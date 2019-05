ZDA prestavile ukrepe proti Huaweiu za 90 dni, Google se je takoj prilagodil

Kitajsko tehnološko podjetje Huawei je po enodnevni prekinitvi ponovno pridobilo svojo licenco za Googlove mobilne storitve in Googlovo različico mobilnega operacijskega sistema Android – a (za zdaj) le do 19. avgusta.

Čeprav je Google, kot pravijo zaradi skladnosti z omejitvami, ki jih je postavila administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, včeraj prekinil sodelovanje s Huaweiem in mu odvzel vse licenčne pravice, danes čez lužo slišimo malo bolj pomirjujoče tone – čeprav z omejeno časovno veljavnostjo.

Ob tem velja poudariti, da niti včerajšnji drastični ukrep ni bil uperjen proti že znanim modelom Huaweievih mobilnih naprav, ki bi tako po Googlovih kot Huaweievih napovedih še naprej imeli neoviran dostop do varnostnih popravkov in nadgradenj Googlove izvedbe operacijskega sistema Android in Googlovih mobilnih storitev, kot so Gmail, Zemljevidi, YouTube in preostale.

Odlog zaradi preprečevanje hudih motenj na trgu

Ameriško gospodarsko ministrstvo je namreč za 90 dni preložilo učinke omejevalnih ukrepov ameriške administracije. Ta ameriškim podjetjem prepoveduje izmenjavo tehnologij in izdelkov s tujimi podjetji, ki predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti Združenih držav Amerike. "Potrebujemo čas za nove dogovore, ki bodo preprečili hude motnje na trgu," so na ameriškem gospodarskem ministrstvu pojasnili svoje dejanje.

Na tem črnem seznamu nevarnih tujih podjetij Washington najbolj skrbi prav Huawei – očitajo mu, da s svojo telekomunikacijsko infrastrukturo omogoča vohunjenje kitajskim oblastem, ki celo z zakonom zahtevajo tovrstno sodelovanje od vseh kitajskih podjetij.

Huawei ostro in vztrajno zavrača vse ameriške očitke ter kakršnokoli podrejenost pekinškim oblastem.

Predsednik ZDA Donald Trump ne odstopa od svojih obtožb, da Huawei prek svoje komunikacijske infrastrukture omogoča vohunjenje kitajskim oblastem in da zato predstavlja grožnjo za nacionalno varnost. Foto: Reuters

Povsem sproščeno pa vendarle ni

V prihodnjih 90 dneh bo Huawei še naprej lahko kupoval ameriške izdelke, storitve in tehnologijo ter s tem, kot poroča Reuters, "vzdrževal trenutna omrežja in zagotavljal programske nadgradnje Huaweievim mobilnim telefonom".

Še vedno pa je pričakovati, da bo Huawei celo v tem obdobju moral pridobiti dodatna dovoljenja, če bo želel kupovati ameriške komponente za proizvodnjo novih izdelkov.

Pametni telefoni serije P30 so najnovejši, ki jih je Huawei do tega trenutka poslal na trg. Foto: Srdjan Cvjetović

Za nove modele rdeča luč ostaja

Do 19. avgusta bo Huawei, ki je z današnjo odločitvijo ameriškega gospodarskega ministrstva ponovno pridobil licenco za Googlovo različico operacijskega sistema Android, lahko pri Googlu certificiral nadgradnje operacijskega sistema za svoje mobilne naprave.

Huawei bo gotovo naredil vse, kar je v njegovi moči, da v tem času čim več svojih telefonov, vsaj tiste premijske, nadgradi na najnovejši Android Q. To bo mogoče le za Huaweieve telefone, ki jih je Google že certificiral za uporabo svojih storitev – lahko domnevamo, da je upogljivi telefon Huawei Mate X že med njimi.

Pregibni telefon Huawei Mate X, ki ga na trgu sicer še ni, je verjetno že pridobil zahtevane Googlove certifikacije. Foto: Reuters

Za jesen so napovedi nehvaležne

Toda za prihajajočo Huaweievo paradno serijo Mate 30, ki jo pričakujemo nekje sredi jeseni, Huawei najbrž še ni pridobil teh certifikacij – v tem primeru je to povsem upravičen razlog za velik glavobol kitajskega tehnološkega podjetja in velik vir negotovosti.

Google svoje ukrepe pojasnjuje z doslednim spoštovanjem ameriške zakonodaje, a s Huaweiem vendarle išče ustrezne rešitve. Ne brez razloga, Huawei je kot drugi najmočnejši svetovni proizvajalec mobilnih telefonov velik Googlov odjemalec in nezanemarljiv vir prihodkov. Obenem je soustanovitelj Huaweia Ren Zhengfei danes kitajskim medijem večkrat povedal, da je "Google zelo dobro in odgovorno podjetje", kar je še en jasen namig, da Google in Huawei res iščeta rešitev.

Vse se je začelo (in se bo najbrž končalo) s politiko

Najbolj optimističen scenarij bi seveda bil, da ZDA in Kitajska do 19. avgusta dosežejo splošen dogovor, s katerim bi v hipu odpravili tudi te težave.

Ne moremo se namreč izogniti vtisu, da Huawei sam zase ni jedro težav, temveč le del veliko širše gospodarsko-politične zgodbe med močnima državama, ki ju bremenijo številna vprašanja, tudi glede intelektualne lastnine in poštene trgovine, ter boja za gospodarsko in politično prevlado posameznih podjetij in izdelkov.