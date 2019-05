Huawei trdi, da je "vse OK", pa je res? Novi telefoni govorijo drugo zgodbo.

Pametni telefon Honor 20 Pro ima naložen operacijski sistem Android 9.0, a ker novinarji po predstavitvi niso prejeli preizkusnih modelov, so se pojavile špekulacije, ali bo to različico Androida imel tudi Honor 20, ki trenutno še neznano kdaj prihaja na prodajne police.

Pametni telefon Honor 20 Pro ima naložen operacijski sistem Android 9.0, a ker novinarji po predstavitvi niso prejeli preizkusnih modelov, so se pojavile špekulacije, ali bo to različico Androida imel tudi Honor 20, ki trenutno še neznano kdaj prihaja na prodajne police. Foto: Matic Tomšič

Honor, hčerinska družba kitajskega Huaweija, je v torek predstavil novo serijo pametnih telefonov Honor 20. Na pogled in otip zelo prijetne naprave, ki bi morale zaradi tehnološke dovršenosti in ugodnih cen letos kraljevati v srednjem razredu, so imele to nesrečo, da so svetovno premiero doživele manj kot 48 ur po novici, da Google trga vezi s Huaweijem . Čeprav je ta v ponedeljek in torek zatrdil, da se uporabniki nimajo česa bati, Huaweijeve skrbi, ki se prenašajo tudi na Honor, še zdaleč niso izginile, kar je bilo zelo očitno tudi na predstavitvi telefonov Honor 20.

Honor je spet dokazal, da zna narediti pametni telefon, ki kljub kompromisom navduši

Honor tradicionalno izdeluje telefone, ki s svojim videzom izstopajo in generacija 20 ni izjema. Modela Honor 20 in Honor 20 Pro na hrbtni strani prekriva več slojev stekla, ki ustvarjajo iluzijo globine. Foto: Matic Tomšič

Honor je tokrat prvič hkrati predstavil dva nosilca aktualne generacije in sicer modela Honor 20 Pro in Honor 20. Telefona imata enake dimenzije in si delita tudi večino strojne opreme, Honor 20 Pro pa za petino višjo ceno večidel upraviči z boljšo kamero in malce bolj elitno izbiro komponent.

Glavni prodajni adut Honorja 20 Pro bo nedvomno že omenjena kamera, ki ni le ena najboljših, če ne kar najboljša v srednjem razredu, temveč po mnenju neodvisnih strokovnjakov na spletni strani DxOMark, ki so Honorju 20 Pro podelili oceno 111, premaga tudi kamere vseh drugih pametnih telefonov na trgu z izjemo Huaweija P30 Pro in Samsunga Galaxy S10 5G (oba ocena 112).

Po navedbah Honorja so najmočnejše lastnosti kamere modela Honor 20 Pro zelo široka zaslonka (f/1.4, manj je bolje), ki omogoča svetlejše in podrobnosti bolj polne posnetke, dobra stabilizacija slike za ustvarjanje ostrih fotografij tudi s tresočimi rokami, dobra optična povečava in znova tudi umetna inteligenca, ki bo raven kakovosti slik z naknadno obdelavo takoj po pritisku na sprožilec dvignila še stopničko ali dve višje. Na fotografiji direktor Honorja George Zhao. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Tako Honorja 20 Pro kot Honorja 20 poganja trenutno najbolj nabrit Huaweijev procesor, Kirin 980, razlikujeta pa se v količini pomnilnika in prostora za shranjevanje podatkov. Model Pro ima vsega malce več in sicer osem namesto šest gigabajtov delovnega pomnilnika ter 256 namesto 128 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov.

Cena Honor 20 Pro bo v prodaji brez vezave pri operaterju 599 evrov, za Honor 20 pa bo treba odšteti 499 evrov. Glede na to, da ponujata številne lastnosti telefonov, ki so s cenami blizu tisočaka, bosta oba modela najverjetneje znova močna kandidata za najbolje prodajani telefon srednjega razreda v sezoni 2019.

Honor 20 Pro Foto: Matic Tomšič

Kdor bo Honorja 20 Pro ali Honor 20 kupil namesto katerega od dražjih sodobnikov, bo sicer moral sprejeti nekaj kompromisov.



Med drugim smo (znova) pogrešali odpornost proti vdoru vode, zaslon OLED namesto klasičnega LCD, snemanje videa v ločljivosti 4K s 60 slikami na sekundo in pa tudi priključek za slušalke, ki ga je zadnji Honorjev težkokategornik, model View 20, še imel.



Gre sicer za kompromise, ki zvečine niso prehudi in jih povprečen oziroma nezahteven uporabnik, temu sta telefona v prvi vrsti tudi namenjena, najverjetneje sploh ne bo opazil.

Kdaj pa bo mogoče kupiti Honorje 20? Tega ne vemo: Honor se je zaradi Huaweija zavil v molk.

Nedeljska bombastična novica, da bo Google pretrgal vezi s Huaweijem in prihodnost njegovih pametnih telefonov postavil pod velik vprašaj, je, ker je Honor hčerinska družba Huaweija in se morebitne posledice Googlove odločitve prenašajo tudi nanj, močno vplivala tudi na torkovo predstavitev generacije Honor 20.

Organizatorji dogodka, ki je potekal v Londonu, so tik pred začetkom prireditve zbranim novinarjem z vsega sveta sporočili, da so skupinski intervjuji s šefi podjetja Honor, ki tradicionalni potekajo po vsaki premieri novih naprav, odpovedani. Novinarji tokrat tudi niso dobili dostopa do naprav za testiranje, mogoče je bilo le kratkotrajno igranje s telefoni takoj po predstavitvi.



Honor v nasprotju s tradicijo tudi ni postregel z informacijo, kdaj in na katerih trgih bo mogoče kupiti nove pametne telefone. Takole so, na primer, januarja napovedali datum začetka prodaje modela Honor View 20 in trge, na katerih je bil najprej na voljo.

George Zhao, direktor Honorja, med svojim govorom medtem niti enkrat ni omenil težav s Huaweijem in Googlom. To je po eni strani razumljivo, ker si Honor že dlje časa prizadeva, da ga javnost ne bi več enačila s Huaweijem, temveč obravnavala kot samostojno znamko.

A v razpravah med novinarji po dogodku je prevladovalo splošno mnenje, da bi Zhao kljub temu, da se distancira od Huaweija, moral pojasniti, kako bo aktualna problematika vplivala na Honor ter na kupce in uporabnike njegovih telefonov.

Uradni profil srbske veje Huaweija na družbenem omrežju Instagram je v torek prav v času predstavitve Honorjev 20 medtem objavil spodnji zapis:

Kot je pokazala molčečnost ob premieri generacije Honor 20, Huaweijeva zatrdila, da je vse v najlepšem redu, veljajo le za obstoječe pametne telefone Huawei in Honor, prihodnost pa je v resnici vsaj za zdaj precej bolj negotova.

Če Huawei in Google oziroma Huawei in ameriška politika ne bosta dosegla dogovora do 19. avgusta, bo namreč obveljal prvotni scenarij in Huawei bo moral za svoje prihodnje pametne telefone iskati rešitev, ki ne bo vključevala nobenega od Googlovih programov ali storitev.