hudo varnostno luknjo, ki bi zlonamernim programom lahko omogočila napad na uporabnikove osebne podatke. Popravki, s katerim bo varnostno luknjo mogoče zaobiti, prihajajo, a morda prinašajo tudi nove težave.

Varnostna luknja, o kateri je prvi poročal britanski tehnološki medij The Register, prinaša zelo veliko globalno težavo, saj procesorji znamke Intel poganjajo okrog 80 odstotkov vseh osebnih računalnikov na svetu.

Napaka bi zlonamernim programom, ki bi se ob prihodu na spletno stran aktivirali sami, lahko na široko odprla vrata do zaščitenih podatkov v kernelu oziroma tako imenovanem jedru operacijskega sistema. To je najosnovnejša programska oprema, ki predstavlja most med računalniškimi komponentami in funkcijami operacijskega sistema, na primer Windowsov.

Z zlorabo te napake bi bilo mogoče pridobiti uporabnikove osebne podatke, a največja nevarnost verjetno preti velikim korporacijam, ki na računalnikih s procesorji Intel shranjujejo občutljive informacije, piše The Register. Podrobnosti o varnostni luknji sicer niso znane, saj nihče noče, da bi kibernetski nepridipravi res poskusili zlorabiti olajšan dostop do najintimnejših kotičkov osebnih računalnikov z Intelovimi procesorji. Foto: Thinkstock

Ker je varnostna luknja dobesedno zapečena v strukturo procesorjev Intel, je ni mogoče zakrpati drugače kot s popravkom, ki bo posegel v samo jedro operacijskega sistema.

To pomeni, da lahko kmalu pričakujemo izdajo popravkov za vse glavne operacijske sisteme - Microsoft Windows, Apple macOS in različne izdaje Linuxa.

Nesreča v nesreči

Podatek, da popravki za Intelovo napako že prihajajo, je sicer pomirjujoč, a bo marsikoga še bolj zaskrbelo, ko bo izvedel, kakšno ceno bo zanje morda moral plačati.

Popravek bi zmogljivost prizadetih procesorjev Intel namreč lahko zmanjšal za od pet pa kar do 30 odstotkov. Ta navedba temelji na ugotovitvi računalniških strokovnjakov, ki so preizkusili enega najzgodnejših popravkov Intelove varnostne luknje za operacijski sistem Linux in poročali, da je upočasnitev delovanja procesorja po namestitvi popravka precej opazna.

Več o tem, ali se bo z zmanjšanjem hitrosti računalnikov s procesorji Intel morala spopasti tudi velika večina drugih uporabnikov, bo znano prihodnji teden, ko pride prva Microsoftova posodobitev za odpravo varnostne luknje za operacijske sisteme Windows, pričakujemo pa še, da jo bo kmalu napovedal tudi Apple za svoj operacijski sistem macOS.

