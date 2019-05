Šok za Huawei: kaj se bo zgodilo z njegovimi pametnimi telefoni?

Ameriško tehnološko podjetje Google je prekinilo sodelovanje s proizvajalcem pametnih telefonov Huawei, je razkrila tiskovna agencija Reuters. To pomeni, da prihodnje generacije naprav Huawei ne bodo imele dostopa do Googlovih storitev, kot so trgovina z aplikacijami Play Store, posodobitev operacijskega sistema Android, e-pošte Gmail in aplikacij, kot so brskalnik Chrome, YouTube, zemljevid Maps.

Podrobnosti odločitve Googla oziroma njegove starševske družbe Alphabet še niso znane, so pa nanjo skoraj zagotovo vplivale trgovinske sankcije, ki jih je proti Huaweiju pred nekaj dnevi uvedel ameriški predsednik Donald Trump, je poročal Reuters.

Huawei s prekinitvijo sodelovanja z Googlom takoj izgubi pravico do prihodnje uporabe Googlove programske ali strojne opreme in spletnih storitev. Kar zadeva operacijski sistem Android, ki ga je sicer razvil Google, ga bo Huawei lahko uporabljal še vedno, a ne Googlove različice, temveč odprtokodno, ki je v javni domeni in za uporabo ter spreminjanje na voljo vsem.

Kaj se bo zgodilo s trenutno generacijo naprav Huawei, na katerih je še vedno mogoče uporabljati Play Store in aplikacije, brez katerih si marsikdo ne more predstavljati pametnega telefona, kot so Chrome, Gmail in YouTube, še ni znano.

Huawei je konec aprila sicer razkril, da razvija lasten operacijski sistem, ki pa bi ga uporabil le v primeru uresničitve najslabšega možnega scenarija - če bi izgubil dostop do Googlovega Androida.